Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал список футболистов, вызванный для подготовки к матчам Лиги наций со Швецией (11 октября) и Турцией (14 октября).

«АКИНФЕЕВ РЕШИЛ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ЦСКА»

– Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной. Давно знали о его решении?

– Вчера с ним встречались. Мы не вызывали Игоря на сентябрьские матчи, потому что он летал в Германию проверять колено. Вот пожелание медиков было, что колено так себе себя ведет. И Акинфеев принял решение сконцентрироваться на клубе и завершить карьеру в сборной.

– Ваша реакция на это?

– За тот период, что мы в сборной, уже многие футболисты приняли то или иное решение. Жизнь идет, все меняется. Сегодня такая ситуация, которую надо принять.

– Возможен вариант, что Игорь вернется, как Сергей Игнашевич?

– Мы не можем об этом думать. Давайте отпустим ситуацию и примем ее такой, какая она есть. Мы же не можем прогнозировать заранее.

– По вратарским меркам Акинфеев молод.

– Ну мы же говорим про его физическое состояние, а не возраст.

– С уходом Акинфеева будет ли конкуренция за место «первого номера»? И пойдет ли это на пользу сборной?

– Конкуренция была всегда.

– При этом Игорь всегда был основным вратарем.

– Потому что он играл хорошо. Если бы играл неважно, значит было бы по-другому все. Он всегда играл на хорошем уровне, поэтому у нас никогда вопросов не возникало. Можем сказать, что на прошлом сборе Андрей Лунев отыграл как надо. Мы знаем его, верим в него, и на сегодняшний день в этом плане у нас тоже сомнений нет.

– Не планируете пригласить Игоря на сбор попрощаться с командой?

– Ну только сегодня решение Игоря объявили, а вы уже об этом.

– Так это главная новость дня!

– Не загоняйте Игоря в какие-то прощальные моменты, не забегайте вперед. Игнашевич тоже сначала закончил, а потом появился. Поэтому зачем сейчас это обсуждать?

Кто должен стать основным вратарем сборной России после ухода Игоря Акинфеева? Маринато Гилерме

Андрей Лунев

Антон Шунин

Александр Селихов

Александр Максименко

Владимир Габулов

Кто-то другой

«СЕЙЧАС ГОЛОВИНУ ПОЛЕЗНО ВЕРНУТЬСЯ В СБОРНУЮ»

– Весной вы не вызывали Артема Дзюбу, чтобы он закрепился в «Арсенале». Сейчас похожая ситуация у Александра Головина в «Монако», но вы его вызвали.

– Это наш футболист, который нам нужен сегодня в составе. Кто не работал и не играл за границей, тот не знает некоторых тонкостей. Я думаю, Головину этот вызов в сборную намного больше нужен, нежели оставаться в клубе. Потому что только-только он в «Монако» осваивается, ему будет правильно дать возможность вернуться в национальную команду.

– Пока Александру тяжело во Франции. Он хорош, но взаимопонимания с партнерами не хватает.

– Я бы не хотел говорить о другой команде. Головину не тяжело, мы все видим. Когда мы посещаем игры, мы смотрим на футболистов, которые нас интересуют. А как и во что команды играют, мы не обсуждаем. Командных нюансов мы никогда не узнаем. Мы просто видим, что на сегодняшний момент Головин здоров, Головин готов.

– Какие впечатления о его игре?

– Мы видим Головина, который нам сегодня поможет. Что тут еще комментировать? Пас туда отдал, пас сюда отдал или что? Тогда всех давайте обсуждать.

«И ЧТО, ЧТО У ЗАБОЛОТНОГО НЕТ ГОЛОВ В РПЛ?»

– В сборную вернулись Алексей Миранчук и Алан Дзагоев.

– С Дзагоевым за час до пресс-конференции общались. Он сказал, что готов. Алан с каждой игрой как обычно набирает. У ЦСКА еще две встречи будет: с «Реалом» и «Локомотивом». Эти матчи поеду посмотрю.

Миранчук тоже и голы забивает, и передачи отдает. Ну так, оживает. Мы видим, что есть прогресс по сравнению с тем, что было месяц назад.

– У Антона Заболотного ноль голов в РПЛ. Чем он может помочь сборной?

– Сейчас он забил в Кубке России («Волгарю» – прим. ред.). Вы не смотрите футбол что ли? И что, что в чемпионате нет голов? Мы же команду делаем, а не игроков собираем. До этого он тоже не забивал, а потом в сборной отличился. И что? На поле должна быть команда, а не просто так набранные люди. Он на замену выходит неплохо, в команде чувствует себя комфортно. Пока мы не видим смысла что-то менять. Был бы повод, реагировали по-другому.

«ПОЧЕМУ НЕТ ЧАЛОВА? ОН В СБОРНОЙ И НЕ ОЖИДАЛСЯ»

– Вы опять не вызвали Федора Чалова. Он лучший бомбардир РПЛ.

– Ну очень хорошо. Чалов и в тот раз не ожидался, и в этот. Если бы он ожидался, он был здесь. Всему всегда свое время. Мы внимательно смотрим за всеми. Наверное, за эти два года мы показали делом, что логика в выборе футболистов есть всегда.

– А Дмитрий Скопинцев?

– Игра в клубе и сборной – это совершенно разные вещи. Надо вот этим футболистам, которых вы назвали, проявлять себя в молодежной сборной и добиваться результата. Вот и все. Я специально полетел в Нижний Новгород посмотреть матч с Сербией (1:2). Что-то я не видел там тех, кто может нас усилить.

– Общались с Александрином Кокориным? Он только восстановился от травмы.

– Связь с ним у нас всегда есть, она не прерывается. Мы рады, что он начал играть. Хорошо, что он забил. Теперь надо дать ему и нам время, чтобы он набрал форму. Сразу показывать уровень, который был до травмы, невозможно. Давайте оставим ситуацию, какой она есть. Игрок такого уровня естественно важен для нас, но всему свое время.

– В сентябре вы обозначили подход: вызываете игроков, готовых помочь сборной на данный момент. Сейчас так же?

– Конечно. Будет абсолютно так. Понятно, что есть еще еврокубки и тур РПЛ. Но хотелось бы, чтобы все были в том же состоянии, что сейчас.

– Кто будет капитаном сборной?

– Артем Дзюба.

– Как охарактеризуете сборные Швеции и Турции?

– Мы смотрели последний матч этих команд между собой (2:3). Швеция – обученная команда, играет по системе 4-4-2, действует дисциплинированно. Нас ждет серьезный матч, к нему надо готовиться.

С турками мы уже играли, мы их знаем. Но у них тоже какие-то изменения происходят, поэтому важно ничего не упустить.

– Газон «Фишта» в порядке? По поводу поля в Сочи были опасения.

– Смотрим за покрытием, все в порядке. Все там поменяли, новый газон застелили, «Сочи» там уже сыграл.

– Игнашевич будет присутствовать на сборе?

– Звонил ему, он пока трубку не взял. Хотел с ним переговорить, мало ли какие у него планы. Сергей же работает тренером в ЦСКА, так что у него может быть своя загрузка.

«ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИМ ЗА АРИ»

– В сборной практически не осталось людей, которые проверил по 70-80 матчей.

– Значит у других появляется возможность начать восхождение.

– А как же баланс между опытом и молодостью?

– Он всегда нужен, но искусственно его сложно добиться.

– Рассматривает ли тренерский штаб возможную натурализацию?

– Мы и тогда не рассматривали, и сейчас не рассматриваем, и не будем этого делать. Мы не можем влиять на судьбу футболиста, его гражданство и жизненную позицию.

– А что тогда с Ари? У него есть российский паспорт.

– Очень хорошо. Это его решение. Если чисто юридически мы можем привлечь футболиста, то внимательно за ним смотрим. У него такие же шансы попасть в сборную, как и у всех.