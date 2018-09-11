В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте накануне.

Главное событие дня вчерашнего – товарищеский… простите, контрольный матч сборной России с Чехией. Чемпионат мира закончился, а чудо продолжается – в Ростове-на-Дону команда Станислава Черчесова даже в экспериментальном составе разгромила чехов со счетом 5:1. Интересная информация – в этом году за сборную России сразу шесть человек забивали впервые – трое из них вчера: Ионов, Заболотный и Ерохин.

Не самые приятные новости для московского «Спартака» - вероятность приезда Джона Терри в Россию снизилась до 10% - примерно в эту цифру оценивают шансы подписать 37-летнего защитника в красно-белом клубе.

В Британии тоже ждут этого трансфера и, памятуя громкий скандал с участием Терри, советуют футболистам московского «Спартака», да и вообще всем болельщикам красно-белых, если уж Терри приедет, пристальнее следить за своими женами. Всякое может случиться…

Мы вспомнили, кто еще за последние десять лет впервые приезжал в Россию играть из дальнего зарубежья в возрасте 31+. Оказалось, таких кадров у нас набирается не так и много – всего 14 человек. Один из них – Роберто Карлос, в том же возрасте, что и Терри, переехавший в Россию – в махачкалинский «Анжи». Вроде не пожалел о содеянном.

Массимо Каррера подписался на инстаграм Джона Терри. В Европе это обычно означает, что футболист уже практически у тебя в команде. В России это может означать все что угодно, от того, что клуб таким образом пытается убедить футболиста, что он ему действительно интересен, до того, что тренер просто хотел лично пообщаться с игроком таким странным образом – в директе.

Мы последовали примеру Карреры и тоже заглянули в инстаграм Терри. Лето у экс-капитана сборной Англии, из-за которого в свое время подал в отставку со своего поста Фабио Капелло, оказалось жарким.

Пока неизвестно, связано ли это с трансфером Терри, или другими переходами футболистов, но накануне в отставку со своего поста подал зять Леонида Федуна Юхан Гераскин, который до этого исполнял обязанности технического директора в красно-белом клубе.

📰⚡️ Юхан Гераскин покидает #Спартак



Гераскин занимал пост технического директора красно-белых с лета 2014 года.@fcsm_official благодарит Юхана Александровича за проделанную работу на благо нашего клуба и желает успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/vGfARD8nYd — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 10, 2018

Еще одна неприятная новость для красно-белых – капитан «Спартака» Денис Глушаков в понедельник тренировался по индивидуальной программе из-за последствий травмы бедра, полученной в матче шестого тура премьер-лиги с «Зенитом».

📰 #Спартак работает без выходных



✅ состоялась игра смешанными составами с участием игроков дубля



❎ Денис @DGlushakov8 Глушаков тренировался по индивидуальной программе из-за последствий травмы бедра



📍 Подробнее 👉🏻 https://t.co/a21qkROY0b#Тарасовка #Spartak pic.twitter.com/dkr8HmC4hm — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 10, 2018

Зато полузащитник «Монако» Александр Головин приступил к тренировкам с командой. Четыре дня назад футболист начал заниматься с мячом, а в понедельник 22-летний россиянин провел занятия в общей группе. В начале августа Головин получил травму голеностопа. Футболист должен восстановиться к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов, где «Монако» 18 сентября примет «Атлетико».

В «Зените» пополнение – в клубе будут играть сразу два новых итальянца. Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио сообщил, что его дети, ранее занимавшиеся футболом в «Ювентусе», продолжат это делать в академии клуба из Санкт-Петербурга.

Журнал GQ назвал нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу человеком года. «Благодаря своим­ голам, речам и жестам превратилс­я в живо­й символ­ чемпиона­та мира, затмив всех претендентов на звание человека года – и даже волка Забиваку», – объяснили выбор в GQ.