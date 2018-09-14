Sky Sports платит клубам 125 млрд, «Матч ТВ» – 1,5

«С новым брендом, новыми идеями и задачами», – такими словами начиналась презентация нового логотипа РПЛ летом 2018 года, проведенная в рамках ребрендинга лиги. С легкой руки дизайн-студии Артемия Лебедева на логотипе появился брутальный медведь, но исчез футбольный мяч. Эта же студия разрабатывала логотипы и графическую концепцию системе телеканалов «Матч», который являются дистрибутором телеправ на российский футбол.

В новом сезоне авторы проекта обещали развивать бренд лиги во всех направлениях, для чего привели все шрифты на майках футболистов к единому знаменателю. То же касается номеров и фамилий на футболках, стиля ведения соцсетей и прочего.

А ключевая роль во всех этих изменениях была отведена телевидению, ведь именно благодаря ему большинство зрителей получают возможность посмотреть игру любимой команды. В рамках ребрендинга телеканал «Наш футбол» поменял название на «Матч! Премьер» и обещал «полностью перевернуть представление зрителя о российском футболе». По итогам шести туров (1/5 части сезона) можно оценить, насколько удалось справиться с поставленной задачей.

Причиной проведенных изменений в новом сезоне стала попытка руководителей лиги и телеканала монетизировать популярность чемпионата России. Медиахолдинг не имеет таких финансовых ресурсов, как их зарубежные коллеги (например, британский Sky Sports), поэтому не может платить так же много (4,14 млрд фунтов за три года против 6 млрд рублей за четыре сезона, или в пересчете по сегодняшнему курсу 125 млрд рублей в год против 1,5). А это ведет к тому, что доходы российских клубов ниже их заграничных конкурентов. Зарабатывать больше – в интересах всех участников футбольного процесса.

Ищи телепрограмму в твиттере РПЛ

С этой целью из телеканала «Матч ТВ» на «Матч! Премьер» перекочевали несколько топовых игр РПЛ. Если раньше федеральный вещатель не был ограничен в выборе заинтересовавших его встреч, то теперь в федеральном эфире появятся только 60 прямых трансляций, тогда как «Матч! Премьер» пообещал показать в прямом эфире все 240 матчей. Правда, выполнить обещание вряд ли удастся, ведь восемь встреч заключительного 30-го тура проходят одновременно.

В этой ситуации медиахолдингу придется задействовать все свои ресурсы – телеканалы «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3» и прочие. Но и здесь есть загвоздка – подписчикам «Матч! Премьер» эти телеканалы не будут доступны, если на них не оформлена отдельная подписка.

Чтобы ни один клуб высшего света не остался без телеэфиров, на федеральном «Матче» обещали показать каждого из участников РПЛ. Таким образом, из 60 прямых трансляций ровно половина (30) придется на встречи с участием команд второго эшелона.

Так, в шестом туре, сыгранном 31 августа – 2 сентября, в федеральный эфир попали матчи «Крылья Советов» – «Анжи» и «Зенит» – «Спартак». А в седьмом туре, который будет сыгран с 14-17 сентября, вообще обойдутся без топовых матчей. В ближайшем туре «Матч ТВ» обещает показать «Рубин» – «Енисей» (суббота, 14.00) и «Урал» – «Ростов» (понедельник, 17.30). Правда, получить эту информацию болельщикам будет очень затруднительно. И на сайте телеканала, и в Яндекс.Телепрограмме программа передач «Матч ТВ» после 4 часов утра в понедельник просто отсутствует.

Получить информацию рядовой болельщик может только в твиттере РПЛ. Если, конечно, это придет ему в голову.

9 топ-матчей в шести турах – «Матч ТВ» идет с опережением графика

Поскольку ни одного матча с участием топового клуба в седьмом туре показано не будет, резонно задаться вопросом, насколько вообще выполняется график топ-матчей. Мы выписали все игры первых шести туров с участием топ-клубов. Жирным шрифтом выделены те, которые были показаны на федеральном ТВ.

Тур Матч 1 Спартак – Оренбург 1 Енисей – Зенит 1 Рубин – Краснодар 1 Уфа – Локомотив 1 Крылья Советов – ЦСКА 2 Урал – Краснодар 2 Зенит – Арсенал 2 Локомотив – Спартак 2 ЦСКА – Ростов 3 Енисей – ЦСКА 3 Спартак – Анжи 3 Оренбург – Локомотив 3 Уфа – Краснодар 3 Рубин – Зенит 4 ЦСКА – Арсенал 4 Краснодар – Спартак 4 Крылья Советов – Локомотив 4 Зенит – Урал 5 Рубин – ЦСКА 5 Спартак – Динамо 5 Оренбург – Краснодар 5 Уфа – Зенит 5 Локомотив – Анжи 6 ЦСКА – Урал 6 Краснодар – Локомотив 6 Зенит – Спартак

Зная, что «Матч ТВ» обещает показать за 30 туров 30 матчей РПЛ с участием топ-клубов, легко подсчитать, насколько телеканал выдерживает график. 30 топ-матчей в 30 турах – это в среднем по одному топ-матчу в туре.

Как видно из представленного выше перечня игр с участием топ-клубов, в первых шести турах в федеральный эфир попали аж девять встреч – в полтора раза больше, чем можно было ожидать. Так что в данном аспекте права зрителей и ведущих клубов ущемлены не были. Напротив, получается, что недополучили остальные клубы РПЛ.

Задача «Матч! Премьер» – увеличить подписку втрое

Идея с разделением матчей на «топовые» и «рядовые» вызвала наибольшие обсуждения как в прессе, так и среди болельщиков, лишившихся возможности смотреть лучшие матчи чемпионата России бесплатно. Как уже говорилось выше, лига и медиахолдинг хотят пойти по западному пути развития и переложить часть расходов на телезрителей.

Эта экономическая модель популярна за рубежом, но в российских реалиях с учетом покупательской способности россиян и их привычке к бесплатному сыру (читай телепросмотру) выглядит сомнительно. Надежда была на эффект домашнего чемпионата мира. Только на «Матч ТВ» трансляции, по утверждению руководства телеканала, посмотрели 40,2 млн человек. После этого стало понятно, что футбол в России смотреть готовы, но для этого нужно создавать качественный продукт и правильно работать с теми зрителями, кого раньше обходили стороной: детьми (4+), молодежью (12-24), семейными людьми (35-45) и болельщиками со стажем (50+).

Генеральный директор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко поставил целью к 2020 году увеличить количество подписчиков платного телевидения втрое. Чтобы приучить зрителя к платным услугам, стоимость месячной подписки оставили невысокой – 229 рублей в месяц.

Аналогичной она была и до ребрендинга телеканала, когда он назывался еще «Наш футбол». Замысел в том, чтобы приучить зрителей к платным услугам, сформировав таким образом зрительскую базу. Затем цены наверняка пойдут вверх, чтобы медиахолдинг и лига могли увеличить свои доходы.

Годовая подписка обойдется зрителю в 2290 руб, а подписка только на матчи своего клуба – в 1500 руб. Суммы не самые большие. Готовы ли зрители их платить?

Рейтинги «Матч! Премьер» не растут, а «Матч ТВ» – падают

Мы ознакомились с рейтингом телеканала в конце прошлого и начале нынешнего сезонов. С 1 по 30 апреля общая аудитория телеканала «Матч! Премьер», по статистике Mediascope, составила 6729 зрителей, а с 1 по 31 августа – 7229 зрителей. То есть за три месяца количество зрителей увеличилось ровно на 500 тыс человек (или 7,4%). Таким темпом, чтобы увеличить количество подписчиков втрое, потребуется 81 месяц, или более 6,5 лет.

Кроме того, ни рейтинг, ни доля телеканала не претерпели никаких изменений. Цифры по-прежнему ничтожно малы.

Период 01.04.2018 - 30.04.2018 01.08.2018 - 31.08.2018 Аудитория, тыс. чел. 6,729 7,229 Рейтинг, % 0,01 0,01 Доля, % 0,1 0,1

А вот показатели трансляций на федеральном «Матч ТВ», по сравнению с весенним отрезком, стали предсказуемо падать. Если пять самых популярных трансляций в конце прошлого сезона (13 апреля-13 мая) собрали у телеэкранов 4,1 млн зрителей, то аналогичное количество самых популярных трансляций нового сезона (28 июля-2 сентября) – всего 3,7 млн. И это при том, что больше трети дала главная игра первого круга «Зенит» – «Спартак» (1,35 млн).

Та же картина и при большей выборке, в 10 матчей: 6,7 млн зрителей весной против 5,7 млн летом.

Все трансляции матчей РПЛ на «Матч ТВ» с 13 апреля по 13 мая 2018 года.

Программа описание выхода Дата Аудитория, тыс. чел. Рейтинг, % Доля, % 30-й тур 13.05.2018 844,535 1,2 6,2 Краснодар – Локомотив 30.04.2018 841,831 1,2 4,6 Зенит – ЦСКА 29.04.2018 815,228 1,2 5,5 Спартак – Ахмат 23.04.2018 802,811 1,2 3,6 Спартак – Ростов 05.05.2018 800,984 1,1 4,3 Урал – Спартак 15.04.2018 697,039 1,0 4,7 Арсенал – Зенит 22.04.2018 670,852 1,0 4,1 Уфа – ЦСКА 15.04.2018 544,877 0,8 3,0 ЦСКА – Арсенал 06.05.2018 540,539 0,8 2,5 Зенит – Динамо 19.04.2018 129,334 0,2 1,5 Амкар – Спартак 01.05.2018 109,979 0,2 1,1 ЦСКА – Краснодар 24.04.2018 84,927 0,1 0,9 Арсенал – Зенит 24.04.2018 65,446 0,1 3,0 Арсенал – Зенит 25.04.2018 63,234 0,1 1,8

Все трансляции матчей РПЛ на «Матч ТВ» с 28 июля по 2 сентября 2018 года.

Программа описание выхода Дата Аудитория, тыс. чел. Рейтинг, % Доля, % Зенит – Спартак 02.09.2018 1352,153 1,9 6,6 Спартак – Оренбург 28.07.2018 703,488 1,0 4,9 Локомотив – Анжи 26.08.2018 608,444 0,9 3,1 Рубин – Краснодар 29.07.2018 560,272 0,8 3,2 Динамо – Уфа 20.08.2018 475,212 0,7 2,5 Енисей – ЦСКА 11.08.2018 462,604 0,7 3,8 Арсенал – Ростов 24.08.2018 436,679 0,6 2,4 Арсенал – Ахмат 12.08.2018 378,855 0,5 2,6 Ростов – Енисей 19.08.2018 363,331 0,5 2,1 Ахмат – Енисей 05.08.2018 360,824 0,5 2,1 Урал – Краснодар 04.08.2018 328,787 0,5 3,1 Крылья Советов – Анжи 01.09.2018 289,586 0,4 2,5 Спартак – Динамо 28.08.2018 111,874 0,2 1,4 Зенит – Урал 20.08.2018 94,846 0,1 1,1 Рубин – Зенит 14.08.2018 81,840 0,1 1,1

То есть федеральный «Матч ТВ» однозначно проиграл после потери матчей топ-клубов, а «Матч! Премьер», как мы видим, почти ничего не выиграл. Это можно было бы объяснить тем, что в концовке сезона напряжение в борьбе за призовые и еврокубковые места возрастает (а с ним и болельщицкий интерес), однако не минувшим летом, ведь чемпионат мира поднял в России настоящую волну болельщицкого интереса. Напротив, сейчас цифры выше, чем будут в последствии, ведь рядовой зритель со временем остынет, и массовый интерес поугаснет.

«Матч ТВ» грабят интернет-пираты

Так в чем же причины того, что новая экономическая модель не работает? Мы провели эксперимент и нашли ответ в Яндексе – пираты.

В пятницу состоится московское дерби «Локомотив» – «Динамо», которое будет показано только на «Матч! Премьер». Введя в поисковик «Локомотив Динамо смотреть онлайн» (причем последнее слово Яндекс предложил сам), мы получили шесть актуальных (и, естественно, пиратских) ссылок на прямую трансляцию.

Возможно, не все они в день матча будут в полной мере функционировать, но очевидно, что проблем с нелегальным просмотром в сети у потенциальных зрителей нет никаких. И за это ни лига, ни медиахолдинг не получат ни рубля. А ведь речь идет не о каких-то особенных сайтах, известных избранным, или сложных способах поиска. Речь о том, что даже дедушка, умеющий попадать по клавишам, способен избежать лишних трат.

Исходя из вышесказанного, логично сделать простой и закономерный вывод о том, что в том виде, который имеет сейчас, новая экономическая модель «Матч ТВ» нежизнеспособна. Во всяком случае, до той поры, пока телехолдинг не начнет бороться с пиратством в сети, как некогда это делал «НТВ-Плюс», и запустивший в марте 2006 года «Наш футбол». Впрочем, тоже без особого экономического успеха.

Ближайшие топ-матчи РПЛ в эфире федерального «Матч ТВ»

Тур Матч Дата, время (мск) 8 ЦСКА – Спартак 23 сентября, 19.00 10 ЦСКА – Локомотив 7 октября, 19.00

Данные телевизионных трансляций предоставлены исследовательской компанией Mediascope.

– при расчете учтены все выходы матчей с учетом повторов,

– Матчи могут быть разделены на 2 отдельные программы в случае, если они прерывались из-за перехода эфирных суток,

– У матча за 13.05.2018 программа описания выхода: «30 тур», так как в эфире этой программы были прямые включения сразу с нескольких матчей 30-го тура РФПЛ.