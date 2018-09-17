- Я говорил после ухода Промеса, что его уход будет не так заметен, потому что он неважно играл в этом сезоне. Но матч с «Ахматом» еще раз показал, что уход голландца - большая потеря с точки зрения структуры игры. Даже при том Промесе, который выглядел в нынешнем сезоне явно хуже себя же прошлогоднего. Он брал мяч, шел в обыгрыш, простреливал, бил сам. Ему в атаке отдавался каждый второй мяч. А сейчас такого игрока впереди нет, и игра сильно упростилась.

В матче с «Ахматом» «Спартак» фактически сбился на примитивные навесы. Грузили и грузили на Адриано и Зе Луиша слева и справа в надежде на их умение играть головой, но ничего не получалось. Тактика фактически не сработала. Разве что Джикия один раз при стандарте выиграл верх. В отсутствие Промеса игра в атаке у Спартака» здорово обеднела. Проходы и подачи, проходы и подачи. Защита соперника привыкает к такой игре. Как-то мне Никита Павлович Симонян говорил: «Женя, не подключайся к каждой атаке, защита к твоим проходам привыкает».

Надо отдать должное «Ахмату», команда с приходом Рашида Рахимова встряхнулась. Но все же «Спартак» на своем поле, да еще после паузы на игры сборной должен был выглядеть свежим, более азартным что ли. Но в воскресенье ничего такого мы не увидели. Как-то обыденно выглядела команда, и «Ахмат» выиграл по делу. «Спартак» лишь немного встряхнулся, минут на десять, когда счет стал 1:1. Но опасные моменты все равно создавал «Ахмат».

Почему Массимо Каррера вновь решил поставить Дмитрия Комбарова? Тренеры часто применяют такой метод: усаживают на какое-то время на скамейку игрока, а затем выпускают его и он доказывает, что с ним тренер поступил не совсем справедливо. Но Комбаров много лет является основным игроком, и, думается, в голове у него эта мысль твердо сидит. В этом матче он выглядел неважно. На позиции Комбарова в нынешнем сезоне очень прилично играет Мельгарехо. Вон-то точно понимает, что ему надо доказывать: он долго не попадал в основной состав. И сейчас у него пошло. Причем Мельгарехо не только хорошо подключается к атаке, он хорошо защищается. Поэтому не очень понятно, почему Каррера предпочел Комбарова Мельгарехо.