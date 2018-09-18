Главный редактор «Советского спорта» удивляется характеру дискуссии, которая развернулась вокруг «лайков» двух спартаковских футболистов в интернете.

Атмосфера в «Спартаке» напряженная. Это уже стало каким-то общим местом для всех, кто говорит о красно-белой команде. Идут туры, происходят ротация состава – а все рассказывают про царящее внутри коллектива напряжение. Помните, как в советские времена, когда часто показывали по телевизору фильмы с субтитрами, часто на экране появлялась такая надпись: «Звучит тревожная музыка»? Вот в «Спартаке», по-моему, уже ничего нет, кроме этой музыки.

Стало известно, что Глушакова и Ещенко отстранили от работы с командой. Каррера убрал во вторник их с теоретического занятия. Мол, на тренировке они не нужны. Тренер, конечно, всегда прав. Из множества субъективных мнений в команде есть одно объективное – его. Но мы-то все прекрасно понимаем, что не их функциональная подготовленность тому причиной, не их готовность выходить и биться на поле, а только одно: в понедельник вечером они поставили лайк видосу со стихами актера Дмитрия Назарова, который позволил себе довольно критический отзыв о действующем тренере.

Я лично очень люблю Дмитрия Назарова, он такой классический Артист Артистыч. Если любит – то на полную катушку, если ненавидит – то тоже наотмашь. И при этом – красиво и театрально. Интервью он нам, кстати, небольшое дал – и тоже в стихах (фрагмент можете почитать в нашем телеграм-канале). Но речь не об этом.

Дело не в том, как отреагировали на это обстоятельство в «Спартаке» - дело в реакции болельщиков и всех вокруг. Посмотрите, какой поднялся шум в спартаковском сообществе! Огромное количество не только болельщиков, но и журналистов кричит второй день: наказать подлецов, оштрафовать, отчислить вон из команды, чтоб духу их тут больше не было! Причем, зачастую кричат желторотые юнцы, которые вроде бы, по определению, должны быть свободолюбивы. Ведь молодые и жаждут свободы выражения мнений, и фигу умеют держать в кармане.

Когда поступают новости об очередных уголовных сроках за репосты, многим кажется, что общественное мнение вроде как против подобных наказаний. Ан-нет. На примере футбола видно, что этот тренд, оказывается, многим нравится. Лайкнул стих – не место тебе больше в благородном спартаковском обществе! С этого начнем. А потом проверим, не подписан ли ты на аккаунты иных клубов. Поле непаханое.