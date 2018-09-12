УЕФА придумал еще один клубный турнир

Футбол – один из самых консервативных видов спорта. За более чем столетнюю историю его правила претерпели довольно незначительные изменения. Так же в европейском футбольном обществе относятся и к турнирам. Кубковый формат на национальном уровне давно не актуален, но его продолжают сохранять и продвигать, и только в помешанной на своих традициях Англии делают это успешно. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на протяжении длительного времени тоже не стремился к серьезным реформам, лишь раздувая имеющие турниры – от чемпионата Европы для сборных до Лиги Европы для клубов – и иногда закрывая не оправдавшие ожидания, как Кубок кубков и Кубок интертото.

Перемены назрели, и с появлением во главе УЕФА Мишеля Платини стали осуществляться. Он изменил отбор в Лигу чемпионов, дав возможность попасть в групповой этап клубам из небогатых чемпионатов, и расширил количество участников Лиги Европы. Правда, после коррупционного скандала француз покинул свой пост, и его дело продолжил словенец Александер Чеферин.

Уже при нем стартовал новый турнир для сборных Лига наций, призванный заменить товарищеские матчи, увеличить доходы и дать шанс маленьким федерациям попасть на чемпионат Европы. Теперь ожидается, что и на клубном уровне европейский футбол ждут большие реформы. В УЕФА темой занимается заместитель генерального секретаря Джорджио Маркетти, а непосредственной разработкой реформы – президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) и «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Почти дотянули до сотни

Какова будет структура турнира пока неизвестно. Как неизвестны его название и принцип набора участников. Известно лишь, что он станет третьим в иерархии европейских клубных турниров и поможет разгрузить Лигу Европы путем отбора части ее участников. Кроме того, количество участников групповых этапов еврокубков увеличится на 16 (с 80 до 96), а это сулит дополнительные рынки и доходы для всех – и УЕФА, и самих клубов.

– Мы ждем окончательного решения исполнительного комитета УЕФА, но предварительное разрешение на разработку нового клубного турнира уже было получено, – приводит слова Аньелли Football Espana. – Благодаря третьему турниру мы доведем число участников еврокубков до 96. Для введения нового турнира нам придется серьезным образом переработать существующую систему составления расписания еврокубков. Нынешняя модель нуждается в модернизации и должна быть обновлена.

Предполагается, что 96 клубов будут поровну поделены между еврокубками – по 32 на групповом раунде. Это значит, что количество участников Лиги Европы сократится с нынешних 48 на 16. Длительность квалификационных этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы также будет сокращена.

Утешительный турнир или билет в Лигу чемпионов?

– По этому турниру были дискуссии на заседании Стратегического совета по профессиональному футболу (ССПФ), куда я вхожу в качестве представителя Европейской ассоциацией профессиональных лиг (EPFL), – рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин в программе «Футбол России». – Пока принято решение не забегать вперед.

Мы понимаем, что увеличение количества турниров и числа участников – это дополнительная нагрузка на клубы. С другой стороны, в данный момент речь идет только о тех датах, которые заранее зарезервированы для еврокубковых матчей. Окончательного решения пока не принято, поэтому заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти, отвечающий за спортивную составляющую, продолжит встречаться с представителями EPFL и ЕСА, чтобы выработать единую позицию. Дискуссии идут.

Суть этих дискуссий в том, чтобы определиться с составом участников будущего турнира.

– Дискуссия такая, - рассказывает в интервью The Guardian исполнительный директор Шотландской футбольной ассоциации Стюарт Реган. – Будет ли создан отдельный турнир для маленьких стран, клубы которых потом смогут получить место в Лиге чемпионов или Лиге Европы, или то будет утешительный турнир для тех команд, что не смогли пройти отборочные раунды в Лиге чемпионов и Лиге Европы и вылетели из еврокубков уже в конце августа.

Лиги – против нововведений

Новый турнир, по словам, Аньелли, планируют ввести с 2024 года, но различные европейские СМИ, ссылаясь на свои источники, настойчиво говорят о сезоне-2021/22. В этом случае условия отбора его участников должны быть опубликованы не позднее лета 2019 года. Не исключено, что по срокам турнир будет завершаться к концу календарного года. Транслироваться он будет преимущественно через ОТТ-платформы (через интернет без прямого контакта с оператором связи – это отличает технологию от традиционных услуг IPTV, позволяя предоставить сервис любому пользователю).

Против выступает EPFL. Причина банальна – с профессиональными лигами инициативу не согласовали. Кроме того, лиги обеспокоены тем, как призовые деньги УЕФА влияют на конкуренцию в национальных чемпионатах. Разрыв между богатыми и бедными продолжает увеличиваться, и ведущим клубам все интереснее выступать на международном уровне, нежели национальном.

Планы на будущее

Поэтому в дальнейшем УЕФА и ЕСА хотели бы сократить количество матчей в национальных чемпионатах в пользу увеличения международных встреч. «Вне зависимости от того, представляете вы «Манчестер Юнайтед» или «Реал», «Ювентус» или «Легию», «Спортинг» или «Андерлехт», – нам всем нужно больше международного опыта, чтобы развивать наши бренды, – заявил Аньелли The Guardian. – Сегодня важно продавать бренд».

С этой целью в будущем он хотел бы переформатировать Лигу чемпионов, предложив вместо 8 групп по 4 клуба 4 группы по 8 клубов, что увеличило бы количество матчей на групповом этапе с шести до 14. Но все это пока отдаленные перспективы. А появление третьего еврокубка, по сути, уже проанонсировано.

Действующие юридические лица

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) – главный футбольный орган Европы. Подчиняется ФИФА, организует все европейские официальные профессиональные футбольные турниры. Включает в себя все европейские национальные футбольные федерации.

ЕСА (Ассоциация европейских клубов) – независимое объединение европейских футбольных клубов, созданное с целью защиты их интересов. Именно ЕСА добилась компенсаций для клубов за вызовы футболистов в сборные и отдельных доплат в том случае, если футболист получит там травму.

В исполнительный совет ЕСА входит 21 представитель различных европейских клубов, в том числе Сергей Фурсенко («Зенит»). Председатель ЕСА – Андреа Аньелли («Ювентус»), среди его заместителей Эдвин ван дер Сар («Аякс») и Педро Лопес Хименес («Реал»). В составе членов правления Эд Вудворд («МЮ»), Иван Газидис («Арсенал»), Хосеп Бартомеу («Барселона»), Нассер Хелаифи («ПСЖ»), Жан-Мишель Оляс («Лион») и многие другие. Карл-Хайнц Румменигге, бывший председателем организации со дня ее основания в 2008 году и до 2017 года, занимает должность почетного председателя.

Членство в организации делится на рядовое и ассоциированное. Количество рядовых членов организации зависит от рейтинга лиги в УЕФА. Для России (6-е место) эта цифра равна четырем. С сезона-2017/18 в состав ЕСА входят 109 рядовых членов и 121 ассоциированный (в сумме 230). Ассоциированными членами организации становятся «лучшие представители» своей страны, отвечающие всем требованиям, но не являющиеся рядовыми членами.

Среди российских клубов в ассоциацию входят: «Рубин», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА (рядовые члены), «Спартак», «Локомотив» и «Ростов» (ассоциированные члены).

Ассоциация европейских профессиональных лиг (EPFL) – объединение европейских профессиональных футбольных лиг, созданное с целью защиты общих интересов. На постоянной основе включает в себя 22 европейских национальных чемпионата, включая РПЛ, а также 8 ассоциированных членов, в том числе российские ФНЛ и ПФЛ.

Стратегический совет по профессиональному футболу (ССПФ) – независимая организация, созданная с целью объединения главных сил европейского футбола (УЕФА, ЕСА и ЕPFL) для поиска совместных решений важнейших вопросов. Состоит из:

- глава УЕФА (Александр Чеферин) и четыре его вице-президента;

- четыре представителя ЕСА (избираются на двухлетний срок);

- четыре представителя EPFL (избираются на двухлетний срок);

- четыре представителя профсоюза футболистов FIFPro (избираются на двухлетний срок).

Программа ССПФ определяется его членами и может включать следующие темы:

- клубные турниры и их календарь;

- позиционирование профессиональных клубов в иерархии мирового футбола;

- финансовые и коммерческие аспекты европейского футбола;

- вопросы, касающиеся взаимоотношений с Европейским союзом.

Историческая справка. Все клубные турниры УЕФА

Лига чемпионов (до 1991 года Кубок европейских чемпионов) – главный клубный турнир Старого Света. Основан в 1955 году. Действующий победитель и рекордсмен по количеству побед мадридский «Реал» (13). Участники – чемпионы и ведущие клубы национальных первенств.

Лига Европы (до 2009 года Кубок УЕФА) – второй по значимости европейский клубный турнир. Основан в 1971 году. Действующий победитель – мадридский «Атлетико», рекордсмен по количеству побед – «Севилья» (5). Участники – клубы «второго эшелона», не пробившиеся в Лигу чемпионов, а также обладатели Кубка страны (с 1999 года).

Суперкубок УЕФА – выставочный матч с участием сильнейшего клуба обоих действующих турниров. Основан в 1972 году. Действующий победитель – мадридский «Атлетико», рекордсмены по количеству побед – «Милан» и «Барселона» (по 5). Участники – победитель Лиги чемпионов против победителя Лиги Европы (до 1999 года вместо него участие принимал обладатель Кубка кубков).

Юношеская лига УЕФА – европейский клубный турнир для юношеских команд. Основан в 2013 году. Действующий победитель и рекордсмен по количеству побед – «Барселона». Участники – юношеские команды 32 участников группового этапа Лиги чемпионов и еще 32 представителя лучших лиг УЕФА (по одному от каждой федерации).

Проводились ранее

Кубок обладателей кубков (1960 – 1999) – европейский клубный турнир для победителей национальных кубков. Последний победитель – «Лацио», рекордсмен по количеству побед – «Барселона» (4). Участники – обладатели национальных кубков.

Кубок интертото (1995 – 2008) – летний футбольный турнир, проводившийся для клубов «третьего эшелона», не попавших в основные европейские турниры. Победители (до 2007 года их было три, а затем – 11) получали возможность принять участие в Кубке УЕФА. Последний победитель – «Спортинг» (выбран из 11 победителей благодаря тому, что прошел в Кубке УЕФА дальше всех, до 1/8 финала).