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«Советский спорт» предлагает трансляцию матча «Севилья» – «Хетафе». Именно в этой игре ожидается первый выход на поле в домашнем матче бывшего форварда московского «Спартака» Квинси Промеса, перешедшего в севильский клуб несколько недель назад.