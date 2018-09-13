В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте накануне.

Джон Терри к нам не приедет. Это стало окончательно известно, когда сам футболист опубликовал новость, о том, что ему пришлось отклонить предложение московского «Спартака». В своем инстаграме 37-летний англичанин назвал красно-белых «амбициозным клубом с профессиональным подходом к делу».

На протяжении всего вчерашнего дня СМИ гадали, с чем же связана такая долгая пауза, которую взял Джон Терри для размышлений над предложением российского клуба. В итоге начали появляться инсайды, что всему виной – семья. Теперь «Спартаку» известно, кто виновен в срыве такого громкого трансфера, возможно самого громкого в истории клуба. Джон Терри своим сообщением косвенно подтвердил, что подписание контракта сорвалось из-за жены и детей:

«После обсуждений с семьей, мы пришли к выводу, что было бы неправильно для нас переезжать сейчас», – признался Джон, не став темнить. Напомним, что Джон пережил непростую драму в отношениях с женой, которой на протяжении многих лет изменял с супругой своего партнера по команде Уэйна Бриджа. Кроме того, дети-близнецы Терри, которым сейчас всего по 12 лет, вряд ли с радостью отнеслись к перспективе переезжать в страну, о которой так много плохого говорят по телевизору.

Самое интересное, что буквально за пару часов до публикации сообщения на странице Терри, английские СМИ распространили информацию о том, что он принял предложение «Спартака», согласовал все условия контракта и решил поставить под ним подпись.

Несмотря на теплые слова в адрес «Спартака» и его болельщиков, которые опубликовал Терри на своей странице в инстаграме, красно-белая армия фанатов на него обиделась. Под в целом добрым и правильным сообщением появился поток гневных оскорблений и проклятий в адрес легендарного футболиста, который просто постарался быть открытым и честным.

Не утихает скандал вокруг молодежной сборной России. Во вторник наши молодые футболисты проиграли важнейший матч отборочного турнира Евро-2019, чем осложнили себе не только попадание на чемпионат континента, но и на Олимпийские игры, куда поедут полуфиналисты Евро. Основным виновником неудачи СМИ признают главного тренера команды Евгения Бушманова, который выставил на игру весьма странный состав, в котором не оказались многие лидеры премьер-лиги. Вот и мы написали материал на эту тему.

Кроме того, мы продолжили анализировать похождения взрослой сборной России по футболу. Оказывается. что в команде Станислава Черчесова незаменимых нет – не нашлось ни одного футболиста, кто выходил бы на поле во всех семи матчах, проведенных со старта ЧМ-2018. Понятно, что во многом в этом виноваты травмы, но, согласитесь, статистика тоже отчасти показательна.

Хорошие новости для ЦСКА – лидеры клуба, самые опытные его полевые игроки из оставшихся, Алан Дзагоев и Георгий Щенников практически полностью восстановились от травм и уже приступили к занятиям в общей группе. Велика вероятность, что они смогут принять участие в дерби против «Спартака», которое состоится 23 сентября.