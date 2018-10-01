Не скажу, что решение Игоря сосредоточиться на выступлениях за клуб меня удивило. Более того, чего-то подобного я и ожидал. Причем давно.

Намеки Акинфеева на то, что «после чемпионата мира вы кое-что узнаете» – прозвучали еще тогда, когда российскую сборную считали командой лузеров. А до чемпионата мира оставалась пара недель. Тогда было совсем непонятно, что он имеет в виду. Но как только закончилась серия пенальти в матче с Хорватией – я и начал ждать чего-то подобного.

«Вратари – не такие как все» – расхожая футбольная фраза. Сами вратари ее очень не любят, поскольку она часто употребляется в несколько пренебрежительном смысле. Хотя, на мой взгляд, ничего подобного умный человек в нее вкладывать не будет.

Тем не менее, в этой фразе содержится самая настоящая правда, и ничего кроме нее. Вратарь на поле всегда один, у него совершенно другие функции, цели и задачи, методы их решения. Вообще это своего рода другой вид спорта – в рамках командного, который номер 1 в мире.

Это касается как футбольных вратарей, так и, скажем, гандбольных или хоккейных. Пару лет назад мой юный сын, посетив несколько хоккейных матчей, загорелся идеей играть в воротах. Элементарная консультация с журналистом Славой Маламудом, чей сын как раз выбрал аналогичную судьбу, дала возможность понять: быть вратарем – значит, быть уникальным. Еще более уникальны, кстати, отцы вратарей. Но это тема другого разговора.

Психология вратаря сильно отличается от психологии игрока в поле. И к решению Акинфеева нужно относиться именно через эту призму. В той или иной роли он провел в сборной 15 лет. Он точно понимает, что те эмоции, которые были испытаны на домашнем чемпионате мира – больше не повторятся. Все задачи, которые он мог решить, как игрок – решены. Дальше – «не горит». И если для полевого игрока футбол все-таки игра строго коллективная, то вратарь проживает свою индивидуальную жизнь в командном виде спорта.

Многие, говоря о том, что надо уходить на пике, приводят в пример Филиппа Лама. Дескать, капитан сборной Германии не позволил себе остаться в памяти таким, как Лотар Маттеус, чей последний турнир сборной закончился громким провалом.

Я бы привел другой пример – тоже немца, но даже из другого вида спорта, причем вида индивидуального. Мне кажется, причины их с Акинфеевым решений – лежат в одной плоскости. И совсем не в той, что у Лама.

Нико Росберга многие поклонники Формулы-1 считают, мягко говоря, чудаком. В тот момент когда мир только начал обсуждать его зарождающуюся многолетнюю дуэль с Льюисом Хэмилтоном, Росберг заявил – я ухожу. И объяснил – после выигрыша чемпионата мира успех можно только повторить. А эмоции никогда не сравнятся с уже испытанными.

Я думаю, с Акинфеевым произошло то же самое. Ничего нового, заводящего – он не видит в будущем. И решил, что честнее (прежде всего, перед самим собой) будет сделать так. Это решение стоит уважать (бесспорно), но стоит и постараться понять его причины. Не раз травмированное колено – причина важная. Но, думаю, это только одна из них.

При этом условие «уйти на пике» Акинфеев сумел соблюсти на 100 процентов. Если бы не он – у российской сборной не было бы никакого четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Теперь дальнейший путь команда будет проходить без него.

Спасибо за все, Игорь! И удачи в ЦСКА! Болельщики этого клуба очень рассчитывают на тебя в ближней и средней перспективе.