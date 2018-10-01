Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги и защитник мадридцев Рафаэль Варан на пресс-конференции рассказали о предстоящем матче группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА.

– Какие задачи стоят перед вашей командой в Лиге чемпионов? – вопрос Лопетеги.

– Наша задача – продолжать в том же духе. Нам предстоит провести все матчи в Лиге чемпионов, и они очень сложные. ЦСКА – важный и очень сильный соперник с хорошими футболистами. Наша задача побеждать и набирать очки во всех играх.

– Вы не думали о том, что могли выводить сборную Испании на «Лужники» на чемпионате мира?

– Нет. Я смотрю на «Лужники» как на один из прекраснейших стадионов. Но мы сконцентрированы на матче с ЦСКА. Никакие другие варианты я не рассматриваю.

– Каковы ваши ощущения от игры команды? Нет ли проблем из-за того, что в последних встречах чемпионата «Реал» не может забить?

– Ощущения у меня прекрасные. Я вижу, что у нас идет улучшение, что командные взаимодействия становятся все лучше. У нас есть ресурсы, чтобы улучшать свою игру. В такой ситуации понятно, что чем больше мы создадим моментов, тем выше вероятность, что забьем.

– Как восстановить хорошие ощущения от игры после двух неудачных встреч в чемпионате с «Севильей и «Атлетико»? Какие ресурсы будут для этого использованы?

– Те, которые есть у нас в распоряжении, других ведь нет. Мы понимаем, что те игроки, которые не приехали в Москву, значимые для нас потери. К тому же, пока не очень понятно, как будет играть ЦСКА: в четыре защитника или пять. Вернулся в строй Магнуссон, и это добавляет нам сложностей и вопросов к размышлениям. Но это те задачи, которые придется решить.

– Вы встречаетесь с соперником, который проводит очень неплохую серию игр. Как думаете мотивировать свою команду?

– У ЦСКА сейчас действительно идет хорошая серия. Был неплохой матч в чемпионате, команда хорошо смотрелась с «Викторией» в первом туре Лиги чемпионов. Восстановились важные для армейцев футболисты. Плюсом для ЦСКА будет то, что он может играть и в четыре защитника, и в пять, и менять свои схемы игры по ходу встречи. Это создаст нам дополнительные трудности. Но мы будем их решать.

– Какое настроение сейчас у футболистов? Как вы их готовите к игре с ЦСКА?

– Психологически мы находимся в прекрасном состоянии. Предстоит только второй тур в Лиге чемпионов, то есть вся борьба еще впереди. Мы играем в гостях, а у соперника преимущество – его поле. Это нас мотивирует, как ничто другое. У нас нет нескольких очень важных футболистов, но есть ресурсы, чтобы их заменить. Эти ребята, как и все мы, с нетерпением ждут выхода на поле. Мы все в ожидании гимна Лиги чемпионов.

– Вы говорили, что вам не понравилось, как команда играла с «Севильей» и первый тайм встречи с «Атлетико». При этом был хороший матч против «Ромы». Как такие разные игры могут получаться у одной команды?

– На протяжении сезона не бывает такого, чтобы все встречи были одинаково хороши. Бывают и плохие, и хорошие. Лига чемпионов – это другая история и мотивация. В этом турнире мы хотим идти дальше, хотим улучшать свои результаты. Всегда есть возможность для того, чтобы расти.

– Почему Серхио Рамос не прилетел в Москву? Это была его просьба?

– У нас всегда есть диалог с любым футболистом. Рамос провел больше минут в чемпионате, чем любой другой игрок. Нужно, чтобы он выступал до конца сезона, чтобы у него были силы, поэтому то, что он не прилетел в Москву – это мое решение.

– Вторая половина матча с «Атлетико» была лучше первой – вышел на поле Себальос. Что вы думаете о его перспективах и как смотрите на схему с четырьмя полузащитниками?

– Он получает доверие со стороны тренерского штаба. Мы рассчитываем на него и стараемся найти лучшую позицию на поле. Хорошо, когда есть возможность варьировать схему. Мы стараемся быть тактически вариативными.

– Виктор Гончаренко на пресс-конференции заявил, что сейчас лучший момент, чтобы сыграть с «Реалом», видимо, подразумевая ваши проблемы. Российские СМИ говорят, что это слабейший состав мадридского клуба за последние годы. Что думаете об этом?

– При таком раскладе российские СМИ и ЦСКА должны быть рады принимать нас.

«Не думаю, что десять часов – идеальное время для начала матча»



Рафаэль Варан. Фото: УЕФА

– С какими ощущениями и какой мотивацией вы вернулись на этот стадион? – вопрос Варану.

– Эта арена действительно навсегда останется в моем сердце благодаря прошлому лету. А что касается мотивации, у меня на любой матч она одинаковая – выложиться на все сто процентов и победить. Мы готовы к матчу с ЦСКА и понимаем, что соперник сильный. Нам надо выложиться полностью, чтобы добиться успеха.

– У «Реала» был прекрасный матч против «Ромы», а потом были сложности в играх чемпионата. Команду беспокоят такие перепады в результатах?

– Не могу сказать, что мы очень обеспокоены этой ситуацией. Понимаем, что у нас сильная команда, и мы можем обыграть любого соперника. Сезон длинный и в чемпионате много матчей. А Лига чемпионов – это совершенно другой турнир. Очевидно, что соперники на нас настраиваются по-особенному и чаще всего играют более сконцентрировано. Мы стремимся выполнять установки тренера, играть лучше от матча к матчу и если у нас это если и не получается сейчас, то получится совсем скоро.

– После первого позднего матча в чемпионате Испании Кроос написал, что в то время, когда начиналась игра, он обычно ложится спать. В этот раз встреча с ЦСКА опять начинается в десять часов по Москве. Для вас это нормальна ситуация, когда игры проходят так поздно?

– Не думаю, что это идеальное время начала матча, но у нас нет выбора, и мы не можем принимать здесь решение. Единственное, что мы можем сделать – быть в наилучшей форме и постараться адаптироваться к этой ситуации.