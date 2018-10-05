В этом матче все было против хозяев – рикошеты, незасчитанные голы и странный пенальти в концовке.

Тучи над «Спартаком»

В день матча МЧС по столичному региону разослал жителям штормовое предупреждение, как бы предугадывая настроения спартаковских болельщиков, отправившихся на игру с «Вильярреалом». Над командой сгустились тучи, этого на предматчевой пресс-конференции не отрицал полузащитник Роман Зобнин, единственный из спартаковцев, остающийся вне критики болельщиков.

Оттого неудивительно, что к началу матча «Открытие Арена» была заполнена далеко на полностью. При проданных 27 тыс. билетов на глаз определялось около 20 тыс. зрителей. Сыграло свою роль и время начала встречи – 22 часа по местному времени. Можно было бы сказать, что ЦСКА – с «Реалом» играли в это же время, но стоит учитывать, что ради этой игры работа метрополитена и МЦК была продлена до двух часов ночи. Ради спартаковских болельщиков никто подобного исключения делать не стал. Как они будут добираться домой, видимо, это их проблемы. Кто живет на Арбате, домой успеет, но как быть жителями условной Балашихи? Вопрос, видимо, в УЕФА.

В начале сезона стартовый выбор Массимо Карреры угадать было практически невозможно, настолько большой была обойма футболистов в его распоряжении. Но по ходу сезона выбыли несколько игроков, в том числе лидер обороны Самуэль Жиго. По «делу о лайках» были сосланы Денис Глушаков и Андрей Ещенко, получил травму Педро Роша. И выбор итальянского специалиста сузился настолько, что определяться он стал практически без труда.

И снова стандарты!

Правда, Каррере все-таки удалось удивить. В центре поля вместо Ивелина Попова и Софьяна Ханни неожиданно появился молодой Михаил Игнатов. И составил в основе компанию Александру Максименко, Николаю Рассказову и Александру Ломовицкому. Во вторник ЦСКА доказал, что молодость – не порок, и обыграл на своем поле мадридский «Реал». Впрочем, на той же предматчевой пресс-конференции Зобнин отметил, что у «Спартака» особый путь. Пока он выглядит как путь вникуда.

Что уже на 13-й минуте наглядно продемонстрировал Карл Токо Экаби, уложивший мяч с угла штрафной в дальнюю от Максименко «девятку». Стадион выдохнул – падение «Спартака» продолжается. С этого момента игра потекла по сценарию испанцев. Они отдали мяч сопернику и с удовольствием стали ловить его на многочисленных ошибках. Контратаки гостей смотрелись опаснее всех попыток красно-белых, в который уже по счету раз в нынешнем сезоне упершихся в непробиваемую оборонительную стену.

Что в таких случаях помогает красно-белым в нынешнем сезоне? Конечно, стандарты. Удачный розыгрыш углового, и мяч по счастливой случайности при подаче в штрафную задел руку защитника, и арбитр без тени сомнений указал на 11-метровую отметку. При «живом» Квинси Промесе вопросов о том, кто будет бить пенальти, не стояло. А после его отъезда бить их спартаковцам не приходилось. К мячу подошел Зе Луиш и на радость вдохновленных трибун пробил Андреса Фернандеса.

Перелом имени Карреры

Не успели болельщики купить в перерыве взять горячего кофе, чтобы согреться, и вернуться на свои места, как «Спартак» вновь оказался в положении отыгрывающегося. Мяч неудачно отскочил от Фернандо, достался соперникам, и они быстро вывели Пабло Форнальса на ударную позицию, и он из центра штрафной уверенно переиграл Максименко.

Ломовицкий и Мельгарехо во второй половине встречи поменялись флангами, и игра красно-белых стала динамичнее. Но проблема у «Спартака» не на краях, а именно в центре поля. Если Зобнин традиционно компенсировал кое-как игровые недостатки мобильностью и напором, то Фернандо и Игнатьев провели матч откровенно плохо. Последний и вовсе коснулся мяча считанное число раз и был заменен на Ханни. Бразилец был предсказуем при начале атак и провалил работу в опорной зоне. Резкие прорывы гостей стали нормой. Вспомнились эпизоды из прошлого сезона, когда защитники красно-белых поодиночке пытались отразить контратаки соперников. Вы помните те легендарные мемы: «Памагите!».

И все-таки сделанные Каррерой перестановки сработали. Джикия в середине поля начал бодаться с оппонентов и этим завел партнеров. Сначала вышедший на замену Александр Ташаев точной подачей нашел в штрафной голову Зе Луиша, а спустя три минуты Ханни пробил с линии штрафной в штангу, а Мельгарехо оказался первым на добивании. Этот перелом игры оказался настолько неожиданным, что трибуны до финального свистка не могли поверить в случившееся чудо. Ну, и отметил, что наконец-то «Спартак» забил с игры.

Правда, удержать победу хозяева все-таки не смогли. Финальный штурм испанцев привел к пенальти в компенсированное уже арбитром время. На 5-й добавленной минуте Касорла с 11-метровой отметки лишил «Спартак» победы. Пожалуй, по игре этот результат справедлив, но упускать победы таким образом – сильнейший психологический удар по и без того попавшей в черную полосу команде.

«Спартак» (Россия) – «Вильярреал» (Испания) – 3:3 (1:1)

Голы: Зе Луиш, 34 (пен.), 82; Мельгарехо, 85 – Экамби, 13; Форналс, 49; Касорла, 90+6 (пен.)

«Спартак»: Максименко, Джикия, Боккетти, Рассказов, Комбаров (Тимофеев, 90), Зобнин, Фернандо, Ломовицкий (Ташаев, 80), Игнатов (Ханни, 69), Мельгарехо, Зе Луиш

«Вильярреал»: Фернандес, Бонера, Фунес Мори, Марио Гаспар, Руис, Чуквуэзе (Касорла, 71), Педраса, Тригерос, Форнальс, Сансоне (Морено, 61), Токо-Экамби (Лайюн, 77)

Предупреждения: Джикия, 81; Фернандо, 82; Рассказов, 87 – Сансоне, 52; Морено, 81