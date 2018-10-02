В 1998 году «Спартак» победил в Москве «Реал», когда мадридцы, как и сейчас носили титул клубного чемпиона Европы. Похожая страница есть и в истории ЦСКА. В 1992 году армейцы выбили из Кубка чемпионов действующего победителя турнира «Барселону» (1:1, 3:2). Автор победного гола на «Камп Ноу» Дмитрий Карсаков советует нынешнему поколению красно-синих не тушеваться перед испанским грандом.

– Совсем молодой ЦСКА практически без легионеров против испанского суперклуба в статусе действующего победителя Лиги чемпионов. Вы видите какие-то аналогии с 1992-м?

– Ну, разве что молодость армейского состава. В последних матчах наши ребята радуют своей игрой, желанием. А «Реал», конечно, гранд, и не могу сказать, что команда ослаблена, но много ведущих футболистов на поле не выйдут. Думаю, есть все шансы выступить достойно.

– В 1992 году ЦСКА мало, кто знал в Европе. Христо Стоичков тогда обещал отгрузить вам кошелку мячей…

– Точно. Но теперь все иначе. Рассчитывать на то, что «Реал» отнесется к ЦСКА, как к проходному сопернику, не приходится. Статус изменился… Вообще удивительно сравнивать, как было организовано клубное хозяйство тогда и сейчас. Небо и земля. А главным сходством остается то, что у ребят есть огромный шанс проявить себя в противостоянии с таким соперником. К тому же в «Лужниках» наверняка соберется полный стадион.

– В ЦСКА-1992 было пять победителей юношеского чемпионата Европы…

– И бронзу на чемпионате мира некоторые брали. Но тогда сам факт участия в Лиге чемпионов воспринимался как-то по-другому. Мы европейский футбол почти не знали. Нынешнее поколение куда опытнее в этом плане.

– Вы тренируете детскую команду. Интересно, ваши подопечные вообще в курсе той легендарной игры?

– Многие подходят, говорят, что видели мой гол. Думаю, конечно, благодаря родителям, которые помнят и рассказывают. В общем, вспоминают. После того матча Геннадий Иваныч Костылев сказал нам: «Вы вписали свои имена золотыми буквами в историю ЦСКА». Тогда мы были безумно рады, но смысл его слов дошел только после. Спустя 15-20 лет уже в матчах ветеранов, куда бы ни выезжали, вплоть до Магадана, – везде благодарят, просят рассказать, как играли, как побеждали. Понимаешь масштаб со временем.

– К вам перед матчем тогда в раздевалку приходил бывший армеец Игорь Корнеев, выступавший за «Эспаньол». Нынешнему поколению советы, как побеждать «барселоны» с «реалами», уже не нужны?

– Сейчас у тренеров есть любая информация, и никого расспрашивать не надо. А тогда… Мы только слышали: «Барселона», «Барселона», увидеть же запись какого-нибудь матча было за счастье. А сейчас все есть в интернете и по телевизору. Вот Марсело бритву рекламирует, а вот в футбол играет. Смотри, что хочешь.

– Летом во время чемпионата мира вы абсолютно точно спрогнозировали для нас итог матча Россия – Испания – победу хозяев по пенальти. Сейчас рискнете?

– Конечно, помню тот прогноз. Я еще сразу после матча отметил для себя. Но сейчас прогнозировать не буду. Сам пойду на стадион, с хорошим настроением, буду переживать и болеть. «Реал» психологически уже не так страшен для наших молодых ребят, как когда-то.