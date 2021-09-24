Сергей Галицкий: Мне нравится Карпин, но я никогда не рассматривал его как тренера «Краснодара»

- Его отец, когда еще мальчик был в молодежной команде, пришел и сказал, что хочет, чтобы сын играл в высшей лиге. Потом они начали наставить, что хотят уйти. Мы говорили, что мальчику надо развиваться, а у нас хорошие условия. Но они ответили: «Нет, мы хотим уйти сейчас, у нас есть предложение из высшей лиги». Мы не стали мешать. Его можно было вернуть из «Уфы» - у нас был выкуп. Но в тот момент ребята, которые играли в «Краснодаре», были сильнее. И сейчас, когда мы говорим о тройке Черников-Крыховяк-Сперцян или Газинском и Кабелле, очевидно, что Фомин не вписывается в модель нашей игры, да и вообще вряд ли сильнее кого-то из названных футболистов.

- Мы дали ему контракт и определились с суммой, но написали в контракте чуть меньше. Мальчики знают наше отношение: мы их не обидим, просто вначале даем средние суммы. Ведь если игрок не выстрелит, что тогда делать? Миллион долларов ему платить, чтобы потом он в первой лиге в другой команде бегал? Так вот, пришел его отец, посмотрел на контракт и подписал. Когда он уехал, мы позвонили ему и сказали, что есть коррекция в большую сторону. Мы специально это сделали. И попросили сказать Эдику, что он заслужил эту сумму. И что это не вы выторговали, а это клуб сам дал. Я своих ребят обижать не буду. Спросите у Сафонова, какой он прошел путь. Сейчас Матвей по зарплате уже в первой пятерке российских вратарей. А скоро будет в двойке. И так будет со всеми ребятами из нашей школы.

- У Шапи была серьезная проблема с болезнью. Я еще никогда не видел, чтоб болезнь так подкосила, как она подкосила Шапи. Плюс давление прессы, когда все кричали, чтобы впустили Шапи. Мы видели, что он не готов. Пока рано. Но из-за давления прессы мальчик не выдерживает и приходит спрашивать: «Когда же я буду играть?» Но он не был готов постоянно играть против мужиков. Ведь в 18 лет почти никто не соответствует мощности и физической силе 26-27 летних ребят.

- Мы сейчас работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась. Он не должен зависеть от одного человека. Надо, чтобы бюджетом в 50-70 млн долларов могли управлять без меня, и чтобы школа могла финансироваться без меня. К марту-апрелю закончим эти процессы. Предварительно руководство будет состоять из совета директоров и наблюдательного совета. Также будут банки, контролирующие исполнение обязательств. Это будут пассивные вложения, которые позволят содержать футбольный клуб без меня. Все будет прописано: сколько менеджмент может тратить на свою зарплату, сколько на трансферы. То же касается и школы. У нас затраты на нее 8-9 млн долларов в год. Финансирование должно остаться на том же уровне. Когда закончим эти процессы, я стану свободен от клуба в плане моральных обязательств. Финансирование будет выполняться моими деньгами, но уже без меня. Главное - эффективно выстроить совет директоров и наблюдательный совет. Там будет место и активным болельщикам.

- Три матча я уже пропустил. Сейчас у меня такой период в жизни, что не могу часто посещать домашние матчи команды. Не могу столько контактировать с клубом, сколько это нужно президенту. Но такова жизнь, в которой ты не всегда являешься хозяином своей судьбы. Я сейчас не в той форме, и поэтому некоторые матчи приходится пропускать. Я сказал о своей болезни только потому, что являюсь общественной фигурой, и наши болельщики вправе понимать, что происходит. Они должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Не могу сказать, что я совсем отошел от оперативного управления клубом, просто физически не могу находиться на стадионе. Но были моменты, когда я мало управлял клубом.

О пропасти в зарплатах легионеров и молодых россиян

- Пропасти в зарплатах не было. Например, у Сафонова никакой пропасти нет. Молодые россияне получают очень достойные деньги. Больше, чем лидеры «Уфы», например. В районе 200-400 тысяч долларов в год. Да у нас есть те, кто получает полтора миллиона долларов и больше. Но они играют на таком уровне уже 6-7 лет, поэтому и получают такие деньги. Когда мальчики выдадут не три хороших игры, тогда и зарплата будет соответствующая. Например, я глубоко убежден, что Игнатьев очень хорош по открываниям за спину, по ударам с двух ног. Но он - не игрок основы команды первой пятерки РПЛ. Ване нужно было терпеть, выходить на замену, играть за «Краснодар-2» еще полтора-два года. Я против заигрывания с молодежью. Я за то, чтобы в команду приходили готовыми. Болельщикам нужна красивая игра и победы. Опять же, Шапи выходил на 15-20 минут. Игнат играл время от времени, потому что были проблемы с составом. Сейчас, например, Корнюшин играет только потому, что у нас, как обычно, лазарет больше основной команды. А что касается Игнатьева, вопрос его возвращения - это был вопрос цены, и вопрос того, что у него в голове. У нас был негатив по той позиции, которая сложилась. Но мы понимаем, что это молодые ребята. Нельзя их не прощать. У нас ни к кому нет изжоги. Любой футболист может попасть к нам обратно, если мы посчитаем, что он соответствует нашему уровню.

О Мамаеве

- Ситуация с Мамаевым, это не вопрос прощения, а вопрос наших с Павлом сложившихся взаимоотношений в длинную. Павел старается измениться. Он сейчас игрок «Ростова». Хорошо отношусь к Паше, к «Ростову», но из-за таких ситуаций, жизненных историй мы приняли такое решение. У нас были трудовые отношения, свои сложности. Решили, что не можем дальше продолжать эту ситуацию. Сейчас Павел старается жить правильнее. Зато есть другие примеры. Я с Ионовым почти не общался, но он фантастический футболист. Суперпрофессионал. Парню за 30, а он на 90-й минуте прессингует, возвращается. Наслышан, как он питается, восстанавливается. К нему у меня невероятное уважение. Пришедшие ребята должны соответствовать первой команде. У нас три мальчика играет в составе, и мы гордимся. Вырастили для сборной Сафонова, частично Фомина. Извиняюсь перед Карпиным, что выдал инсайд, но он интересовался Черниковым до травмы. Гордимся, что Сперцян играет за сборную Армении, что нашего школа кого-то растит. Хочу своего воспитанника в составе «Краснодара», но они должны соответствовать этому уровню. Фомин - спорная ситуация. Считаю, Крыховяк, Черников и Сперцян для нашей игры интереснее. Кто еще усилил бы нашу команду? Никто. От бога это должно быть. Мы же согласны, что Мбаппе, Месси не тренер вырастил?

Об уровне легионеров «Краснодара»

- Разговоры о том, что легионеры должны быть из ведущих сборных» - «Уфе», «Крыльям Советов» бюджеты не позволят таких пригласить. Конечно, легионеры должны быть сильнее, чем русские. И если вы думаете, что все хотят купить легионера слабее, то вы ошибаетесь. Вам легче всего пригвоздить селекционную службу какого-то клуба постфактум. Один из известных аналитиков говорит: зачем Шомуродов поедет в Италию, что он там покажет? Проходит три-четыре месяца - и он молчит. Бывает, что футболист по тем или иным причинам не заиграл. Это не билет в один путь: купил - и он великий. Я считаю, мы почти всегда угадываем с футболистами.

О Евро

- Я не считаю, что Евро получилось неудачным. У нас северная страна. 40 процентов времени на 70 процентах территории нельзя заниматься футболом, потому что холодно. Нельзя говорить, что у нас стасорокамиллионная страна играет в футбол. У нас было космическое выступление на чемпионате мира. Сказка не может всегда продолжаться, чем более, что у нас количество детей, которые играют в футбол, недостаточное. И недостаточно было финансирования в детский футбол. На чемпионате Европы получился не очень удачный опыт. Я его не смотрел, к сожалению. Единственное, что мне не нравилось в той сборной - считаю, что мы должны играть первым номером. Мы можем проиграть, но при этом дарить болельщикам праздник: мы лезем, мы атакуем, а не сидим сзади и иногда выбегаем. Но это мое мнение.

О сборной Карпина

- Я смотрел один из двух последних матчей сборной при Валерии Карпине. С Кипром видел только второй тайм. Можно сказать, что играли с давлением. Но это сборная, по игре с которой мы не можем узнать, насколько мы сильны. А второе: мы выпускали команду, которая должна играть с давлением: Миранчука, Захаряна. То есть футболистов, которые пробуют создавать и креативить. Но есть соперник. Иногда хочется действовать первым номером, но соперник не позволяет тебе этого делать, потому что он тоже хорош и претендует на то же, что и ты. Если ты решил играть первым номером, то это не значит, что ты будешь так играть.

О Карпине – тренере

- Валерий Георгиевич сильно эволюционировал. Это уже умудренный опытом наставник. У него было все: «Спартак», «Армавир», «Ростов», «Матч ТВ». Он – фигура. Я с уважением отношусь к тому, что у нас в футболе есть такие люди, которые могут сказать: «А че этот Зидан? Че он мне рассказывает?» И он старается соответствовать своим внутренним ощущениям футбола: играет в прессин, например. Но когда Карпин был в «Спартаке», я чуть-чуть улыбался, потому что он пробовал играть первым номером. А у группы атаки контроль мяча был не на достаточном уровне. И спартаковцы все время получали за спину, от них убегали. У них это не получалось. Но сейчас Карпин эволюционировал. Ну и спикером он всегда был великолепным. Иногда перебарщивал с агрессивностью, но его интересно слушать. Хоть Карпин уже совсем не молодой, но все равно это такое молодое поколение. Даже эти его джинсы с белой рубашкой и галстуком. Мне хочется, чтобы у него получилось.

Рассматривал ли я его когда-то, как кандидата на пост тренера «Краснодара»? Нет. Но могу сказать, что Карпин крутой. Такие персонажи раскрашивают наш футбол.

О самом сильном российском тренере

- Мне нравится Карпин. Гончаренко, Слуцкий – нет. Нравится Николич. Для меня тренер тот, кто приходит и говорит: я буду играть первым номером. Что касается Шварца и Стукалова, я пока не разобрался, но с симпатией отношусь к обоим.

О проекте «Юпитер 16» от Hypercube

- Когда пришел Дюков, я посмотрел, что начался менеджерский подход - U-16, U-17, по судейству. Был назначен Хачатурянц, который начал войну за чистоту. Я отношусь с уважением к переменам. У нас же могут только хейтить. Иногда читаешь: ведь негодяй законченный, а как красиво пишет. Поэтому хочется поддерживать все начинания. Они хотят немного видоизменить лиги, чтобы было больше интереса к футболу. С другой стороны, во мне сидит консервативный человек, который привык выступать за плоскую систему. При новом формате если выходят куда-то, то потом очки пополам делятся. Для меня сложно это. И я не определился. Сейчас хочу поддерживать Дюкова. Я получаю удовольствие от турниров U-16, U-17. От того, что мы чистим авгиевы конюшни нашего футбола. В футболе же мало правила меняются. У нас плоский чемпионат был, а я бы еще сделал бы 18 клубов.

О конкуренции с московскими клубами

- Конкурировать с московскими командами тяжело. Чтобы мы ни говорили, «Краснодар» все равно неофит. Попробуй судья неправильно отсудить против «Спартака» или «Зенита». Потом ему надо сразу в ад отправляться. Ну, а ошибся против «Краснодара»… Были, конечно, спорные эпизоды. А потом мы плюнули на это. Раньше считали, что мы из-за этого всего недобираем 5-6 очков по отношению к столичным клубам и Питеру. Сейчас - 3-4 очка. Потому что сильная борьба идет по судейству и ВАР. Мы специально первыми ВАР купили, но у нас умудряются и по ВАР голы отменять. Но это для бедных все разговоры. Мы знали, на что шли и куда. Для нас самое важное, что мы в футболе. Каждый день есть ожидание субботы, воскресенья. Не сказал бы, что мы не можем конкурировать с московскими клубами. Просто резонанс, когда у провинциального клуба перед Лигой чемпионов то Смолову покажут вторую желтую, то на Каборе пенальти дадут. Я говорю, что давление, которое испытывают арбитры, когда ошибаются против московских клубов, питерских и против нас, разное.

Квинтэссенция - выступления в еврокубках. Там все чисто. Мы в евровесну вышли четыре раза за последние 7 лет. Все московские клубы – пять раз. Когда класс команд равный, решают все нюансы. В последних шести турах всегда решают эти нюансы. Мы не собираемся жаловаться. Нас устраивает, что провинциальная команда постоянно попадает в тройку. Я не хотел бы фокусироваться на работе судей. Сейчас судейская тема сильно меняется, процесс пошел. Рано или поздно эти нюансы станут все меньше.

О «Кубани»

- Дерби с «Кубанью» я вернул бы. Не хватает «Кубани» в премьер лиге. Классно, когда город разделен на два цвета. Недавно был матч «Спартак» - ЦСКА. Это же классно. Но я создавал свой клуб не в противовес «Кубани». Я просто люблю футбол и хочу, чтобы у меня был клуб. Хочу свою историю построить. «Кубань» - огромный бренд. Это история, полные трибуны. Тогда я бизнесом занимался и ничего не смотрел. Кроме уважения, у меня к этому бренду ничего нет. Я отдаю должное тому, что Краснодар жил «Кубанью». Если у них получится это поднять, будет круто.

Когда мы начинали, нас была небольшая кучка болельщиков. Это были космические ощущения, когда выигрывали, проигрывали. У нас всегда был нерв. У нас сейчас такие игры с «Зенитом» получаются.

Об идее про 11 воспитанников в составе

- Уже сейчас 12 наших мальчиков играют в командах РПЛ. Это уже чуть больше состава. Во-вторых, современный мир очень нетерпеливый. У нас есть трое футболистов, которые, по моему мнению, точно закрепятся - Черников, Сперцян и Сафонов. Да у нас были проблемы селекции по 2000–2004 годам. Но мы уже видим с 2005 года, какое количество талантливых мальчиков у нас растет. Сейчас в команде, которая борется за чемпионство, средний возраст - 26-27 лет. А у нас старшему - 21. Мы ведь не можем биться за первую пятерку такими ребятами. Но когда-нибудь это будет реально.

О том, когда «Краснодар» завоюет титул

- Может быть, никогда. Хотим добиваться результата через игру. Но может так случиться, что мы никогда ничего не выиграем. Но мы все делаем ради того ощущения, которое испытываем в воскресенье, когда к нам приезжают играть команды. Болельщики приходят на стадион в выходные, чтобы получать эмоции. Хочется выиграть, но это то, из-за чего мы не спим.