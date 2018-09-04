Бывший полузащитник ЦСКА, который в 2010 — 2012 годах выступал с Маркизио за «Ювентус», прокомментировал переезд своего приятеля в Питер.

«ТЕПЕРЬ «ЗЕНИТ» - СУПЕРФАВОРИТ»

- Удивились, когда узнали о переходе Клаудио Маркизио в «Зенит»? - вопрос ныне игроку польской «Лехии».

- Довольно неожиданная новость. Я же хорошо знаю Клаудио. Таких мастеров в нынешнем чемпионате России не было. Это икона «Ювентуса». Почти как Дель Пьеро! Я был удивлен, когда летом туринцы расторгли с Клаудио контракт. Да, он не мальчик. Но еще 2-3 года точно отыграет на самом высоком уровне.

В общем, поздравляю «Зенит» с отличной покупкой. И Сереге Семаку привет. Мы вместе играли за ЦСКА. Теперь у него в команде есть футболист для решения самых серьезных задач. И в премьер-лиге, и в Лиге Европы.

- Какое самое сильное качество Маркизио?

- Он был очень хорош в отборе. При этом играл чисто, без грязи. Для России такая аккуратная игра - редкость. У вас жесткий чемпионат. Ну и при развитии атаки из глубины Клаудио незаменим. Такой мастер способен быстро адаптироваться в любой команде. Он же прошел школу «Юве».

Думаю, теперь «Зенит» - безоговорочный фаворит золотой гонки в премьер-лиге. «Спартак» потерял Квинси Промеса, ЦСКА только формируется. Конкурентов нет.

- Семак и Маркизио точно сработаются?

- Маркизио - очень тактичный человек. Семак тоже неконфликтный. У них, кстати, одно игровое амплуа. Не вижу причин, чтобы кто-то давил другого авторитетом.

- Маркизио был какое-то время капитаном «Юве». Может, и в «Зените» его им сделать?

- Таких советов Семаку давать не имею права. Маркизио - отличный капитан. Но он же не знает русского языка. А надо на поле с судьями общаться.

«ПОСЕТИТЬ В МОСКВЕ МАТЧ С «РЕАЛОМ» - ХОРОШАЯ ИДЕЯ»

- О вас давно ничего не слышно. Как играется в Польше?

- Гданьск - хороший город. У меня еще год контракта. Что будет дальше - не знаю. Но я готов остаться.

- А в «Фенербахче», где выступали до «Лехии», что не сложилось?

- Все шло неплохо до травмы, которую получил в матче со «Спартаком». Пропустил три месяца - и в этот период клуб взял двух новичков на мою позицию… Потом была аренда во Франции. Еще один непростой год. В «Лехию» переходил на правах свободного агента.

- Следите за тем, что сейчас происходит в ЦСКА?

- При любой возможности. Этот клуб очень много значит для меня. Он дал дорогу в большой европейский футбол. Я же попал в ЦСКА 18-летним. Отыграл шесть лет. Оттуда уезжал в «Юве».

Сейчас армейцы переживают смену поколений. И молодежь не подводит. В прошлом сезоне ярко раскрылся Александр Головин. Но и после его отъезда в «Монако» быстро подошла смена. Сейчас Федор Чалов много забивает. Ярко выглядит другая молодежь. Я за них радуясь.

- Из ваших бывших одноклубников красно-синие сохранили только Игоря Акинфеева…

- Да ничего страшного! Не могли же братья и Игнашевич играть вечно. Рано или поздно все заканчивают. Верю в будущее ЦСКА.

- Нет желания посетить какой-нибудь домашний матч армейцев?

- Есть. Может, выберусь в Москву на игру Лиги чемпионов с «Реалом».