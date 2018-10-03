«У ГИНЕРА ВСЕ ПРОДУМАНО»

- Насколько неожиданным стал для вас результат матча?

- Знаете, я не удивлена. Для меня все, что делает Евгений Гинер, всегда просчитано и продумано. Это касается игроков, тренера, строительства стадиона. Поэтому ничего случайного в этой победе нет. ЦСКА набрал в команду отличных ребят, которые еще сыграются, как актеры на сцене. Тому же Игорю Акинфееву пока тяжело с новыми партнерами. Но с каждым днем ЦСКА выглядит все лучше.

- У «Реала» во вторник было больше моментов и он больше владел мячом.

- Ну что сравнивать ЦСКА и «Реал»? Просто надо отдать должное выбранной тактике и мастерству нашего тренера. Поначалу ведь многие относились к Виктору Гончаренко скептически. И со старым составом, и с новым. Сейчас ребята показали, что у них много прыти, желания и молодецкого задора.

ЦСКА показал замечательную тактическую грамотность. Можно предположить, что Гончаренко не единожды пересматривал июльский матч сборных России и Испании, чтобы выбрать похожий рисунок игры. И ему удалось не просто сыграть вничью в основное время, а даже победить и не пропустить. Считаю, за последнее время очень вырос Никита Чернов, как защитник. Родриго Бекао уже готовый мастер. Кирилл Набабкин сейчас играет сильно, переживает вторую молодость. Понравился Яка Бийол. Даже в отсутствии Кристияна Бистровича в опорной зоне он демонстрирует зрелость. Алан Дзагоев прибавляет. Он уже может играть больше часа, а его мастерство никуда не делось.

- Как оцените удаление Акинфеева в конце матча?

- С ним поступили не очень красиво, когда показали красную карточку. Жалко, что у Игоря случился такой срыв, но на его замечание судье о том, что пора давать финальный свисток, можно было ограничиться устным предупреждением. А можно было и первую желтую карточку не показывать. Именно она «завела» нашего голкипера на второй горчичник.

- Акинфеев пропустит следующий матч и против «Ромы» выйдет запасной вратарь. Это осложнит задачу?

- Жалко, что Игорь не сможет сыграть в Риме. Будем надеяться, что Илья Помазун не подведет. Надо уже пытаться давать возможность молодым вратарям. Ситуация с дисквалификацией драматическая, но никуда не денешься. Просто на защитников ляжет дополнительная ответственность.

«О ДАВКЕ ПОСЛЕ МАТЧА НЕ СЛЫШАЛА»

- Как вы отнеслись к переносу матча в «Лужники»? Не все болельщики были этим довольным.

- Конечно, родной дом есть родной дом, а не гостиница. Но с другой стороны, «Лужники» вмещают под восемьдесят тысяч человек. А если бы играли на своем стадионе, то набрали бы около двадцати девяти. Эта разница примерно на сорок тысяч, и она принесет ЦСКА порядка десяти миллионов долларов, о чем писали в прессе.

То есть это был экономически обоснованный шаг. Доход в копилку клуба – это всегда здорово. Да и игроков наверняка подхлестнуло такое количество народа на трибунах. Все помнят успешное выступление сборной России против Испании в «Лужниках». В составе соперника тогда было много игроков «Реала». А француз Рафаэль Варан, например, на этом самом поле стал чемпионом мира три месяца назад. И он допустил сейчас ошибку на второй минуте, еще не включившись в игру, когда Никола Влашич забил свой гол. То есть трибуны помогли энергетикой ЦСКА.

Да, «Реал» немного не тот, у него идет смена поколений, новый тренер. Однако победа над «Реалом» - это всегда победа над «Реалом». Игра может забыться, а результат войдет в историю. Если не ошибаюсь, после победы «Спартака» в конце девяностых над мадридцами и удачи «Рубина» в нулевых против «Барселоны» грандов мы не обыгрывали.

- Слышали, что после игры была давка, и люди шли до метро более часа?

- Нет. У нас все было очень удобно, за что мы благодарны клубу. Парковка в ста метрах от сектора. Обратно мы уехали без проблем по Лужнецкой набережной. Все шлагбаумы были подняты, и машины быстро проскакивали.

«НАДЕЮСЬ, ВЛАШИЧ НИКУДА НЕ УЕДЕТ»

- Каковы теперь перспективы ЦСКА в группе?

- Четыре очка –замечательный результат после двух матчей. Теперь можно замахнуться не только на выход в весеннюю часть Лиги Европы, но и на большее. Победа над «Реалом», повторюсь, историческая. Пусть за мадридцев уже не выступает Криштиану Роналду, а во вторник на поле отсутствовали Гарет Бэйл, Иско, Серхио Рамос, Марсело… Но вот Лука Модрич был. А это лучший футболист года по версии ФИФА!

- В любом случае состав «Реала» состоит из европейских звезд.

- Вот именно. Они набирают в команду лучших испанцев по всей стране. И легионеры там всегда экстракласса. Хотя тот же Можрич еще не набрал идеальную форму после чемпионата мира. Эта победа - неоценимый опыт для армейской молодежи. Она мотивирует ребят на дальнейшие подвиги. Если побеждаешь «Реал», тебе уже никто не страшен.

Ну и отдельно о Влашиче хочу сказать. Как же хочется, чтобы после этого сезона он от нас никуда не уезжал. Пока Никола в аренде. Но надеюсь, ЦСКА договориться о том, чтобы оставить его у себя. Он способен стать лидером команды на годы.