ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Манчестер Сити» мстит за Суперкубок, «Лестер» готовит очередную сенсацию
10 сентября 16:45
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» мстит за Суперкубок, «Лестер» готовит очередную сенсацию

Букмекерская контора Olimpbet рассказывает о главном матче недели и ставках на него.

«СИТИ» И «ЛЕСТЕР» УЖЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Английский футбольный сезон начался с сенсации – «Лестер» внезапно отобрал у «Манчестер Сити» Суперкубок. Однако на этом неожиданные результаты закончились. Три стартовых тура АПЛ не принесли ни одной по-настоящему громкой победы аутсайдера над фаворитом. Пожалуй, только болельщики «Арсенала», живущие памятью о золотых временах Венгера, могут считать сенсационными провалы «канониров».

Ровно выступали и «Ман Сити» с «Лестером». К четвертому туру они подходят не в группе лидеров, но рядом с ней. Команды набрали по 6 очков и допустили по одной обидной, но не фатальной осечке: «горожане» не справились с неудобным для себя «Тоттенхэмом» (0:1), «лисы» заработали раннее удаление в матче с «Вест Хэмом» и проиграли (1:4). Победитель очной встречи почти наверняка вернется в зону еврокубков, но и проигравший отстанет не сильно.

С КАКИМ КЭФАМИ МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ В OLIMPBET

В XXI веке «Лестеру» лишь раз удалось победить «Сити» дважды подряд – в 2016 году. Букмекеры Olimpbet не верят, что «лисы» повторят это достижение. По мнению специалистов БК, «горожане» – явные фавориты. Поставить на победу «Сити» можно с коэффициентом 1.63, на ничью – с коэффициентом 4.31, на победу «Лестера» – с коэффициентом 5.41.

Зато букмекеры верят в то, что матч будет результативным. Они считают, что вероятнее всего тотал больше 2,5, хотя эта ставка не зашла в двух последних очных встречах команд. На ТБ 2,5 можно поставить за 1.74, а на ТМ 2,5 – за заманчивые 2.17.

Несмотря на то, что «Сити» считается явным фаворитом, по мнению Olimpbet, наиболее вероятный счет – 1:1. На него можно зарядить за 7.75. На победы «горожан» со счетом 1:0 и 2:0

Наслаждаться матчем «Лестер» – «Манчестер Сити» еще лучше с новым бонусом от Olimpbet. Контора дарит всем новым клиентам три фрибета по 500 рублей. Регистрируйся по ссылке и выигрывай вместе с Olimpbet.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Экс-президент ФИФА Блаттер назвал «ужасной» идею проведения мундиалей каждые два годаАнна Щербакова примет участие в церемонии открытия этапа Гран-при среди юниоров в КрасноярскеХабиб Нурмагомедов может начать футбольную карьеру в сентябреДолгожданный ответ FIG на ситуацию с серебряной медалью АверинойОдна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатовМостовой о Карпине: Иди в другое место, там у тебя будет время
«Стеклянную челюсть никто не отменял». Валуев — о бое Тищенко против Кудряшова
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего 11 сентября боя с участием россиян Евгения Тищенко и Дмитрия Кудряшова.
«Златичанин — хороший этап на пути к реваншу против Хейни». Прогноз Валуева на бой Абдуллаева
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего 11 сентября боя с участием россиянина Заура Абдуллаева.
Весенне-осеннее обострение. Как два комментатора чуть не подрались в эфире из-за споров о русском футболе
Популярный ютуб-канал «Андронов vs Шмурнов» может быть закрыт после очередного выпуска, который прервался на том, что Александр Шмурнов швырнул бейсболку в лицо Алексею Андронову, послал коллегу по цеху на три буквы и покинул студию. Причиной конфликта стали разногласия по теме системы проведения чемпионата России.
Возвращение Роналду в «МЮ» и дебют Влашича за «Вест Хэм». Ожидания от 4-го тура АПЛ
«Плеймейкер» представляет четвертый тур Английской премьер-лиги, в центральном матче которого обладатель Кубка страны «Лестер» сыграет с действующими чемпионами из «Ман Сити».
Намутят или нет? Как «Матч ТВ» могут лишить монополии на показ российского футбола
Российская Премьер-Лига отвергла приоритетное предложение холдинга «Газпром-Медиа», в который входит федеральный канал «Матч ТВ», о новом телевизионном контракте. Лига выставит права на тендер с непредсказуемым исходом.
Хэмилтон возьмет реванш, Перес прервет черную полосу. Расклады и ставки на Гран-при Италии
10 - 12 сентября Италия второй раз в нынешнем сезоне примет Гран-при «Формулы-1»: теперь соревнования пройдут на легендарном автодроме в Монце. «Плеймейкер» оценивает шансы гонщиков и команд.
7-й тур РПЛ уже без Канделаки: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
11 - 13 сентября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о седьмом туре, которым возобновится чемпионат после паузы на игры сборной в отборе к ЧМ-2022 и ухода с поста генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.
Пробежка для Матыцина, Стратегия для Мишустина… Олимпиада — для Казани? Как прошел второй день форума «Россия — спортивная держава»
В четверг 9 сентября фактически была исчерпана рабочая программа IX Международного форума «Россия – спортивная держава», и этот день в столице Татарстана был насыщен не только круглыми столами и панельными дискуссиями.
«Спартак» впервые проиграл. Но красиво — и лучшему клубу КХЛ
В центральном матче игрового дня Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» дома победил «Спартак» (2:1), сохранив лидерство в таблице.
«Не верю, что ЦСКА продал Влашича за 30 миллионов, это сказки». Селюк — об итогах трансферного окна в РПЛ
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил для «Плеймейкера» работу клубов Российской Премьер-Лиги на трансферном рынке.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика