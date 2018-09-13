В «Спартаке» знают, кто виновен в провале с Терри, а в сборной России – скандал
В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте накануне.
Джон Терри к нам не приедет. Это стало окончательно известно, когда сам футболист опубликовал новость, о том, что ему пришлось отклонить предложение московского «Спартака». В своем инстаграме 37-летний англичанин назвал красно-белых «амбициозным клубом с профессиональным подходом к делу».
After considerable thought, I have decided to decline a contract offer from Spartak Moscow. I would like to take the opportunity to thank Spartak and wish them and their supporters well for the rest of the season. They are an ambitious club and I have been very impressed with their professionalism. But after assessing this move with my family, we’ve decided this is not the right move for ourselves at this time. Good Luck Spartak 🔴⚪️ @fcsm_official
На протяжении всего вчерашнего дня СМИ гадали, с чем же связана такая долгая пауза, которую взял Джон Терри для размышлений над предложением российского клуба. В итоге начали появляться инсайды, что всему виной – семья. Теперь «Спартаку» известно, кто виновен в срыве такого громкого трансфера, возможно самого громкого в истории клуба. Джон Терри своим сообщением косвенно подтвердил, что подписание контракта сорвалось из-за жены и детей:
«После обсуждений с семьей, мы пришли к выводу, что было бы неправильно для нас переезжать сейчас», – признался Джон, не став темнить. Напомним, что Джон пережил непростую драму в отношениях с женой, которой на протяжении многих лет изменял с супругой своего партнера по команде Уэйна Бриджа. Кроме того, дети-близнецы Терри, которым сейчас всего по 12 лет, вряд ли с радостью отнеслись к перспективе переезжать в страну, о которой так много плохого говорят по телевизору.
Самое интересное, что буквально за пару часов до публикации сообщения на странице Терри, английские СМИ распространили информацию о том, что он принял предложение «Спартака», согласовал все условия контракта и решил поставить под ним подпись.
Несмотря на теплые слова в адрес «Спартака» и его болельщиков, которые опубликовал Терри на своей странице в инстаграме, красно-белая армия фанатов на него обиделась. Под в целом добрым и правильным сообщением появился поток гневных оскорблений и проклятий в адрес легендарного футболиста, который просто постарался быть открытым и честным.
Не утихает скандал вокруг молодежной сборной России. Во вторник наши молодые футболисты проиграли важнейший матч отборочного турнира Евро-2019, чем осложнили себе не только попадание на чемпионат континента, но и на Олимпийские игры, куда поедут полуфиналисты Евро. Основным виновником неудачи СМИ признают главного тренера команды Евгения Бушманова, который выставил на игру весьма странный состав, в котором не оказались многие лидеры премьер-лиги. Вот и мы написали материал на эту тему.
Кроме того, мы продолжили анализировать похождения взрослой сборной России по футболу. Оказывается. что в команде Станислава Черчесова незаменимых нет – не нашлось ни одного футболиста, кто выходил бы на поле во всех семи матчах, проведенных со старта ЧМ-2018. Понятно, что во многом в этом виноваты травмы, но, согласитесь, статистика тоже отчасти показательна.
Хорошие новости для ЦСКА – лидеры клуба, самые опытные его полевые игроки из оставшихся, Алан Дзагоев и Георгий Щенников практически полностью восстановились от травм и уже приступили к занятиям в общей группе. Велика вероятность, что они смогут принять участие в дерби против «Спартака», которое состоится 23 сентября.