Кто оказывает реальное влияние на процессы, происходящие в «Спартаке»? Есть владелец, есть наемные менеджеры. А есть те, кто, по сути, является кровеносной системой всех клубов – агенты. В сегодняшнем «Спартаке» есть один суперагент - это Марко Трабукки.

Да, как и в любом бизнесе, владельцы инвестируют деньги и вместе с нанятым ими топ-менеджментом принимают важнейшие решения. Но тут важно понимать, что этирешения зачастую принимаются, исходя из той информации, которую руководители получают. А от кого они ее получают? Здесь показательным стал совет директоров клуба, состоявшийся в концовке прошлого сезона. На совете присутствовали все причастные: владелец, члены совета, тренер, генеральный директор… Появился на совете и один вроде бы неожиданный персонаж – футбольный агент Марко Трабукки. Так сразу и не припомнишь, когда еще на совет директоров такого крупного клуба приглашали футбольных агентов, которых команды обычно сторонятся и прибегают к их услугам лишь в крайнем случае.

Может, «Спартак» больше всего зависит от своего главного тренера – от Массимо Карреры? По слухам, он узурпировал право ведения трансферных кампаний. Произошло это после того, как в клуб перешел вратарь Александр Селихов, а тренер узнал об этом от журналистов на пресс-конференции. Такое у нас вполне возможно. Но как-то уж очень часто рядом с трансферами, которые вроде как происходят по требованию Карреры, появляется все тот же Марко Трабукки, даже когда у футболиста вполне официально есть другой агент.

Еще один факт: если с Лучано Спаллетти, с которым Трабукки тоже частенько замечали, агента связывали исключительно деловые отношения, то с Каррерой они – не разлей вода – дружат.

Массимо очень рад и всем передаёт привет! Он стал москвичом до конца десятилетия... поздравляем! pic.twitter.com/oZVARWEqwT — Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 31 мая 2017 г.

Помните, как неожиданно отправили в отставку Дмитрия Аленичева, чья команда после старта чемпионата шла в группе лидеров? Отставка стала шоком для всех, кроме… Марко Трабукки. Он задолго до отставки Дмитрия Анатольевича знал, по какому сценарию будут развиваться события. Он знал это еще в декабре 2015 когда, когда Массимо Карреры и близко в красно-белом клубе не было. Сейчас – гордится этим. Можно даже подумать, что все это произошло не без его непосредственного участия. Кстати, после увольнения Аленичева в тренерском штабе «Спартака» остался Роман Пилипчук, который раньше пересекался с Трабукки в «Спартаке» из Юрмалы и был нанят на работу в Москве летом 2016 года. О Латвии в этой истории отдельно поговорим чуть ниже.

Так почему бы итальянскому агенту, раз он и на совет директоров приходит, и с Каррерой дружит, и трансферами «Спартака» занимается, не предложить официальную должность в клубе? В принципе, в большинстве случаев переговоры с агентами игрока ведет именно человек из клуба – наемный рабочий, спортивный директор. Лишь изредка, когда клуб своими силами не способен решить вопрос, выдается авторизация агенту, который в этом случае имеет право действовать от лица команды. Опять же по слухам, владелец «Спартака» Леонид Федун уже предлагал должность в клубе Марко, но итальянец, который везде уверяет, что с готовностью откликнулся бы на заманчивое предложение, вроде как «Спартаку» отказал. Может, предложение оказалось не таким заманчивым, как комиссионные за переход каждого отдельно взятого игрока? А может его и не было вовсе… Речь не об этом.

Речь о том, что Марко Трабукки по сей день продолжает оказывать огромное влияние на жизнь красно-белого клуба, по сути в нем не работая и не имея перед командой никаких постоянных обязательств. Не верите? Вот вам несколько примеров.

В середине октября за «Спартак» начнет свои выступления финский полузащитник Роман Еременко, который пока все еще отбывает срок дисквалификации за употребление кокаина. Ни для кого не секрет, что делами Романа занимается именно Марко Трабукки. Не секрет и то, что в «Спартаке» не без его участия оказался младший из братьев Еременко – Сергей. Он вообще перешел в московский клуб по интересной схеме: сначала на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком», но из Юрмалы, а уже оттуда – уехал в Москву в аренду.

Вроде как это было сделано в интересах московской команды, которой из-за высокого рейтинга России в таблице УЕФА пришлось бы заплатить большую компенсацию, нежели это сделала команда из Латвии. Очень кстати оказалось, что в свое время Марко Трабукки работал в этом клубе. По неофициальной информации, доля юрмальского «Спартака» все еще принадлежит итальянцу. Кстати, в юрмальском «Спартаке» сейчас работает отец Романа и Сергея Еременко – Алексей Еременко-старший. Он – спортивный директор. Там же на правах аренды играет «русский Месси» из московского «Спартака» Денис Давыдов. Совпадение?

Сентябрьские трансферы в ЦСКА: избавились от Феллайни, приобрели Наингголана! pic.twitter.com/3Rm1mCbDym — Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 26 сентября 2016 г.

Трабукки принимал участие в несостоявшемся переходе легендарного англичанина Джона Терри в «Спартак» на правах свободного агента. Он с Терри засветился на фотографии, сделанной у дверей одной из итальянских клиник, где игрок проходил медицинское обследование для красно-белых. Трансфер сорвался не по его вине – Джон просто пошел на поводу у жены, с которой многое пережил и не хотел в очередной раз ставить свое семейное счастье под угрозу.

В следующем примере от Трабукки зависело куда как больше. Речь о мыльной опере с трансфером бразильского защитника Вериссимо. Детали перехода должен был обговаривать Трабукки. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Футболист психанул, нанял других агентов, которых отправил в Москву вести переговоры со «Спартаком». В Москве их никто не ждал, а Марко и вовсе в тот момент находился в испанском курортном городке Марбелья – вел дела оттуда. Закончилось все тем, что бразильцам дали от ворот поворот, даже не выслушав их предложение, а Вериссимо в «Спартак» так и не перешел.

После шестого тура в нынешнем сезоне взбунтовался купленный зимой из «Андерлехта» Софьян Ханни, недовольный тем, что ему не дают игрового времени. Каррера поставил его в основу на игру седьмого тура, в котором «Спартак» потерпел домашнее поражение от «Ахмата». Ханни игру провалил. Буквально за пару часов до матча Марко Трабукки хвастался Евгению Кафельникову, что именно он привез Ханни в Россию и что у того все будет хорошо. Дай-то бог!

Создаётся впечатление что Ханни вовсе не его покупка. — Савелий Колесников (@prideoflondon10) 16 сентября 2018 г.

Все тот же Трабукки привез в «Спартак» сербского левого защитника Марко Петковича, который приходил из «Црвены Звезды» на завидную зарплату на правах свободного агента. Последний раз на поле мы видели серба в середине апреля. Всего более чем за год он отыграл в «Спартаке» 750 минут. По словам Трабукки, он еще зимой приносил в клуб предложения по покупке игрока. Почему-то ненужный клубу футболист все еще получает зарплату в «Спартаке», а на фланге вместо него бегает молодой Рассказов.

Ну где сегодня все Селюки и другие специалисты, которые прогнозировали провал неиграющего в Милане @LuizAdriano_9??? их было оооочень много))

болельщики @fcsm_official, будьте благодарны вашему Президенту и вашему главнокомандующему Массимо! только они в него верили. — Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 17 марта 2018 г.

Благодаря Марко Трабукки в «Спартак» приехал бразилец Луис Адриано из «Милана». Он выдал отличные полгода в красно-белом клубе, а потом как-то стух. Сейчас от него осталась лишь бледная тень. Но мы все знаем, на что игрок способен. Может быть, и воспрянет духом.

Максимович, Пашалич, Фернандо… Все эти трансферы так или иначе связывают с итальянским агентом. Вы могли и не знать, но Трабукки работает со «Спартаком» уже давно. Именно он в свое время привозил в Россию Фернандо Кавенаги, Мартина Йиранека и Веллитона. Но только при Массимо Каррере его влияние на клуб приобрело такие масштабы. Хорошо ли это? Не нам судить. В эту эпоху клуб все-таки выиграл чемпионат – впервые за 16 лет, на следующий год взял бронзовые медали, да и сейчас продолжает идти в группе лидеров. Один минус: уж слишком часто переговоры «Спартака» с игроками преждевременно становятся достоянием общественности и очередной трансфер из тихого омута с чертями превращается в «Санта-Барбару».