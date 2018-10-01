«НАЧАВ ИГРАТЬ В 16 ЛЕТ, ТРАТИШЬ НЕРВНУЮ ЭНЕРГИЮ БЫСТРЕЕ»

– Вы много раз подчеркивали, что с Игорем на постоянной связи. Давно разговор об уходе из сборной зашел?

– Думаю, его решение связано с результатами сентябрьского обследования в Германии. Но по поводу последних новостей мы пока не разговаривали. Позвоню во вторник после матча с «Реалом».

– То есть для вас такое его решение стало неожиданностью?

– В принципе, да.

– При этом полагаете, что уход из сборной связан с медициной?

– Не только. Корреспонденты, болельщики не всегда понимают, что происходит с вратарем, который начал играть в 16 лет. Столько матчей, столько нервной энергии выплеснуто. А нервная энергия – это что? Это реакция вратаря. Могу сказать про себя: начал по-настоящему играть в 25 лет, поэтому меня хватило до 44. А ребята, начинающие играть на высоком уровне в юном возрасте, как Игорь, как мой брат, растрачивают нервную энергию быстрее. Все же знают фразу про то, что нервные клетки не восстанавливаются. Тем более столько лет без отдыха, только работа и работа.

– Так и на семью времени не остается.

– Именно. Представьте, столько лет работать на два фронта. Тем более из футбола он не уходит, еще поиграет.

– Все равно грустно?

– Очень. Целая эпоха. У нас всегда были великие вратари, у которых мы учились. До революции Николай Евграфович Соколов, потом Лев Иванович Яшин, Дасаев, братья Чановы, а потом Акинфеев. Если сравнивать регалии, кто лучше, то можно просто посмотреть, что все рекорды страны переписаны на Игоря.

– Только «Золотой мяч» Яшина стоит особняком.

– Это отдельная песня. Лев Иванович или тот же Нойер производили революции во вратарском деле. Начинали так играть, как никто не играл, создавали новое в системе вратарского искусства. Совершали прорыв.

«ИГОРЬ И ВОЛОДЯ ХОТЯТ ОСТАВИТЬ ЧТО-ТО ЗА СОБОЙ»

– Вы хорошо знаете Игоря. Есть ли шанс, что он передумает, если начнут просить тренер или вся футбольная общественность?

– Игорь – твердый человек. Понимаю его решение, он над ним много думал. Но бывает, что люди возвращаются, так что посмотрим. Тут же речь о здоровье человека. Но гадать не буду – что называется, не хочу врать.

– Верно же, что за Акинфеевым не выжженная земля и, как он сам сказал, есть молодые ребята, достойные шанса?

– Хочу в очередной раз подчеркнуть: в последнее время РФС повернулся лицом к вратарской профессии. Советско-российская школа голкиперов и так всегда была, есть и будет, но за последнее время изменилось отношения, система воспитания вратарей и тренеров вратарей. Долго бились над ее появлением, и сейчас я с удовольствием смотрю за результатами работы в последние пять лет. Лунева считаю на данном этапе достойной заменой Акинфееву, интересен Максименко, пусть даже пока он ошибается, Селихов, дай бог, поправится. В моем понимании, во вратарском цехе Россия сейчас поднимается. Хотите еще кое-что вам скажу, на правах рекламы, так сказать?

– Рекламы?

– В течение месяца откроется школа вратарского искусства под началом трех человек – Акинфеева, Габулова, Чанова.

– Можно подробности?

– Хотим оставить за собой что-то. Мальчики сами так решили. Не всегда хорошо открывать рестораны, иной раз хочется чего-то более важного. В Германии и Испании такие школы существуют. У нас пока нет.

– Заниматься в ней будут исключительно вратари?

– Конечно. Разные программы. Можем кого-то подтянуть в межсезонье. Будем проводить семинары. Не только для вратарей, но и для тренеров вратарей.

– В Реутове у вас будет какая-то специальная база?

– Да. Жилой корпус, три поля, инфраструктура. Почти все документы уже готовы. Большое спасибо хочется сказать президенту клуба «Приолит» Борису Пантелеевичу Алиферову. Именно благодаря ему детская школа в Реутове пережила тяжелые 90-е, и стадион не стал рынком. Он не только сохранял комплекс, но и развивал его. Город идет нам навстречу, поэтому решили реализовывать свой проект там.

– Акинфеев еще играет, Владимир Габулов тоже не объявлял о завершении карьеры, получается пока заниматься всем будете в основном вы?

– Думаю, Володя скоро примкнет к школе. Но пока ребята играют, все вопросы буду закрывать я. При этом в мастер-классах и прочих занятиях они будут принимать участие.

– То есть не просто номинально дадут школе свое имя?

– Нет-нет. Конечно, это не номинально. И они в дальнейшем собираются плотно заниматься этой работой, чтобы создавать, созидать.

– А название какое будет?

– «Школа вратарского мастерства. Акинфеев. Габулов. Чанов».