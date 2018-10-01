Игорь Акинфеев объявил об уходе из сборной. Много появилось на эту тему сразу же и мемов, и сожалений в интернете, и язвительных оценок.

Выскажу исключительно свое мнение, которое может, как это принято говорить, не отражать официальную позицию редакции.

Итак, на мой взгляд, уж чего-чего, а язвительности наш голкипер номер один точно не заслуживает. Помню, как Ярцев выбирал в 2003 году, кого ставить на стыковой матч с Уэльсом вместо получившего дисквалификацию Овчинникова – 23-летнего Малафеева или 17-летнего Акинфеева. Решил не рисковать и поставить на более опытного. Но уже тогда Акинфеев был в основной обойме, а спустя год с небольшим вообще стал беспрекословным номером один. И с тех пор минуло почти полтора десятка лет. И на длительные промежутки уступал он место в воротах только из-за травм – в 2007-м и 2011-м.

Не хочу рассуждать на тему, великий он или просто выдающийся. Да, он знает толк в пиар-технологиях, у него есть много лет свои пиарщики. Приходилось даже слышать сравнение, что он этим поступком похож на Третьяка: тот тоже ушел отнюдь не в солидном возрасте на пенсию. Мол, хотелось уйти на пике, чтобы остаться в памяти народной героем, а не ловцом бабочек. Полезно для красивой биографии.

Но мне об этом сейчас совсем не хочется.

Великие люди должны уходить красиво, а не через черный ход. Почему Игорь не ушел сразу после чемпионата мира? Жирков, Самедов, Игнашевич сделали соответствующие заявления сразу по окончании последней игры нашей сборной на чемпионате мира. Ведь очевидно, что это решение принято не сиюминутно, не под влиянием каких-то нахлынувших эмоций, а является плодом все-таки основательных размышлений. Наверное, и усталости тоже. Но тогда зачем вот это растянутое во времени расставание? Сначала в виде медицинского обследования в Германии. На второй сбор благовидного предлога уже не нашлось. Или же это заявление делается под напором руководства ЦСКА? Здесь все-таки хотелось бы каких-то пояснений, кроме традиционного «Это решение игрока, и мы должны его уважать».

Катастрофы в сборной не будет. У нас есть блестяще выступающий Лунёв, у нас есть и другие вратари в обойме, опытные и пока подрастающие.

Хорошо бы Акинфееву прощальный матч устроить. Только бы не попасть впросак сотрудникам РФС, как это было после ЧМ-2002 с Виктором Онопко, когда проводы ему устроили, «Порше» подарили, а он решил еще пару лет поиграть потом.

И все-таки хочется закончить на правильно взятой ноте. Умение уйти вовремя – это непростое искусство. Надо уходить тогда, когда ты еще не вызываешь жалость. Игорь провел два фееричных турнира, Евро-2008 и ЧМ-2018. Уйти сейчас, показав средний палец всем тем, кто говорил, будто на крупных турнирах он играть не умеет – это красивая и не фальшивая финальная нота.