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Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел первый полный матч в новом клубе после перехода из ЦСКА. У «Монако» в активе шесть очков и 16-е место в турнирной таблице. Может Головин принесет уверенность команде и поможет ей выйти из игрового кризиса? «Советский спорт» собрал мнения журналистов и болельщиков.

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«Головин подтвердил хорошее первое впечатление, оставшееся после игры с «Нимом». В первом матче в стартовом составе Головин отдал множество хороших пасов и крайне непринужденно обращался с мячом. Его будущее в команде обнадеживает, но ему еще предстоит набрать оптимальную форму и обрести стабильность»

France Football

 Александр Головин, за свое первую полную игру в лиге 1, редко обострял встречу, его передачи и подборы были медленными из-за состояния газона.

L’EQUIPE

«Головин впервые вышел в старте после интересной игры против «Нима», но не смог спасти «Монако», поскольку коллективное выступление команды было разочаровывающим. Хотя иногда он показывал отличную технику, российский полузащитник, располагавшийся за Фалькао, редко был опасен. Вокруг него было мало движения»

Реакция болельщиков и журналистов

«Есть ощущение, что по сравнению с другими игроками «Монако», Головин – это просто Месси. Он многое изменит в игре клуба».

 «Александр Головин... В фильме... ВОЗВРАЩЕНИЕ ФАНТОМАСА»

 «Только Головин показал на поле то, чего я ждал. Я, честно говоря, шокирован, он вообще не соответствует уровню лиги 1. Надеюсь, что мы наберем ход и ударим по Европе в следующем году».

«Головин играл плохо?! Что за фигня? Он был единственным, кто хоть что-то показал. Я наконец посмотрел игру на стадионе, и он был единственным, кто играл в футбол, пока другие пытались».

«Для Головина все печально. Учитывая, что он мог бы играть в «Челси» или «Ювентусе».
«Какого черта Головин оказался в «Монако»? Какого черта «Арсенал» проспал и не подписал его вовремя?»

«Головин в сборной России имел нужных партнеров, Черчесов создавал преимущество, открывая пространство для Дзюбы и Черышева. Здесь же он просто страдает от беспомощности».

«Вся команда была недостойна, за исключением Головина и Бенальо. Игроки несут ответственность в первую очередь, но в этой ситуации виноват каждый. Время реагировать на всех уровнях в клубе».

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