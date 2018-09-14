С самого старта сезона на «Локомотив» смотрят по-особенному, непривычно для этой команды – чемпионы все-таки. Несмотря на титул, и на то, что костяк команды в межсезонье удалось не только сохранить, но и заметно усилить, в августе железнодорожникам и главному тренеру Юрию Семину многое прощалось, даже невнятный старт и место в середине таблицы.

После перерыва на игры сборных все изменилось. У Юрия Павловича появилось свободное время поработать с командой, которая практически не разъехалась по городам и весям. Летом в игру можно было и не успеть встроить Крыховяка, Хеведеса и, тем более, приехавшего под занавес трансферного окна Федора Смолова. Но теперь с тренера спрос – по полной, без оговорок и оправданий. Теперь – надо побеждать.

Давления на тренера прибавилось еще и из-за непосредственной близости матчей Лиги чемпионов, в которой красно-зеленым стартовать уже во вторник – выездным матчем с «Галатасараем». Именно с прицелом на эту игру многие и смотрели встречу «Локо» с «Динамо».

Понятно, что «Динамо» - это не «Галатасарай». Понятно, что Москва – это не Стамбул. Понятно, что чемпионат России – это не Лига чемпионов. Но игра седьмого тура чемпионата России – это все, что у нас есть, чтобы понять, в каком состоянии находится наш чемпион перед еврокубками.

Масла в огонь подливают и слухи о конфликте в «Локомотиве», мол, какая-то напряженность существует между тренером Юрием Семиным и генеральным директором Ильей Геркусом. Слухи – все, что у нас есть. Наружу конфликт, как это было во времена Ольги Смородской, не выплеснулся. Фактов нет. Да, Семин не так восторженно высказывается по результатам трансферного окна, как того можно было ожидать, да Геркус поддавливает тренера словами про «попадание в тройку с этим составом» и «рабочую группу» в Лиге чемпионов. Вот и все.

Мы попытались рассмотреть матч с «Динамо» не только в свете Лиги чемпионов, но еще и на фоне этого конфликта, которого может и нет вовсе. Заодно, надеясь, что-то понять, погостив дома у «Локо» - в Черкизове.

Геркус сделал все

Первое, что понимаешь, приходя на «РЖД-Арену» - это то, что со стороны администрации клуба работа организована если не идеально, то близко к этому. И дело даже не в концерте Noize MC, не в целом парке с развлечениями и местом для досуга, включая поляну с шезлонгами перед стадионом.Результат видно на лицах людей, которые с радостью приходят на матч, берут с собой детей, оставляют в кассах деньги, не плюясь и не проклиная кондовую российскую действительность. Все – на европейском уровне.

Прикрыты тылы у администрации и с внутренней стороны. Предсезонка формально проведена на ура. В клуб приехал звездный защитник с золотой медалью чемпиона мира, звездный полузащитник из «ПСЖ» и лучший российский бомбардир – дважды подряд. О чем еще может мечтать тренер? Такого межсезонья не было ни у Карреры в «Спартаке», ни у Семака «Зените», ни у Гончаренко в ЦСКА.

Хотел ли Юрий Павлович этих футболистов? Это уже другой вопрос. Формально звездой был усилена каждая линия. Под конец лета вопрос оставался по форварду – даже его закрыли так, что в «Спартаке» и «Зените» только рты разинули. Вот Илья Геркус и заработал себе право требовать результат – не на пустом месте.

Игра не чемпионская и даже не лигочемпионская

Результата пока нет – благодатная почва для слухов о конфликте вне зависимости от того, есть он или нет. Отсюда и дополнительное давление на Семина, который уже начинает психовать – делать в перерыве по две замены, срываться на футболистов… Нервничает тренер – нервничают игроки. Удаление Крыховяка – тоже показатель. Делу это, правда, не помогает. У «Локо» нет ни игры, ни результата.

Почему? Хороший вопрос. Если бы мы могли на него ответить, мы бы сейчас работали в «Локомотиве», может даже на месте Юрия Семина. Можем лишь предположить.

Во-первых, в прошлом сезоне, выходя против «Локомотива», соперники играли с обычной командой, от которой никто ничего особенного не ожидал. «Локомотив» с готовностью отдавал мяч, ловил противника на контратаке – забивал гол, пока никто ничего не успевал понять, а потом просто отказывался пропускать. Вот и весь секрет. Теперь же соперники выходят играть против чемпиона, в большинстве случаев играть заведомо вторым номером, как в игре с «Динамо». Контратаки Семина больше не проходят, а как регулярно вскрывать насыщенную защиту в позиционном нападении, Семин еще не придумал. Или придумал, но пока не смог объяснить команде.

Во-вторых, нельзя не признать, что «Локомотиву» пока не фартит. Объяснение, может, и дурацкое, но в случае с прошлогодним «Спартаком» все его повторяли, как мантру. Актуально оно и сейчас. Зачастую «Локомотиву» просто не везет и пока этого не исправить ни счастливыми кепками Семина, ни его знаменитым «петушком», для которого пока рановато.

Итог? Пока вопросов к тренеру больше, чем к генеральному директору. На них тренер отвечает подчеркнуто дипломатично, ища причины неудач исключительно в футбольных аспектах. Верите, что в клубе есть конфликт? Если и есть, то до обострения пока далеко, да и на игру команды, если что-то и влияет, то только не этот пресловутый конфликт. Но слух запущен, и чем дальше – тем чаще будут скандировать трибуны имя Юрия Семин, тем больше будет продано футболок с надписью No Semin – No party.Фанаты руководству важны, вот Семину и прощают неудачи в чемпионате. Пока. Но Лигу чемпионов Юрию Павловичу никто уже не простит, а играть уже через три дня…