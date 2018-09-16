Капитан Джикия

Пауза на матчи сборных завершилась, и РПЛ вернулась к соскучившимся зрителям. После основных конкурентов на футбольное поле вышли и красно-белые. Весенний матч против «Ахмата» завершился фиаско со счетом 1:3, которое в немалой степени способствовало чемпионству «Локомотива». И невыходу в групповой этап Лиги чемпионов, который потянул за собой продажу лидера Квинси Промеса. К сожалению для спартаковцев, исправиться за то поражение им не удалось.

Перед началом встречи болельщики внимательно следили за тренером москвичей Массимо Каррерой. Пожмет ли он руку своему бывшему помощнику Роману Пилипчуку, покинувшему «Спартак» за несколько туров до конца прошлого сезона? Сейчас он трудится в Грозном и помогает Рашиду Рахимову. Вместе в кадр Пилипчук и Каррера не попали, а вот очень теплые объятия с Рахимовым попали в объектив телекамеры и на экраны стадионного табло.

Вернулся в основу Дмитрий Комбаров, которого в последних матчах на позиции левого защитника подменял (и весьма успешно) Лоренсо Мельгарехо. Вполне вероятно, что сыграло роль наличие российского паспорта, поскольку в центре полузащиты вместо Дениса Глушакова вышел Ивелин Попов. В отсутствие Дениса с капитанской повязкой партнеров вывел Георгий Джикия.

Травмированный Александр Селихов первые 15 минут провел на фанатской трибуне, после чего, пожав руку всем, кого встретил на пути, ушел в ложе.

Шанс Ханни

После продажи Промеса получил свой шанс Софьян Ханни. В предыдущем туре в Петербурге слева на фланге вышел критикуемый всеми бразилец Педро Роша и в целом смотрелся достойно. К тому же на левом фланге атаки могут сыграть Мельгарехо и Попов, так что Ханни нужно цепляться за каждую возможность. Одна неудачная игра при таком уровне конкуренции может усадить алжирца на скамейку запасных до зимы, а там и от продажи его никто не застрахует.

Красно-белые активно атаковали как раз левым флангом Ханни и Комбарова, практически не задействуя Александра Ломовицкого на противоположной бровке. Пробиться в штрафную соперника не получилось, и хозяева стали сами себя убаюкивать распасовкой. Убаюкали. Бериша проскочил по флангу Комбарова и в борьбе с Поповым упал в штрафной. Василий Казарцев назначил пенальти, а ветеран «Ахмата» Родолфо его реализовал.

Спартаковцы насели на штрафную соперника и до перерыва его практически не выпускали на свою половину поля. Наибольшие неприятности Евгений Городову создавали стандарты в исполнении Фернандо. После его подач хозяева нанесли несколько опасных ударов, но в створ ворот попасть не смогли. Сам бразилец также примерялся к удару и даже сотряс перекладину, но вновь это не привело к забитому мячу. Хозяева стали чаще задействовать правый фланг, и гостям пришлось изрядно потрудиться, чтобы удержать ворота на замке.

«Спартак» не забивает с игры. Вообще

В начале второй половины встречи болельщики затянули «Катюшу», а спартаковцы с удвоенными силами повисли на воротах Городова. Против красно-белых в нынешнем сезоне большинство соперников выстраивает эшелонированную оборону, и москвичам голы даются с большим трудом. А с игры и вовсе не даются. Получилось так и на сей раз – Джикия сравнял-таки счет, но после подачи углового.

Пропустив, грозненцы занервничали и стали чаще ошибаться. В одном из эпизодов Рахимов даже присел, увидев крайне неудачную передачу при попытке выхода в контратаку. Правда, сразу забить второй не получилось, и спартаковские атаки стали увядать. Каррера выпустил вместо инертного и предсказуемого Попова Дениса Глушакова, но принципиальных изменений в игре не произошло. Замена Николая Рассказова на Андрея Ещенко на правом фланге обороны и не могла их внести.

Ещенко успел привезти стопроцентный голевой момент у своих ворот, когда отпустил отыгравшего весь матч Милада Мохаммади. Уйдя от оппонента, тот зряче прострелил на дальнюю штангу, где Михаил Гащенков был в абсолютном одиночестве. Андрей должен благодарить небеса, что тот не сумел попасть в пустой створ метров с восьми. Впрочем, гости все-таки взяли свое, когда на противоположном фланге от защитников ушел Ризван Уциев. Еще одна зрячая передача, на сей раз в центр штрафной, и вышедший на замену Антон Швец, как на тренировке, укладывает мяч в «девятку» от перекладины.

В результате, как красно-белые ни бились в закрытые двери, во второй раз никто им так и не открыл. «Спартак» дома теряет очки с «Ахматом» и отпускает «Зенит» в турнирной таблице.

«Спартак» – «Ахмат» – 1:2 (0:1)

Голы: Джикия, 56 – Родолфо, 20 (пен.); Швец, 86

«Спартак»: Максименко, Боккетти, Джикия, Рассказов (Ещенко, 73), Комбаров, Зобнин, Фернандо, Попов (Глушаков, 73), Ломовицкий, Ханни (Луис Адриано, 84), Зе Луиш

«Ахмат»: Городов, Родолфо, Анхель, Мохаммади, Семенов, Бериша (Митришев, 63), Думбия, Иванов (Швец, 72), Гащенков (Мбенг, 90), Исмаэл, Уциев

Предупреждения: Зобнин, 34; Ханни, 38 – Бериша, 25; Иванов, 39; Семенов, 42; Гащенков, 54; Городов, 90+2