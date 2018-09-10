– Довольным тем, как проявили себя футболисты резерва? – первый вопрос Черчесову после аплодисментов от журналистов.

– Мы целенаправленно готовились к игре с Чехией и дали сегодня сыграть тем, кто готов лучше и подходит по тактике. Несколько ребят получили возможность проявить себя. Некоторыми моментами довольны, но и есть то, что нужно исправлять. В целом, выполнили все, что планировали.

– Как сохранить такой боевой настрой на следующие игры сборной?

– Меня уже спрашивали, но я отмечу еще раз, что в сборную попадают те футболисты, которые лучше готовы. Игроки должны быть готовы вновь доказывать, что достойны вызова. Мы решили, что в сборную будут приезжать те, кто подходит по мастерству и готов психологически.

– Отмечу, что сегодня себя проявили те, кто не был в обойме. Но я сказал игрокам в раздевалке, что они уже должны забыть все, что произошло и доказывать все заново. В следующий раз в сборную попадут те, кто будет лучше готов. Отмечу, что сегодня у нас было два дебютанта. Это Сорокин и Стоцкий. Мы их поздравили. Команда живет своей жизнью, все хорошо.

– Нужно порадоваться двум победам, но не переоценивать эти победы. Но сегодня мы сделали все, что планировали. Рад, что приняли правильные решения. Растем вместе.

– Что вас все-таки не устроило сегодня?

– Нельзя делать невынужденные ошибки. Как в теннисе. Если я буду бить в сетку, то проиграю. Несколько раз отдавали мяч сопернику, нам не хватало правильной оценки ситуации. Надо сделать скачок в мастерстве, избавляться от ошибок. Прессинговали соперника, забили быстрый гол. Отдельно отмечу болельщиков, все было качественно. Не могу понять, кто все-таки был лучше – мы или они. Рад, что сыграли в Ростове-на-Дону.

– Ионов сегодня забил дважды. Рассматривали других кандидатов из «Ростова» для вызова в сборную?

– Двери открыты для всех. Мы ведь делом подтверждаем, что это так. Изучаем всех игроков, и если кто-то будет достоин, то получит вызов. Задача футболистов – проявлять себя. Мы всех знаем. Например, Ионов у меня в «Динамо» играл два года. Я знаю его сильные качества, которые он и показал сегодня.

– Что можете сказать об игре центральных защитников?

– У наших игроков обороны есть качества, которые надо уважать и развивать. К следующему матчу, может, подтянем Кутепова, сегодня дали отдохнуть Джикии, ждем Васина. Игнашевич у нас бывает на тренировках. Подскажет, если что.

– Учитывали, что Ионов из «Ростова», когда выпускали его в стартовом составе?

– Нет. Мы его целенаправленно готовили к матчу с Чехией. С Турцией выпустили на несколько минут, дали почувствовать сборную.

– Валерий Карпин на днях сказал, что…

– Можете дальше не продолжать свой вопрос.