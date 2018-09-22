После матча «Динамо» с «Анжи» о его итогах рассказали защитник бело-голубых Константин Рауш и вратарь махачкалинцев Юрий Дюпин.

- Какие впечатления от матча? – вопрос Раушу.

- Первый тайм мы почти проспали. Шансы в атаке были, но все равно мы плохо играли. После перерыва, когда мы пропустили мяч, стали действовать лучше, появились моменты, но чего-то все равно не хватало. А вот сопернику, конечно, повезло. Столько моментов было пятьдесят на пятьдесят. Вратарь как будто даже не знал, где мяч находится, а потом он у него в руках оказывается. Могу сказать, что «Анжи» заслужили эту победу.

- Что скажете о пенальти, который отбил вратарь?

- Такое бывает. Это просто игра такая. Голкипер угадал и все.

- Дмитрий Хохлов сказал, что ваша команда недонастроилась на встречу с «Анжи». Почему так получилось?

- Ну, как не настроились? Мы знали, что нужно играть по максимуму, чтобы победить. Если бы мы забили мяч первыми – было бы полегче, потому что махачкалинцы всей командой стояли в обороне. Но я согласен с тем, что раз мы проиграли, значит, что-то было не так.

«По пенальти к судье нет вопросов»

- Как оцените победу над «Динамо»? – вопрос Дюпину.

- Хочу поблагодарить всю команду. Не только я был на поле. Все ребята бились, сражались, выкладывались. Эта победа – заслуга всей нашей команды.

- Второй тайм получился фееричным для «Анжи». Плюс отбитый пенальти. Что помогло так сыграть?

- Во-первых, мы забили мяч в начале второго тайма, психологически чуть подсели, и начали удерживать преимущество. Из-за этого «Динамо» стало чаще подходить к нашим воротам, но ребята – молодцы, выдержали. Ну и удача была на нашей стороне.

- До сегодняшнего матча ваша команда была на последнем месте в таблице с тремя очками. Как настраивались на «Динамо»?

- Мы особо в таблицу не смотрим. Надо выходить и играть за свое имя. Иногда тяжело, но мы сильные, справимся с этим, и будем подниматься выше в таблице.

- Расскажите о пенальти. Вы предугадали, куда Луценко будет бить?

- Я старался стоять до последнего, чтобы не облегчать задачу Луценко. А потом уже решил прыгнуть влево.

- По назначению пенальти нет вопросов к судье?

- Нет. Пенальти был сто процентов. К судье вообще по игре нет вопросов. Он хорошо отработал.

- Болельщики вас не сильно разозлили? Они вам уделяли отдельное внимание.

- Да нет. Так часто бывает. Возможно, они меня еще больше подбодрили такими словами. Я никого не ругаю. У них своя задача - поддержать «Динамо», а у меня своя.