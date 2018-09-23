Вот и Александр Кокорин подоспел в зенитовский строй. Наверное, для каждого из зрителей российского футбола это информация к собственному размышлению. Лично же в моем понимании сия приятная для Питера кадровая новость снимает последние сомнения в том, что а) чемпионом этого сезона однозначно станет «Зенит»; б) премьер-лига получит качественно иного чемпиона по сравнению со всеми предыдущими. С ЦСКА Слуцкого, крепко державшим в руках свое, но не замахивавшимся на чужое. Со «Спартаком» Карреры – командой-эмоцией. С «Локомотивом» Семина – командой-противоходом.

Фокус Сергея Семака, проделываемый им с «Зенитом», заключается в том, что эта команда абсолютно не поддается штампованной оценке, равно как и не подчиняется стандартной характеристике. У нее есть некий секрет. Позволяющий на календарных ухабах и выбоинах не терять ничего важного из своего багажа, снаряжения и оснащения.

Вы видели, как Артем Дзюба бортанул в матче «Зенитом» сначала Соломона Кверквелия – перед как забить свой фирменный мяч, а потом мотанул свежего, едва вышедшего на поле Дмитрия Тарасова? Кого как, а меня эти эпизоды просто изумили. Потому что я своими глазами видел в первом тайме, что Дзюба сегодня не на том ходу, не на том драйве, не в том тонусе, какие позволяли ему сверкать в лучших матчах лета, лучшего лета его карьеры. Он проигрывал единоборства, не успевал найти и принять решение…

А потом – вот так преобразился.При том что «Зенит» играет в графике, который мы привыкли называть выматывающим или изнурительным. При том что соперник, «Локо», имел на подготовку к питерскому матчу на два дня больше.

У нынешнего «Зенита» – высоко развиты спортивные качества. Да, он чаще всего ведет себя на поле, руководствуясь принципом необходимой достаточности. Но вот планка этой самой достаточности иной-то раз задирается до горных высот! Хоть вспомнить «восьмерик» Минску. Хоть взять самое свежее, вот этот тоже весьма показательный матч с «Локо», действующим между прочим чемпионом. Ведь в концовке первого тайма Питер, казалось, выбит из колеи. Налицо были все признаки резко и глубоко сбитого дыхания. Но что же они вытворили в начале второго тайма – превратив соперника в масло, по которому легко шуровали ножичком! А потом и повторив это в самой концовке, когда, минимизировав крупный разрыв в счете, взвились еще разок!

К слову сказать, минимизация перевеса произошла по персональной вине Эрнани – единственного, на мой взгляд, игрока, выглядящего в обойме Питера белой вороной. Все остальные у Семака уже вработаны в игру вполне органично. Что особенно приятно – российские игроки, все до одного, постоянно где-то рядом со своим максимумом. И возродившийся Смольников. И вновь востроногий Шатов. И Ерохин, подобной активности не развивавший, пожалуй, никогда раньше. Про Дзюбу нечего и говорить. Так что у Кокорина после возвращения в строй ничтожно мало шансов стать исключением из этого ряда.

Можно даже и согласиться с фразой, не так давно брошенной Семаком: «Зенит» – средняя команда. Не то чтобы сильно классная. Но своим спортивным норовом и игровым арсеналом она уже украшает наш футбол текущих времен.