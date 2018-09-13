После поражения нашей молодежки от сербов в Нижнем Новгороде в ключевом матче отбора Евро-2019 многие раскритиковали главного тренера команды Евгения Бушманова за решение оставить в запасе двух ведущих игроков РПЛ - Александра Максименко и Федора Чалова. А мы позвонили одному из предшественников Бушманова, который в 2005-м оказался в похожей ситуации.

«ПОЛУЧАЕТСЯ, БУШМАНОВ ВСЕ-ТАКИ ОШИБСЯ»

Напомним, уступив Сербии (1:2), сборная России (игроки не старше 21 года) лишилась шансов на первое место в группе, откатилась на третье и теперь будет бороться с Австрией за право сыграть в стыковых матчах. Не увидев на поле в Нижнем Новгороде основного вратаря «Спартака» и лучшего бомбардира РПЛ из ЦСКА, болельщики обрушили на Бушманова потоки критики…

В 2005 году перед стыковыми играми Евро с датчанами в молодежную сборную, которую тогда тренировал Чернышов, из первой отпустили обладателей Кубка УЕФА Игоря Акинфеева и Юрия Жиркова, а также молодых звездочек Владимира Быстрова и Динияра Билялетдинова. Все они вышли тогда на поле, но это не помогло. Сначала мы уступили Дании в Краснодаре 0:1. А ответный матч в Брондбю завершился не только поражением, но и скандалом. Сразу пять россиян получили красные карточки!

- Не думаю, что можно сейчас искать какие-то сравнения, - считает Чернышов. - Бушманов же, наоборот, отказался от ряда игроков, которые выступают за клубы премьер-лиги, и не поставил их в стартовый состав. У меня же национальная сборная освободила для молодежки Акинфеева, Жиркова, Быстрова, и мы выпустили их в стартовом составе. Так как, по моему мнению, всегда нужно ставить сильнейших на данный момент, тех, кто получает практику на взрослом уровне, без учета былых заслуг. Понятно, что одни ребята начинают отборочный цикл, а потом кто-то становится сильнее.

- Это тонкий момент, когда в команду приезжают футболисты, у которых есть статус восходящих или состоявшихся звезд, как у Акинфеева или Жиркова в 2005-м?

- У меня никогда не было проблем с ребятами. Почти все, кто приехал на стыковые матчи с Данией, так или иначе были задействованы в отборочном цикле, а потом заслужили право выступать за первую национальную сборную. Да и вообще, я никогда не сталкивался с тем, чтобы ребята, заигравшие в премьер-лиге, приезжали в команду в статусе звезд и смотрели на всех свысока. Наоборот, все же одного возраста, часто пересекались друг с другом на юношеских соревнованиях. Для них оказаться вместе – приятный момент. Все одинаковые. Так что в этом проблемы не вижу.

- И все-таки. Бушманов не выставил основного вратаря «Спартака» Максименко, лучшего бомбардира РПЛ Чалова – получается, тренер решил поверить в других и ошибся?

- Если бы Бушманов победил, какие могли быть вопросы? Но раз команда уступила, то теперь эти решения можно называть неправильными. Представьте, я бы в 2005 году не поставил игроков национальной сборной Акинфеева, Быстрова, Жиркова, которым специально позвонил, позвал, после чего они дали согласие помочь молодежке... С моей точки зрения, это было бы неправильно. И многие бы подумали, что я не совсем нормальный человек.

А сейчас лучший бомбардир чемпионата России, кандидат в национальную сборную не выходит за молодежку в решающем матче. Получается, все-таки ошибочное решение. Как и с другими ребятами, которые играют за клубы премьер-лиги, но не были приглашены в состав команды.

«В 2005-м НЕ БЫЛО РАЗНУЗДАННОСТИ»

- За время вашей работы в молодежке не было случаев, чтобы какой-то звездочке приходилось объяснять: мол, парень, ты такой же член команды, как и все?

- Я работал в молодежной сборной и с Березуцкими, и с Акинфеевым, и с Габуловым. И никаких проблем внутри коллектива никто не создавал. Всегда было четко определено: есть главный тренер, есть его решения. Если они принимаются, то ребята находятся в расположении сборной, в противном случае лучше не приезжать под каким-нибудь предлогом вроде болезни.

- После того злополучного матча в Дании многие посчитали, что атака Быстрова на судью, Жирков, дающий боковому майку с призывом «Иди играй сам» - следствия как раз некоторой разнузданности.

- Там была совсем другая история. Когда тебя так явно засуживают и убивают, конечно, совсем молодые ребята не могут удержать себя в руках. Никакая звездность тут не при чем. Молодежь своими методами пыталась бороться с несправедливостью.

- А могли те же Чалов или Максименко, что называется, начудить перед самым матчем с Сербией, вынудив тренера принять меры?

- С трудом верю, что эти ребята могли бы себя неправильно повести. Но если бы была какая-нибудь провинность, то, наверное, их бы отчислили прямо со сборов.

- Но ведь тогда и скандал был бы громче.

- Можно же все мирно, по-тихому решить. Сослаться, допустим, на травму. Или просто поговорить с футболистом и узнать, хочет ли он вообще выступать за сборную. Так что в каком-то недопустимом поведении я сомневаюсь. Тем более, Бушманов же объяснил, что видел других игроков в стартовом составе.

«Я БЫ ОТДАЛ ПРИОРИТЕТ РЕБЯТАМ ИЗ РПЛ»

- После поражения в прессе появились многочисленные таблицы с цифрами, кто сколько играл в премьер-лиге и в ФНЛ из тех, кто вышел в Нижнем Новгороде на поле и кто не вышел. Но мог ведь условный Дмитрий Скопинцев, не вызванный из «Ростова», просто не подходить под концепцию Бушманова?

- Цифры, конечно, не абсолютный показатель, но мое мнение: надо все-таки ориентироваться на тех, кто в данный момент выступает в премьер-лиге. Эти ребята должны вызываться в молодежную сборную в первую очередь. Хотя нынешний главный тренер может считать по-другому. Наверное, в его концепции - идти до конца с ребятами, которые начинали цикл, с теми, кому он доверял.

- Понимая последующий резонанс в связи с невыходом на поле Чалова и Максименко, Бушманов совершил смелый тренерский поступок или безрассудный?

- Наверняка был уверен в потенциале тех, кого поставил. Он же разбирал игру сербов, оценивал своих подопечных по товарищескому матчу, по тренировкам. Тренер находится каждый день с ребятами, у него есть медицинские показатели – на основании этих данных он и выставил стартовый состав.

- Но логично же предположить, что в случае поражения отсутствие на поле Чалова тебе потом сразу припомнят…

- Конечно, тренер должен быть готов к тому, что в случае отрицательного результата с него обязательно спросят. Свои ответы Бушманов озвучил и еще отчитается перед руководством РФС. Хотя почему мы заранее хороним нашу сборную? Она же еще может попасть в финальную стадию чемпионата Европы.