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Марко Николич: Мы не довольствуемся малым и нам все равно - «Бавария» против нас или «Урал»
16 сентября 23:30
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Локомотив»

Марко Николич: Мы не довольствуемся малым и нам все равно - «Бавария» против нас или «Урал»

После матча группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Марселем» (1:1) своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Марко Николич и Хорхе Сампаоли.

- Вы были удивлены тем, как играл «Марсель», и что они доминировали? Вам было сложно выходить из обороны в атаку? – вопрос Николичу.
- Нет. Я доволен, как ребята играли, все было правильно. Было несколько хороших подходов, особенно в начале матча. Мне понравился переход из обороны в атаку, игра при организации атаки. Был один момент, когда мяч попал в штангу, возникало много острых ситуаций, когда технически не получилось. Но так бывает. Невозможно, чтобы все игроки провели лучший матч в один день. У соперника быстрые игроки на фаланге. Но мы провели этот матч хорошо.

- Во втором тайме после забитого гола команда прибавила, и показал, что можно играть на равных с «Марселем»: большими силами переходили на половину поля соперника. Что мешало так играть с начала, и откуда взялись силы, чтобы прибавить?
- Уже в первые семь минут у нас был хороший момент, но нужно чтобы каждый мяч доходил. В чемпионате восемь или девять голов мы забили во втором тайме. Так и сегодня. Это не физика. Мы реально смотрим. Более закрыто играли в первом тайме, если бы еще технически лучше играли, но не получилось. Важен результат, и он неплохой. Не могу сказать, что мы довольны - потеряли два очка. Мне нравится менталитет, который есть в команде. Мы не довольствуемся малым. «Бавария» против нас или «Урал», нам все равно. Набрали очко, но не могу сказать, что полностью довольны.

- Тренер «Марселя» сказал, что его команда имела преимущество и только чудом не увезла три очка. Что вы на это ответите?
- Это его мнение, имеет на него право. Он хочет поддержать свою команду, как и я. Надо играть до последних секунд. Была ситуация у штрафного, но ничего стопроцентного там не было. А у нас в первом тайме Смолов попал в штангу. Если бы не было пенальти, результат мог быть другим.

- Удивила линия защиты - Магкеев и Мулиро. Более привычен вариант: Магкеев и Едвай. Почему выбрали такой вариант?
- Магкееву доверяем на позиции центрального защитника. Надеемся, что он будет продолжать хорошо играть и принимать правильные решения. Мурило тоже хороший центральный защитник. Разница только в командной игре. У соперника было три нападающих и два опорника, которые много работали. Легче играть, когда команда играет компактно, без пространства.

- Показалось, что Куликова рановато заменили. Почему?
- Я делаю замену на пользу команде. Могу ошибаться. Когда-то это получается. Мы забивали и сразу после замен. Тут никогда не знаешь.

- Слева играл Тикнизян. Почему он?
- Он только одну тренировку провел после травмы. Было видно, что у него стала другая игра после желтой карточки. В первом тайме он играл рядом со скамейкой. Надо играть внимательнее, но это нелегко. Красную карточку беру на себя.

«ПОСТАРАЕМСЯ НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ В СЛЕДУЮЩИХ МАТЧАХ»

- Поделитесь впечатлениями от матча, - вопрос Сампаоли.
- У нас было подавляюще преимущество в течение всего матча, которое мы не смогли воплотить в победу. Но мы готовимся дальше. У соперника единственный момент стал голом. Мы владели мячом более семидесяти процентов времени, но это футбол.

- Насколько вы довольны качеством игры вашей команды?
- Я доволен тем, как сыграла команда. Нужно ценить нашу игру. У нас молодая команда. Играли на выезде, пытались победить, но не получилось. Развиваемся. В целом, я удовлетворен игрой, хоть и не достигли результата.

- Вы не боитесь, что потерянные очки скажутся на дальнейшем выступлении команды?
- То, что мы потеряли, обязательно постараемся наверстать. Мы только начинаем свое участие в турнире. Надеюсь, будем набирать очки и сможем выйти в следующий раунд.

источник: «Советский спорт»
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