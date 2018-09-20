В четверг «Спартак» уступил в Вене местному «Рапиду» (0:2) в первом матче группового этапа Лиги Европы. 20 сентября, возможно, начался обратный отсчет пребывания Массимо Карреры на посту главного тренера красно-белых. Серия поражений уже состоит из двух матчей. Следующая встреча – с ЦСКА 23 сентября – может стать решающей и последней.

«ЧЕРНАЯ ПОЛОСА» «СПАРТАКА»

… 16 сентября «Спартак» въехал на черную полосу своей жизни. Давайте перечислим:

1. Домашнее поражение от «Ахмата» при невнятной игре.

2. Песня актера Дмитрия Назарова с явным неудовольствием работы главного тренера Массимо Карреры.

3. Лайки Дениса Глашакова и Андрея Ещенко, отстранение обоих от тренировок с главной командой и непопадание в самолет, который полетел в Вену на первый матч группового турнира Лиги Европы с «Рапидом».

4. Банный скандал с тем же Глушаковым и его же предстоящий бракоразводный процесс с женой пока еще Дарьей…

До этого были непопадание в Лигу чемпионов и уход лидера Квинси Промеса. Хватит доказательств? А тут еще двойной удар в виде старта во втором по значимости клубной турнире Европы и супердерби с ЦСКА (23 сентября). Массимо Каррера держится – он в Италии и не такие страсти видел и проходил. Но по его виду видно – нервничает. Даже шутит чаще, чем обычно.

Спартаковских болельщиков в Вене не ждали. Это – наказание за плохое поведение, и клуб даже в официальном заявлении попросил своих поклонников не планировать визиты в столицу Австрии.

КРАСНО-БЕЛЫЕ ФАНАТЫ СОЗДАЛИ ГОСТЕВОЙ СЕКТОР

Но красно-белые фанаты – непослушные ребята. И близко, и дешево, и лето почти на дворе. Одним словом, прилетели. Потом купили билеты, скучковались, образовали некое подобие гостевого сектора и даже спели легендарное «Боже, «Спартак» храни!».

Австрийские контролеры пожимали плечами и поступали, как это делают в цивилизованной стране: есть билет – проходи. Никаких проверок паспортов и одежды на предмет наличия ромбиков.

Никаких стычек перед матчем не было. Хотя, знающие люди предупреждали, что настоящих ультрас «Рапида» нужно опасаться и даже очень.

Москвичи начали игру гораздо активнее, чем против «Ахмата». Правда, это, возможно, связано с тем, что австрийский клуб похуже готов. На 12-й минуте Лоренсо Мельгарехо слева отлично навесил на Артема Тимофеева. Будь тот поопытнее и потехничнее, усадил бы на ложном замахе на пятую точку и защитников и вратаря и забил бы гол сезона… Но Артем пробил в касание и прямо в голкипера.

Австрийцы, подгоняемые своими очень горячими поклонниками, ответили серией атак и парочкой мощных дальних ударов. Хорошо, что обошлось. На последних перед перерывом минутах Мельгарехо разогнал атаку и сделал передачу на Зе Луиша. Тот финтом убрал защитника и прострелил в центр штрафной на Педро Рошу, но тому помешал соперник.

НУЖНО ВЗЯТЬ ПРИМЕР С ЦСКА

Едва начался второй тайм, как гости пропустили. В этом сезоне «Спартак» забивает только после розыгрыша стандартных положений, а здесь сам пропустил после углового. Вратарь Александр Максименко отразил мяч в правом нижнем углу, но прямо в ногу стоящего рядом Артема Тимофеева. 0:1 – так обидно!

Тут же красно-белые едва не отыгрались. Лукас Фернандо блестяще пробил со штрафного – крестовина! А добивающий Сальваторе Боккетти оказался в оффсайде.

Эх, лучше бы итальянец больше думал о своих прямых обязанностях. На 68-й минуте блестящий пас из глубины отрезал от Мурга и Боккетти, и Георгия Джикию. Австриец умчался на рандеву с Максименко и также переиграл спартаковского голкипера – 2:0.

В среду ЦСКА в подобной ситуации переломил ход встречи, забил четыре раза, из которых получилось только два гола, и в итоге спас гостевую встречу против «Виктории». И это – в Лиге чемпионов, где соперники чаще всего посолиднее.

«Спартак» же не смог даже устроить финальный штурм.

«Рапид» – «Спартак» – 2:0 (0:0)

Голы: Тимофеев, 50 (автогол); Мург, 68

«Рапид»: Штребингер, Барач, Зоннляйтнер, Мюльдюр, Мург, Поцман, Любичич, Шваб, Кнасмюлльнер (Мартич, 86), Иван (Бериша, 76), Алар (Павлович, 71)

«Спартак»: Максименко, Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Ломовицкий (Самедов, 73), Тимофеев (Игнатов, 82), Педро Роша (Попов, 73), Зе Луиш

Предупреждения: Любичич, 11 – Зе Луиш, 32; Ломовицкий 70