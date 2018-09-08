Пока все наблюдали по «Первому» за свершениями сборной России в Трабзоне, в итальянской Болонье, такой родной для Игоря Колыванова, проведшего за местный клуб ни один сезон, разворачивалась настоящая драма.

Мизансцена такова… Сборная Италии проводила первый официальный матч после сокрушительного провала – непопадания на ЧМ-2018. Во главе «скуадры адзурры» – хорошо знакомый нам Роберто Манчини, бывший тренер питерского «Зенита». В составе – молодые футболисты, понизившие средний возраст команды до рекордного показателя – 25,17 лет. Соперник – сборная Польши, провалившая чемпионат мира.

Еще один важный факт –не заполнившийся даже на игру национальной команды стадион. «Как играете, так мы и ходим», – будто хотят сказать болельщики. Нечто подобное мы совсем недавно наблюдали в России. Да и Болонья не впечатлила. Поле напоминало худшие образчики России ранней осенью – даже удивительно, что в Италии еще остались такие газоны, пусть и а арене со столетней историей.

В первую очередь нас в этой встрече интересовали два момента, один частный и второй – довольно общий: новичок московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк и обновленная сборная Италии с Манчини во главе.

ГЖЕГОЖ

Начнем с того, что попроще – с опорника красно-зеленых. В сборной Польши у Гжегожа полномочий больше, чем в непривычном пока для него «Локомотиве». Здесь он исполняет роль полноценного футболиста формата «бокс-ту-бокс», активно действующего на всем пространстве от собственной штрафной до чужой, в то время, как в России – больше обращает внимания на оборону и реже появляется в чужой штрафной.

На 26-й минуте Гжегож даже мог забивать, но в кутерьме, заварившейся в штрафной сборной Италии, не смог нанести акцентированного удара метров с двенадцати. Мяч проскакал в полутора метрах от штанги.

В быстрых контратаках (а в основном в них Польша и искала удачи) от Крыховяка особого толка не было. зато он много делал для организации этих контратак. Арендованный «Локо» поляк отлично действовал в отборе и перехвате, Кинжальные выпады гостей зачастую начинались именно с его первого паса.

РОБЕРТО

В отличие от поляка, который был нам интересен, Италия с Роберто Манчини во главе сплоховала.

Играя первым номером на протяжении всего матча, итальянцы смогли создать лишь один опасный момент, да и тот – во втором тайме, когда футболисты в бело-голубой форме нанесли сразу несколько ударов практически в упор, но так и не смогли забить. Справедливости ради стоит отметить, что в той ситуации судья усмотрел положение вне игры. Забей Италия гол – он все равно был бы отменен.

Манчини полностью проиграл дуэль менее титулованному и намного менее известному Ежи Бженчеку. То, что Италия на своем поле после позора с ЧМ-2018 будет действовать первым номером, все знали еще пару месяцев назад. Манчини не смог ничем удивить своего оппонента – предсказуемый состав защиты (за исключением отсутствия Кришито на левом фланге), предсказуемый одинокий Балотелли в атаке, вполне предсказуемая попытка сыграть через фланги, через Инсинье с Бернардески.

В итоге фланги оказались перекрыты поляками, а Балотелли полностью лишен пространства и мяча. Итальянцам оставалось срываться на примитивные забросы на своего «столба», которого стерегли высокие центральные защитники. Назад за мячом Марио не отходил, видимо, следуя четкой установке тренера. В итоге «мавра» заменили. Тот покинул поле, даже не пожав руку тренеру – сразу направился в раздевалку.

Сам же Манчини оказался не готов к резвым контратакам соперника. Довольно возрастной центр обороны выглядел медленно, а фланги зачастую заигрывались впереди и не успевали. Подстраховывать было некому.

НЕЛОГИЧНЫЙ ИТОГ

Тем не менее, свой гол поляки забили не в контратаке, а после ужасающей ошибки бразильского итальянца Жоржиньо, которого обокрали при выходе из обороны. На 40-й минуте на левом фланге неожиданно даже для себя оказался Роберт Левандовски, который отлично справился с ролью распасовщика – доставил мяч на дальний угол, откуда Петр Зелински бил без помех – Доннарума, спасший Италию от верного гола еще на шестой минуте встречи, этот удар взять никак не успевал.

Так бы игра и закончилась, несмотря на навал итальянцев, если бы не глупость поляков на 76-й минуте встречи. На самом краю штрафной площади Блащиковски попытался в подкате выбить уже уходивший от Федерико Кьезы мяч, но вместо него попал в ногу игрока – пенальти. С 11-метровой отметки точно пробил все тот же Жоржиньо, хоть немного искупивший вину за пропущенный в первом тайме гол 1:1.

Польша, хоть и не может быть довольна таким результатом, все же увезла из выезда в Италию такое важное очко. Итальянцы же в очередной раз разочаровали фанатов, которые на своем поле ждут исключительно победы, тем более над не самой сильной по мировым меркам сборной. Манчини предстоит проделать еще очень большую работу, если он хочет продержаться у руля команды чуть больше, чем идет первый этап Лии наций. Видимо, пора натурализовать 5-6 аргентинцев, у которых наверняка найдутся родственники на Апеннинском