«Монако» дома уступил «Анже» (0:1). Полузащитник сборной России Александр Головин провел на поле все 90 минут и был абсолютно лучшим в своей команде.

ГОЛОВИН ЗАСЛУЖИЛ МЕСТО В СТАРТЕ

Россиянин сыграет за «Монако» второй раз за неделю. В пятницу Александр Головин дебютировал за новый клуб в матче против «Нима» (1:1). Экс-футболист ЦСКА провел на поле 20 минут. Этого времени хватило, чтобы показать и доказать Леонарду Жардиму необходимость поставить Головина в основу. А если бы Александр восстановился от травмы голеностопа раньше? И раньше бы набрал форму? Глядишь, и против «Атлетико» (1:2) в Лиге чемпионов вышел.

Даже с Головиным в основе «Монако» не хватает мастерства в атаке. Все еще травмированы ключевые Стефан Йоветич и Рони Лопеш. Из-за этого в дебютном матче Головин вынужден был играть на краю атаки, а не в полузащите. В этот раз Александр вышел в средней линии ближе к левому флангу, а Насер Шадли отправился на фланг. Вместо с бельгийцем завершать эпизоды должны были Радамель Фалькао и Самюэль Грансир. Под ними вместе с Головиным расположились Юри Тилеманс и Жан-Эд Ахолу. Классические для Жардима 4-3-3 с защитой, составленной из Джибриля Сидибе, Бенджамина Хенрихса, Камила Глика и Жемерсона. В воротах все еще Диего Бенальо, а не финалист ЧМ-2018 Даниэль Субашич (травма).

ГОЛОВИН СОЗДАЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ МОМЕНТ

По сравнению с прошлым сезоном, в основном составе «Монако» аж семь новых футболистов. В первом тайме Александр Головин смотрелся лучше многих. Не только новичков, но и старожилов. Россиянин по движению, мысли и реакции на эпизод настолько превосходил партнеров, что казалось, будто полузащитник сменил ЦСКА не на большой европейский клуб, а уехал доигрывать на Ближний Восток.

На 22-й минуте Головин впервые сыграл остро. Хавбек разогнал контратаку и почти нашел Грансира проникающей передачей. Форварду не хватило скорости, чтобы успеть за мячом, а Головину – взаимопонимания, чтобы отдать чуть слабее. Но если учесть, что это был единственный опасный момент монегасков до перерыва, нашему футболисту можно память поставить. И пока хозяева тужились, гости забили. На 28-й минуте после провала Сидибе справа в обороне вингер «Анже» прострелил в штрафную, где за мяч зацепился Стефан Баокен. Форвард качнул защитника и с 12 метров пробил в дальнюю «девятку». Приплыли.

Больно становилось не только при попытке проанализировать или догадаться, во что же играет «Монако», но и при взгляде на газон «Луи II». Кажется, на стадионе «Труд» в Томске поле как минимум не хуже. Также княжеский клуб с клубом сибирским роднили практически пустые трибуны. Вот и получилось, что на плохом газоне при отсутствии моментов и зашкаливающем браке, да еще и в тишине, матч одного из лидеров лиги 1 ничем не отличался от встречи середняков ФНЛ.

ВСЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО

У «Монако» отсутствовала внятная игра. Абсолютно. И пока тренер и футболисты ее не нащупают, ни Головин, ни кто-то еще восторженных отзывов не удостоится. В матче с «Анже» футбол монегасков напоминал потерявшегося в страшной чаще жеребенка. Чтобы выбраться из леса, необходимо время, а также силы и опыт, который есть у взрослой окрепшей лошади. В этом составе этот опыт несомненно есть у Александра и еще пары-тройки игроков. По крайней мере на данный момент, когда несколько ключевых футболистов травмированы. Но пока все очень плохо.

Второй опасный момент с участием Головина случился на 70-й минуте. Россиянин неплохо прошел по левому флангу, просочился в штрафную и прострелил на ближнюю штангу. Но там никого из партнеров не оказалось. На 85-й минуте наш футболист исполнял штрафной. После его подачи мяч мог лечь на ногу свежему Софьяну Диопу, но попал в руку защитнику. Главный арбитр Вилли Делажо несколько минут просматривал видеоповтор и не увидел в эпизоде нарушения.

К Александру вообще по этому матчу должно быть меньше всего претензий. Он провел на поле 90 минут, постоянно лез в отбор, был полезен в конструировании и развитии атак. Гооловин думал и действовал быстрее партнеров. Наверное, это первый случай за очень долгие годы, когда российский футболист в первом полноценном матче за новый клуб смотрелся лучше всех без исключения партнеров.

«Монако» – «Анже» – 0:1 (0:1)

Гол: Баокен, 27

«Монако»: Бенальо, Глик, Хенрихс, Сидибе, Жемерсон, Тилеманс (Мбула, 63), Ахолу, Головин, Шадли (Пеллегри, 46), Грансир (Диоп, 79), Фалькао

«Анже»: Бютель, Тома, Бамба, Манко, Павлович (Траоре, 8), Ндойе, Сантамария, Мангани (Пажо, 78), Капель (Манзала, 68), Те, Баокен

Предупреждения: Фалькао, 39 – Ндойе, 13; Тома, 83