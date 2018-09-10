Наконец-то ребята получают удовольствие от футбола

Сборная России по-настоящему восхитила. Можно говорить о том, что много ошибок совершили чехи, но в первую очередь стоит насладиться игрой нашей команды. Мы так долго смотрели на нашу безвольную и словно бы не умеющую играть сборную, что сегодня первые 30 минут были каким-то откровением.

Я сам часто говорю о том, что у нас очень медленно играют в футбол. Постоянно вижу, как в наших командах полузащитники и нападающие, получая мяч, отворачиваются от ворот, отдают его назад или передерживают. Это все идет от неуверенности. Но у сборной после чемпионата мира таких проблем больше нет. И эта уверенность передается всем, кто приходит в команду. Например, Дмитрий Стоцкий впервые появился в составе сборной, но в нем видна та же наглость и радость от того, где он находится и в какой футбол играет.

В первые полчаса все передачи были обостряющими. Первый гол был забит после длинной передачи Юрия Газинского, хотя он никакой не плеймейкер. Второй гол – после длинной передачи Андрея Лунева и рывка Антона Заболотного. И еще продольные передачи, и еще, и еще. А это современный футбол, в который надо играть. Только Денис Черышев иногда передерживал мячи. Видимо, он такой человек – все время хочет забивать сам.

Были отрезки, когда игроки отходили назад и в чем-то ошибались, но дело не в этом. В РПЛ мы часто видим, как команды, ведя 2:0, начинают просто убивать время, а у сборной как началось на чемпионате мира в матче саудами, когда мы бежали и бежали вперед даже при счете 3:0, так и продолжается. Создается впечатление, что наконец-то эти ребята получают от футбола то удовольствие, которое они получали в детстве.

Игроки будут драться за Черчесова

Порадовало очень правильное отношение к игрокам со стороны тренерского штаба. Несколько зарисовок. «Немцы» Константин Рауш и Роман Нойштедтер взяли российские паспорта, но проехали мимо чемпионата мира. А сейчас их вновь вызывают и показывают, что они такие же равные члены команды, как и остальные футболисты, у нас нет выдающихся основных игроков. И они играют очень прилично.

Вообще Рауш для меня очень хороший игрок, потому что в России по качеству исполнения передач с левого фланга у него нет конкурентов – мячи летят туда, куда и должны.

Еще момент. Нойштедтер играет в чемпионате Турции, и Черчесов выставляет его как раз в матче с Турцией в Трабзоне. То же самое с Алексеем Ионовым, который играет в «Ростове». Он выходит в Ростове и делает дубль. Дмитрий Полоз и Александр Ерохин тоже играли в Ростове и тоже вышли на поле – каждый забил по мячу.

Или пример с Андреем Луневым. Ему дали сыграть два матча и этим показали, что он такой же вратарь, как и Игорь Акинфеев. Ведь мог Черчесов дать сыграть двоим вратарям по тайму, но тогда это выглядело бы так, что между ними просто разделили время, а Игорь все равно безоговорочный номер один.

По отношению к игрокам поступили правильно, и теперь эти игроки будут еще больше уважать тренера, и за этого тренера драться.

Россия, праздник продолжается!

На руку сборной России идет и участие в Лиге наций, где нам противостоят команды, сопоставимые по классу. Если бы мы выходили против Испании или Франции, было бы понятно, что выходим отбиваться и контратаковать, а в играх с такими командами, как Турция и Швеция, выходишь не только обороняться, но и атаковать. То же можно сказать и про чехов, что мы с вами и увидели.

Результат сумасшедший, а игра до последних минут в исполнении нашей команды была приличная, хотя и не без перепадов. Но самое главное – как быстро переходили из обороны в контратаку.

Праздник в России продолжается! Мне не просто нравится смотреть игру сборной России, я кайфую, просто кайфую! Как будто сам выигрываю в четыре мяча. А еще совсем недавно другой тренер говорил, что мы нефутбольная страна. Хотелось бы повторить Станиславу Черчесову то, что уже не раз ему говорили: «Ты просто космос, Стас».