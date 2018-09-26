Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел первый полный матч в новом клубе после перехода из ЦСКА. У «Монако» в активе шесть очков и 16-е место в турнирной таблице. Может Головин принесет уверенность команде и поможет ей выйти из игрового кризиса? «Советский спорт» собрал мнения журналистов и болельщиков.

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«Головин подтвердил хорошее первое впечатление, оставшееся после игры с «Нимом». В первом матче в стартовом составе Головин отдал множество хороших пасов и крайне непринужденно обращался с мячом. Его будущее в команде обнадеживает, но ему еще предстоит набрать оптимальную форму и обрести стабильность»

France Football

Александр Головин, за свое первую полную игру в лиге 1, редко обострял встречу, его передачи и подборы были медленными из-за состояния газона.

L’EQUIPE

«Головин впервые вышел в старте после интересной игры против «Нима», но не смог спасти «Монако», поскольку коллективное выступление команды было разочаровывающим. Хотя иногда он показывал отличную технику, российский полузащитник, располагавшийся за Фалькао, редко был опасен. Вокруг него было мало движения»

Реакция болельщиков и журналистов

«Есть ощущение, что по сравнению с другими игроками «Монако», Головин – это просто Месси. Он многое изменит в игре клуба».

Есть ощущение, что по сравнению с другими игроками «Монако», Головин – это просто Месси. Он многое изменит в игре клуба. pic.twitter.com/Y36iBG6CEP — Головин в «Монако» (@GolovinMonaco) 24 сентября 2018 г.

«Александр Головин... В фильме... ВОЗВРАЩЕНИЕ ФАНТОМАСА»

Александр Головин... В фильме... ВОЗВРАЩЕНИЕ ФАНТОМАСА pic.twitter.com/Pc5MwlF5OD — Роман Скворцов (@romanskvortsov) 25 сентября 2018 г.

«Только Головин показал на поле то, чего я ждал. Я, честно говоря, шокирован, он вообще не соответствует уровню лиги 1. Надеюсь, что мы наберем ход и ударим по Европе в следующем году».

Prestation catastrophique de Monaco. Il y avait eu du mieux contre Nîmes mais les Monégasques ont complètement plongé ce soir. Avec un 11 proche d'un 11 type en plus. Techniquement, c'était d'une faiblesse abyssale. Le temps presse déjà ! #ASMSCO — Romain Harent (@RomainHarent) 25 сентября 2018 г.

«Головин играл плохо?! Что за фигня? Он был единственным, кто хоть что-то показал. Я наконец посмотрел игру на стадионе, и он был единственным, кто играл в футбол, пока другие пытались».

Golovin a mal joué ?? Wwttff ça était le seul a montrer quelques chose 😂😂 enfin vu du stade y'avait que lui qui faisait le jeu les autres a la ramasse. https://t.co/m2k8SsxMAd — EL_TIGRE🐯🇲🇨 (@EL_TIGRE_06) 25 сентября 2018 г.

«Для Головина все печально. Учитывая, что он мог бы играть в «Челси» или «Ювентусе».

Golovin c'est triste pour lui... dire qu'il aurait pu jouer à Chelsea ou à la Juventus — ШΞΞZY • 972 (@Weezy97two) 25 сентября 2018 г.

«Какого черта Головин оказался в «Монако»? Какого черта «Арсенал» проспал и не подписал его вовремя?»

¿Por qué demonios Golovin resultó siendo jugador del Mónaco? ¿ Por qué demonios te quedaste dormido @Arsenal y no lo ficharon a tiempo? — Johanny Osorio (@JohannyOsorio7) 26 сентября 2018 г.

«Головин в сборной России имел нужных партнеров, Черчесов создавал преимущество, открывая пространство для Дзюбы и Черышева. Здесь же он просто страдает от беспомощности».

Golovin en Rusia no es que estaba muy acompañado, pero Cherchesov sí le generaba ventajas con Dzyuba y Cheryshev abriéndole caminos. Acá debe estar sufriendo una impotencia... recibe y están todos parados. — Carlos Xavier A. (@CarlosXArguello) 25 сентября 2018 г.

«Вся команда была недостойна, за исключением Головина и Бенальо. Игроки несут ответственность в первую очередь, но в этой ситуации виноват каждый. Время реагировать на всех уровнях в клубе».