ФИФА планирует изменить экономическую составляющую футбола. В ближайшем будущем нововведения на себе ощутят практически все. Слишком много нового.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

В понедельник в Лондоне состоялось заседание ФИФА, на котором собрались представители различных подконтрольных ассоциаций. От конфедераций и лиг до клубов и футболистов. Если верить президенту организации Джанни Инфантино, ФИФА планирует изменить экономическую модель мирового футбола. Благодаря новому подходу ФИФА надеется решить проблемы с покупкой/продажей/арендой игроков и влиянием агентов и клубов на данные сделки.

Главная идея – контроль трансферного рынок. В последние несколько лет он серьезно распух под влиянием топ-клубов. Из-за нереальных трансферов вроде перехода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» (222 миллиона евро) или Килиана Мбаппе из «Монако» туда же (180) рынок охватила искусственная инфляция. Как следствие цены неоправданно взлетели, а за игроков выше среднего стали серьезно переплачивать.

- За последний год клубы потратили на трансферы около 6,4 миллиардов долларов, такого не было никогда. Это в два раза больше, чем пять лет назад. В следующем году показатель будет еще выше, и нас это беспокоит, – признался Инфантино. – Необходимо ввести потолок зарплат, ограничить трансферы законом. Инфляция в футболе – это нехорошо. Мы будем с этим бороться.

ФИФА хочет бороться с жадностью клубов, агентов и футболистов различными мерами. Пока о них толком ничего не известно. Пока существует лишь внутренний отчет ФИФА, в котором рассказано о методах борьбы с аномальными ценами на игроков. На базе отчета уже создан проект, который скорее всего утвердят в конце октября.

КОНТРОЛЬ АГЕНТОВ И ТРАНСФЕРНОЙ СТОИМОСТИ ИГРОКОВ

ФИФА серьезно подготовилась. Организация попросила CIES (Швейцарский центр спортивных исследований – прим. ред.) помочь им с определением примерной стоимости футболистов. По их заказу ученые уже разработали алгоритм, который поможет определить сумму трансфера. Полученные результаты ФИФА будет сравнивать с реальными цифрами и в случае большой разницы в штрафах погрязнут все.

Футболист может лишиться пяти процентов итоговой зарплаты, с клуба потребуют комиссию за трансфер. Агенты вообще могут остаться у разбитого корыта: ФИФА запретит им получать деньги от клиента (футболиста) и его работодателя (клуба). Особенно это ударит по «агентским лигам», таковой можно и нужно считать РПЛ.

Если совсем просто – ФИФА хочет еще больше денег. В 2017-м году агенты получили от клубов около полумиллиарда долларов, и все это прошло мимо Инфантино и его коллег. Клубы вряд ли откажутся от больших трат, а игроки и агенты – от лишних выплат в угоду большим зарплатам. Просто теперь ФИФА будет отламывать кусок от каждого топ-контракта.

Что будет в России? У больших игроков большие европейские агенты. История будет повторяться. Топовые футболисты будут получать еще большие деньги, чем сейчас: им же придется делиться с ФИФА. Проблемы коснуться средних клубов, где больших игроков всего несколько, либо нет вообще. Распиливать на трансферах не перестанут, просто суммы станут чуть больше.

ПОДДЕРЖКА КЛУБОВ И АКАДЕМИЙ, ВОСПИТАВШИХ ИГРОКА

Если ФИФА найдет подозрительный трансфер, то автоматически обложит его еще одним налогом. Но процент с громкой сделки организация переведет первым академиям/клубам, которые воспитали мировую звезду. Отслеживание каждого молодого игрока начнется с 12-летнего возраста, ФИФА создаст электронный паспорт каждого юного футболиста. Система уже сейчас вызывает вопросы. А как ФИФА будет вести учет молодых футболистов из Африки и Азии, где до сих бор большие проблемы с технологическим прогрессом и документами?

Что будет в России? Наконец-то механизм солидарности заработает на полную, и спортшколы вроде Академии им. Коноплева перестанут загибаться, а локальные учреждения в Сибири и на Дальнем Востоке смогут перешагнуть через черту бедности.

ЛИМИТ НА АРЕНДЫ

ФИФА надоело, что большие клубы подписывают кучу молодых футболистов (доходит до 30-50 игроков), рассовывают их по арендам, а потом продают. В современном мире аренда как таковая потеряла исконный смысл. Теперь футболистов в большинстве случаев отдают в аренду не ради игровой практики, а дальнейшей перепродажи. В Европе есть немало клубов, которые специализируются на этом больше остальных. Это «Ювентус», «Челси», «Аталанта», «Монако», «Дженоа» и ряд других, кому принадлежит по 40-50 футболистов одновременно.

ВВС уверена, что ФИФА позволит отдавать в аренду до шести футболистов за одно ТО, до четырех игроков можно будет отправить в один клуб. Но молодых парней до 21 года это правило не коснется. Значит, не сильно ударит по вышеуказанным клубам, так как большинство их разбросанных по арендам футболистов весьма молоды. Кроме того ФИФА запретит транзитные переходы, когда футболист дважды за окно меняет клуб. С этим и сейчас борются все большие европейские лиги, осталось утихомирить чемпионаты поменьше.

Что будет в России? Проблемы возникнут у «Зенита». Питерцы традиционно раздают своих игроков по арендам, но большинство из них старше 21 года. Клуб вынужденно сменит трансферную политику: либо начнет меньше покупать, либо продаст лишних, либо замаринует их в дубле или где похуже.

ПОТОЛОК ЗАРПЛАТ

ФИФА не может поиметь деньги с богатых клубов. Организации остается лишь максимально осложнить жизнь тем, кто хочет хорошо жить и платить своим футболистам солидные деньги. Идея такая: ограничить клубы в сумме, которую они могут потратить на зарплаты. Возможно сумма будет ограничена доходами клуба по итогам сезона или деньги за зарплаты игроков не должны будут превышать определенный процент бюджета. Еще есть нюанс с введений обязательной суммы отступных в контракте каждого игрока. Но чем-то революционным это не назовешь, во многих лигах это давно практикуется.

Что будет в России? Трудности испытают маленькие клубы или те, кто перешел на увеличенное финансирование благодаря новым спонсорам. Все как с финансовым fair play. Особняком стоит «Краснодар» - единственный российский клуб, добравшийся до европейского уровня за 10 лет. ФИФА не позволит «быкам» развиваться так быстро, как этого хочется. В приоритете поступательное движение. У богатых клубов все будет найс.