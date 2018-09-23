О колоссальном везении/невезении и магии Николы Влашича – в репортаже «Советского спорта».

ЦСКА В ФОРМЕ. НОВОЙ

Антураж перед дерби как ни странно огненным не получился. Массовых фанатских стычек у стадиона ЦСКА удалось избежать. Вдобавок доблестные сотрудники МВД еще и дополнительно перестраховались, наглухо закрыв парк Березовую рощу, что увеличило время в пути до «ВЭБ-Арены» с двадцати минут до получаса (от метро «Полежаевская»). А еще удивительный матч «Зенита» и «Локомотива» (5:3) в Санкт-Петербурге задрал планку 8-го тура РПЛ до небывалых в этом году высот: восемь голов чемпионате России пока не забивали. Еще до стартового свистка стало ясно, что переплюнуть результативность игры в Питере будет практически невозможно.

В таком случае оставалась энергетически-историческая составляющая самого убойного московского дерби. Армейская поддержка развернула красивейший баннер с разъяренной лошадью и текстом «Кони, погнали!». 3D-эффект транспаранту придал обволакивающий фанатскую трибуну красно-синий дым. «Спартак» же показал растяжку поскромнее, написав на красно-белом полотне «Спартаковские фанаты».

На неделе ЦСКА представил новую игровую форму, и уже съездил в обновленной экипировке в гости к чешской «Виктории» (2:2). В домашнем варианте формы команда впервые вышла как раз в дерби. Новая форма армейцев пришлась кстати. Ведь состав по-сути новый, а значит экипировка ему необходима неношеная: не зря же Виктор Гончаренко за пару месяцев сделал абсолютно новую команду.

ОДИН УДАР РЕШАЕТ ВСЕ

Оба коллектива перед матчем испытывали кадровые проблемы. Хозяева из-за травм, а гости – из-за лайков. Таким образом в упругой стартовой схеме 4-5-1 у ЦСКА вышли Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Никита Чернов, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Алан Дзагоев, Никола Влашич, Яка Бийол, Ильзат Ахметов, Иван Обляков и Федор Чалов. «Спартак» атаковал наиболее широко, формация красно-белых скорее напоминала 4-3-3 с Александром Максименко на воротах, Лоренсо Мельгарехо, Сальваторе Боккетти, Георгием Джикией и Николаем Рассказовым в обороне, полузащитниками Романом Зобниным, Ивелином Поповым и Фернандо, а также атакующим трио в лице Александра Самедова, Софьяна Ханни и Луиса Адриано.

Первая 45-минутка прошла под абсолютным доминированием армейцев. Из середины моменты для Чалова и Облякова создавали Влашич и Дзагоев, а справа постоянно подключался Фернандес, Набабкин слева ходил вперед реже. На 12-й минуте Максименко впервые спас «Спартак», когда Чалов чудом не забил после фланговой подачи. Затем у Федора было еще несколько моментов, а сопернику откровенно везло. Гости выносили мяч чаще, чем на трибунах дымилась и горела пиротехника. «Спартак» отскакивал, изредка вылетая в контратаки. Одна из таких на 30-й минуте принесла судьбоносный штрафной. Зобнина зацепили в 18 метрах от ворот, Фернандо подошел к мячу с желанием пробить. Бразилец образцово отправил мяч в ближнюю «девятку», на радостях подкатился на коленях к армейским фанатам и подвергся массовой атаке из жестов Эффенберга. Один удар решает все.

ВЛАШИЧ СТАНЕТ ЛУЧШИМ ФУТБОЛИСТОМ РПЛ?

Второй тайм начался с очередного перфоманса болельщиков ЦСКА. Они поздравили с 20-летием легендарную группировку K.I.D.S. (Kick. Insult. Destroy. Suppress), которая была основана 21 сентября 1998 года и сейчас особой активности в фанатской среде не проявляет. Под это дело сам футбольный бог велел забить. Но после перерыва спартаковцы выключили из игры Влашича, тем самым оставив Чалова без важнейшего для его успеха компонента – подыгрыша. Тогда инициативу на себя взял Дзагоев. На 58-й минуте после неудачной позиционной атаки Алан подобрал мяч у штрафной Максименко, ушел от опеки и с разворота шмальнул в перекладину. Попади Дзагоев в рамку, вратарь бы не спас.

«Спартак» дал слабину в середине, гости оказались не способны сковывать полузащиту соперника дольше 15 минут. На 63-й минуте Набабкин просочился про левому флангу и прострелил на Влашича. Новый лидер нового ЦСКА обработал мяч, сделал из Фернандо посмешище, отодвинув того от себя на безопасное расстояние, и с подкруткой пробил в дальний угол. Красотища! А что если Влашич станет лучшим игроком чемпионата? Хорват с каждым матчем играет все круче.

На радостях и адреналине фанаты хозяев начали сжигать спартаковскую атрибутику. Гончаренко тем временем с разницей в несколько минут сменил Дзагоева, Чалова и Бийола на Арнора Сигурдссона, Тимура Жамалетдинова и Такуму Нисимуру соответственно. У последнего, кстати, дебют. В таком-то матче! Свежие футболисты по определению должны были поддержать высокий темп ЦСКА, однако по большому счету никто из вышедших на поле в ритм не попал. Как по эмоциям, так и по футболу. У армейцев был отличный шанс победить, но соперника они не дожали. «Спартаку» откровенно повезло. Массимо Каррере стоит поломать голову над атакой.

ЦСКА – «Спартак» – 1:1 (0:1)

Голы: Влашич, 63 – Фернандо, 30

ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Набабкин, Фернандес, Бекао, Дзагоев (Сигурдссон, 72), Обляков, Бийол (Нисимура, 83), Ахметов, Влашич, Чалов (Жамалетдинов, 78)

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Боккетти, Самедов (Тимофеев, 67), Мельгарехо, Попов (Игнатов, 88), Фернандо, Зобнин, Ханни (Ташаев, 76), Луис Адриано

Предупреждения: Бекао, 40; Чернов, 90+1, Набабкин, 90+3 – Самедов, 40