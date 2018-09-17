«У МЕНЯ ЗАТАИЛАСЬ ОБИДА НА «СПАРТАК»

– Чего не хватило «Спартаку» в матче с «Ахматом»?

– А что скажете вы?

– Игры нет.

– Я согласен. Какая игра может быть при таком отношении к своей работе. Матч я посмотрел по интернету, потому что игру не показали по телевидению. Как это терпеть? Федеральный канал не показал ни одной игры наших лидеров: ни «Спартак», ни «Зенит», ни ЦСКА. Бардак. Почему мне предлагают вместо этого смотреть «Кальяри» - «Милан»?

Перейдем к футболу. В душе у меня затаилась обида. Не только на Массимо Карреру. Надо что-то менять. Раньше «Спартак» играл несколько матчей подряд, можно было сослаться на усталость. Сейчас что? Отдохнули. О какой тактике и технике можно говорить после такой игры? Многие футболисты не желают играть в футбол.

– Связываете ли такую игру с отсутствием Квинси Промеса?

– Сейчас можно говорить что угодно. Причем тут Промес? Футболисты, которые вышли на поле, они хотя бы могли честно и профессионально отдаваться игре. О Промесе можно говорить до утра, но его уже нет. Помимо него еще есть 20 человек. Не хочется говорить, что «Спартак» «поплыл». Но выводы после такой игры надо делать решительные. Проиграли же заурядной команде.

– Казалось бы, у тренеров «Спартака» было время привести в форму Луиса Адриано, Педро Рошу, Денис Глушакова и других футболистов, которые не были вызваны в сборные. Но все они остались в запасе. И не готовы играть. Почему?

– Я и сам не могу прийти к общему знаменателю. Не понимаю, что происходит с командой. Проиграть можно, без поражений никак. Но нельзя проигрывать так бездарно. Я не увидел нагнетания ситуации, всплесков и прорывов.

«ЧАЛОВ ПРИЯТНО УДИВЛЯЕТ»

– Не обидно, что на фоне такого «Спартака» здорово проявляет себя армейская молодежь и Федор Чалов возглавляет гонку бомбардиров?

– С него надо брать пример. Мальчишка играет с большим желанием, приятно меня удивляет. Он выходит на новый уровень и становится грозным нападающим. Он прогрессирует. Как и весь ЦСКА. Они молодцы, а мы их «хоронили». Ничего подобного, ЦСКА играет в силу своих возможностей, а по мастерству он не сильнее «Спартака». Красно-белые по именам укреплены намного лучше. Только оказывается, что дело не в имена, а в самоотдаче. ЦСКА – пример для подражания.

– Вас расстроило то, что Джон Терри в итоге не перешел в «Спартак»?

– Трудно сказать. Если бы я видел его в последнее время, о нем можно было что-то сказать. Но мы его не видели, поэтому не очень-то я и горюю. А подписывать только фамилию глупо. Я бы хотел, чтобы он годочек отыграл в «Спартаке». У него большой опыт. Не сложилось.

– Что вы ждете от наших команд в еврокубках. Во вторник стартует групповой этап.

– ЦСКА будет бороться за третье место. И говорить нечего, притом что я армейцев хвалю, но по уровню они соперникам уступают. «Локомотив» в Турции будет мучиться, но может добиться успеха и выйти в плей-офф, но только при громадной самоотдаче и везении. Слово «мастерство» я отбрасываю.

– «Спартаку» тоже везение потребуется в матче с «Рапидом»?

– А как иначе? Им и ловить в Австрии нечего. Они рвутся в Европу и думают, что все двери открыты, будут всех щелкать – ничего подобного. Я видел матч «Ливерпуль» - «Тоттенхем», и советую спартаковцам посмотреть игру, узнают, как надо играть в футбол, а не показывать пародию на него. Не Каррера выходит на поле, а футболисты и с них спрос в первую очередь. Вам играть в футбол.