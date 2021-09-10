«Манчестер Сити» мстит за Суперкубок, «Лестер» готовит очередную сенсацию

«СИТИ» И «ЛЕСТЕР» УЖЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Английский футбольный сезон начался с сенсации – «Лестер» внезапно отобрал у «Манчестер Сити» Суперкубок. Однако на этом неожиданные результаты закончились. Три стартовых тура АПЛ не принесли ни одной по-настоящему громкой победы аутсайдера над фаворитом. Пожалуй, только болельщики «Арсенала», живущие памятью о золотых временах Венгера, могут считать сенсационными провалы «канониров».

Ровно выступали и «Ман Сити» с «Лестером». К четвертому туру они подходят не в группе лидеров, но рядом с ней. Команды набрали по 6 очков и допустили по одной обидной, но не фатальной осечке: «горожане» не справились с неудобным для себя «Тоттенхэмом» (0:1), «лисы» заработали раннее удаление в матче с «Вест Хэмом» и проиграли (1:4). Победитель очной встречи почти наверняка вернется в зону еврокубков, но и проигравший отстанет не сильно.

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В XXI веке «Лестеру» лишь раз удалось победить «Сити» дважды подряд – в 2016 году. Букмекеры Olimpbet не верят, что «лисы» повторят это достижение. По мнению специалистов БК, «горожане» – явные фавориты. Поставить на победу «Сити» можно с коэффициентом 1.63, на ничью – с коэффициентом 4.31, на победу «Лестера» – с коэффициентом 5.41.

Зато букмекеры верят в то, что матч будет результативным. Они считают, что вероятнее всего тотал больше 2,5, хотя эта ставка не зашла в двух последних очных встречах команд. На ТБ 2,5 можно поставить за 1.74, а на ТМ 2,5 – за заманчивые 2.17.

Несмотря на то, что «Сити» считается явным фаворитом, по мнению Olimpbet, наиболее вероятный счет – 1:1. На него можно зарядить за 7.75. На победы «горожан» со счетом 1:0 и 2:0

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