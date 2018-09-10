ДО МАТЧА

Чемпионат мира в прошлом. Сборная России начала новую европейскую кампанию и без ряда лидеров (Игоря Акинфеева, Александра Головина, Алана Дзагоева) отлично стартовала в Лиге наций, обыграв Турцию в Стамбуле (2:1). Та встреча была первой для россиян после мундиаля, поэтому у Станислава Черчесова не было времени на поиск замены покинувшим команду Александру Самедову, Сергею Игнашевичу и Юрию Жиркову. В матче с Чехией он получил эту возможность.

Ожидалось, что он воспользуется в большей мере, но по сравнению в матчем в Трабзоне он сделал всего четыре изменения. Немного, если учесть, что Дмитрия Кудряшова и Артема Дзюбы он лишился не по своей воле. Так вот, в центре обороны пару Роману Нойштедтеру составил Андрей Семенов, слева вышел Константин Рауш, справа в полузащите – Алексей Ионов (его появление было особенно приятно ростовской публике), а на острие – Антон Заболотный.

А вот Карел Яролим воспользовался товарищеским статусом матча по полной. А если учесть, что за последние два года состав сборной Чехии обновился почти на 90%, становится понятно, почему знакомых лиц в составе гостей не оказалось. Главная звезда – нападающий «Ромы» Патрик Шик, но по узнаваемости ему до звезд недавнего прошлого – Петера Чеха или Томаша Росицки – еще очень далеко.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Российская сборная провела первый тайм очень вдохновенно. Особенно первые полчаса, в которые уложились все три забитых мяча. Алексей Ионов и Антон Заболотный стали главными героями первых 45 минут. Первый забил два мяча, один из которых с 11-метровой отметки, второй – забил (правда, из офсайда, незамеченного арбитром) и заработал пенальти.

Несогласованные действия гостей в обороне можно объяснить экспериментальным составом. Тем не менее, нельзя не отметить стремление российской сборной играть в атакующий комбинационный футбол. Видно, что футболисты сами получают удовольствие от той игры, которую ставит им Черчесов, и тем, что из этого получается. Четыре изменения в основе никак не сказались на настрое и атакующей мощи нашей команды.

ВТОРОЙ ТАЙМ

На вторую половину хозяева вышли столь же заряженными, но провели ее уже без инициативы. Не реализовав несколько интересных атак, россияне подустали и стали позволять сопернику тревожить Андрея Лунева. Сначала вратарю помогла перекладина, но за 15 минут до конца встречи чехи все же отыгрались. Константин Рауш задержался при создании искусственного офсайда и позволил Томашу Соучеку оказаться с глазу на глаз с Луневым.

Пропущенный мяч разозлил подопечных Черчесова. Уже через пять минут Рауш исправился – подал от углового флага точно на голову Александру Ерохину, и тот с нескольких метров расстрелял Куобека, а еще через три динамовец подключился по флангу и зрячей передачей нашел в штрафной Дмитрия Полоза.

В концовке Черчесов дал поиграть тем, кого еще не выпускал в рамках нынешнего сбора – Дмитрию Стоцкому, Руслану Камболову и Егору Сорокину. Оборотов российская сборная от этого ничуть не сбавила и могла забивать даже больше. Отличный матч для нашей команды. Вне всяких сомнений, болельщики покидали трибуны в прекрасном расположении духа. Похоже, у нас и правда есть классная команда, которая может демонстрировать классный футбол не эпизодами, а на длительной дистанции. Затаим дыхание, чтобы не спугнуть удачу.