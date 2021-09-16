Марко Николич: Мы не довольствуемся малым и нам все равно - «Бавария» против нас или «Урал»

- Вы были удивлены тем, как играл «Марсель», и что они доминировали? Вам было сложно выходить из обороны в атаку? – вопрос Николичу.

- Нет. Я доволен, как ребята играли, все было правильно. Было несколько хороших подходов, особенно в начале матча. Мне понравился переход из обороны в атаку, игра при организации атаки. Был один момент, когда мяч попал в штангу, возникало много острых ситуаций, когда технически не получилось. Но так бывает. Невозможно, чтобы все игроки провели лучший матч в один день. У соперника быстрые игроки на фаланге. Но мы провели этот матч хорошо.

- Во втором тайме после забитого гола команда прибавила, и показал, что можно играть на равных с «Марселем»: большими силами переходили на половину поля соперника. Что мешало так играть с начала, и откуда взялись силы, чтобы прибавить?

- Уже в первые семь минут у нас был хороший момент, но нужно чтобы каждый мяч доходил. В чемпионате восемь или девять голов мы забили во втором тайме. Так и сегодня. Это не физика. Мы реально смотрим. Более закрыто играли в первом тайме, если бы еще технически лучше играли, но не получилось. Важен результат, и он неплохой. Не могу сказать, что мы довольны - потеряли два очка. Мне нравится менталитет, который есть в команде. Мы не довольствуемся малым. «Бавария» против нас или «Урал», нам все равно. Набрали очко, но не могу сказать, что полностью довольны.

- Тренер «Марселя» сказал, что его команда имела преимущество и только чудом не увезла три очка. Что вы на это ответите?

- Это его мнение, имеет на него право. Он хочет поддержать свою команду, как и я. Надо играть до последних секунд. Была ситуация у штрафного, но ничего стопроцентного там не было. А у нас в первом тайме Смолов попал в штангу. Если бы не было пенальти, результат мог быть другим.

- Удивила линия защиты - Магкеев и Мулиро. Более привычен вариант: Магкеев и Едвай. Почему выбрали такой вариант?

- Магкееву доверяем на позиции центрального защитника. Надеемся, что он будет продолжать хорошо играть и принимать правильные решения. Мурило тоже хороший центральный защитник. Разница только в командной игре. У соперника было три нападающих и два опорника, которые много работали. Легче играть, когда команда играет компактно, без пространства.

- Показалось, что Куликова рановато заменили. Почему?

- Я делаю замену на пользу команде. Могу ошибаться. Когда-то это получается. Мы забивали и сразу после замен. Тут никогда не знаешь.