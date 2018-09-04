Во вторник, 4 сентября, в Москве состоялось официальное открытие благотворительного фонда «Своими глазами». Официально – потому что на самом деле благотворительная работа ведется давно. Достаточно сказать, что первую акцию инициатор создания фонда Ребров провел еще два года назад, незадолго до долгожданного чемпионства «Спартака». Так что Артему, как вратарю, не привыкать помогать на последнем рубеже – не только на футбольном поле, но и в жизни.

– За то время, что я в «Спартаке», постоянно проводил какие-то аукционы, розыгрыши и акции. В какой-то момент познакомился с ребятами из Spartak Street Style (занимаются атрибутикой «для болельщиков, фанатов и их детей» – сказано на официальной странице в ВК), и мы поняли, что можем сделать что-то большее.

Меня часто в связи с этим спрашивают, не закончил ли я свои выступления за «Спартак»? Нет – я по-прежнему в «Спартаке», у меня еще два года действует контракт, и я надеюсь его продлить. Если я сейчас не выхожу на поле, это не значит, что я занимаюсь другими делами. Все мои мысли в первую очередь связаны с командой, готов помогать ей в любом качестве. Все, что я сейчас имею, есть у меня благодаря «Спартаку». Я очень люблю этот клуб и не стесняюсь этого – он очень много дал мне и моей семье.

Поэтому мне хотелось запустить акцию с привлечением клуба. Основное финансирование фонда – это мои деньги, но главная идея в том, чтобы мы продавали болельщикам различную атрибутику, а доходы шли на благотворительность. Это не так уж сложно. Смысл здесь не в деньгах, а в обратной связи. Очень важно, чтобы у болельщика оставалась какая-то памятная вещь, а у нуждающихся детей – необходимые им на лечение деньги, – рассказал Ребров.

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Фонд адресно помогает детям с нарушением зрения. Это позволяет Реброву и его партнерам получать обратную связь. Первым адресатом помощи стала девочка Юлия Иванова. Сотрудники фонда прошли с ней все шаги на пути к выздоровлению – от первой встречи у нее дома до обследования и посещения домашнего матча «Спартака», где она своими глазами увидела игру любимой команды.

В попечительский совет фонда также входят Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и легендарный защитник красно-белых и председатель Общества «Спартак» Евгений Ловчев.

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- Когда Артем предложил стать членом попечительского совета фонда, согласилась не раздумывая, – сказала фигуристка. – Ни для кого не секрет, что моя сестра – ребенок с особенностями физического развития, и я как никто другой знаю, как это непросто. В данный момент я эмоционально готова принять это предложение и помогать людям. Уверена, что все получится. Спасибо Артему за приглашение!

Ловчев, в свою очередь, пообещал в будущем помочь фонду с правами на спартаковскую символику. Правда, произойдет это только после того, как Общество «Спартак» через суд вернет себе права на эмблему, которая была продана бывшим председателем Анной Алешиной компании, принадлежащей ее сыну Алексею.

Чтобы помочь благотворительному фонду, болельщикам предлагается поучаствовать в акции «Связь поколений». Для этого требуется купить набор спартаковской атрибутики, так называемый бокс. Их три вида – бокс с футболкой, бокс с шарфами и бокс со значками. На футболках попарно представлены футболисты и тренеры «Спартака» прошлого и настоящего, олицетворяя ту самую связь поколений. Например, на тренерской майке изображены Олег Романцев и Массимо Каррера, на вратарской – Ринат Дасаев и Александр Селихов и так далее. Шарфов два вида – с легендами прошлого и звездами настоящего. Их шьют на уникальном станке в Португалии. Также предусмотрены два вида значков по тому же принципу.

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