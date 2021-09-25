Кейс Галицкого. Хочет, чтобы в футбол пришли меценаты и возвращали то, что заработали

Сейчас, находясь в непростой жизненной ситуации, задумываясь уже о вечном, он запланировал сделать так, чтобы «Краснодар» жил после его ухода. План понятен. Выстроить цепочку, при которой структура клуба не будет завязана на него. Бюджет в 50-70 млн долларов обеспечат пассивные вложения. Контролировать исполнение обязательств будут банки – вплоть до расходов на менеджмент, трансферы и школу. Финансирование будет выполняться его деньгами, но уже без личного участия. Галицкий верит, что это сработает.

Галицкий первым доказал, что большой футбол в нашей стране может быть частным бизнесом, который при желании и умении создается с нуля. Даже «несмотря на» и «вопреки». Это, пожалуй, два главных слова, которые бывший основатель и владелец сети магазинов «Магнит» смог отодвинуть за задний план со своим «Краснодаром». Сколько у нас клубных боссов с удовольствием сетуют на 33 причины, почему нельзя сделать лучше футбольную индустрию в России. У Галицкого, который живет не как все, вышло совсем неплохо. Он сумел создать новый кейс русского футбола.

Это правильно, а там, конечно, как жизнь распорядится. Галицкий в любом случае уже оставил настолько яркий след в российском футболе, что свое место в истории непременно займет. Однако его не свое «я» интересует. Он хочет, чтобы жил – и без него – «Краснодар». Получится ли?

Дай Бог ему выздоровления. Не нам решать, что и с кем завтра случится. Но его слова звучат словно завещание. Не знаю, как расценивает их он сам, но давайте думать, что это обычная привычка успешных бизнесменов – просчитывать все на много шагов вперед.

Все понимали, что пропал с футбольных радаров Сергей Николаевич не просто так. Оказалось – болеет. Причем серьезно. Пропустил уже три домашних матча «быков», уделяет меньше времени управлению клубом. И это, вероятно, далеко не все пропуски.

Он был в чем-то наивен, начиная «Краснодар». Может, это и двигало дело вперед. Ведь если трезвым взглядом реалиста смотреть на нашу действительность, не у многих найдется желание запускать подобные проекты. В конце нулевых он с нуля создал клуб, академию, чуть позже построил суперсовременный стадион (жаль, что на нем не игрались матчи ЧМ-2018, город и арена были достойны такого мероприятия), вылепил успешную по региональным меркам команду, которая единственная из всех участников еврокубков дожила до евровесны в 2021-м.

Галицкий вдохнул надежду в наш футбол в том плане, что не вечно ему сидеть на трубе и бюджете. Есть альтернатива. Надо только не просто быть богатым, а в первую очередь фанатично преданным игре, клубу, городу. Ну и, конечно, без ума не обойтись. Смотришь сегодня на некоторых боссов и диву даешься, как с деньгами и всей инфраструктурой можно вместо клуба, приносящего радость, вылепить чудище, от которого болеет в прямом смысле всяк к нему прикасающийся. У Галицкого все как у хорошего хозяина. Десять лет страна смотрит на краснодарское реалити-шоу с позитивным настроем. Не приходилось слышать, чтобы кто-то публично разносил его футбольный проект.

Кажется, даже его конкурентам хотелось, чтобы все у него вышло. А они могли бы взять за основу его опыт первопроходца. Он не был таким уж правильным во всем. Где мог – пробирался окольными путями к цели. Вспомним хотя бы, как вышел «Краснодар» в премьер-лигу – с пятого места. Поговаривают, после кулуарных договоренностей между владельцем клуба и Сергеем Фурсенко, который в тот момент рулил российским футболом. Никто, впрочем, за тот его выход в элиту «по блату» сегодня не упрекнет. Очень здорово, что «Краснодар» занял в тот момент место взамен развалившегося подмосковного «Сатурна».

Да, он был наивен, говоря в свое время об 11 воспитанниках в стартовом составе. Полагал, что это возможно. Жизнь доказывает ему обратное, но он не сдается. Уверяет, что все еще может быть. На фоне всеобщего призыва футбольных менеджеров отменить лимит на легионеров, Галицкий смотрит, по сути, в другую сторону. Ему запреты не мешают. Все от того же, что думает, как сделать вопреки и несмотря на. В то время как большинство давно сдались и не хотят ни заморачиваться проблемами роста своих футболистов, ни рисковать результатами, сидя на госденьгах.

Это как раз и странно. Он-то вкладывает свои. Но, видимо, знает, как и куда. А еще по той причине, что живет по другим принципам. От многих ли толстосумов сегодня услышим, что «в гробу карманов нет»? Была бы хотя бы половина наших клубов такими как «Краснодар» и с владельцами, живущими по устоям Галицкого, мы бы просыпались в другой футбольной стране. Без меценатства частного бизнеса (а не подачек из госбюджета) никогда футбольная Россия не выберется из своей нынешней трясины. Что бы и кто не говорил иное.

Порадовали его отзывы об Александре Дюкове. Убедили, что не пустые слова стоят за попытками реформировать российский футбол. Очень и очень жаль, что сил для реальной поддержки этих начинаний у самого Сергей Николаевича похоже нет. Президенту РФС необходимо опираться на такие глыбы, чтобы реально перевернуть нашу футбольную реальность. Без серьезных сторонников дело не сдвинуть.

Не верится, говоря о футбольной империи Галицкого, сегодня только в одно. В то, что без его личного участия «Краснодар» будет так же ярок и живуч. Деньги мертвы, если за ними не стоит человек с горящими глазами и даром управленца. Это ведь не газовая труба, на которую кого не поставь – все бабки принесет. «Краснодар» все годы был любимым ребенком. Невозможно будет добиться той же заботы и сопереживания от других, даже от близких родственников. Тем более что бренд это все-таки пока региональный. Не успел еще дорасти как следует до европейского признания.

Останется ли после отхода босса от клубных дел, о чем он уже нас всех предупреждает, успешный клуб? Как знать. Кому будет нужен, например, стадион «Краснодара-2», шикарный, лоснящийся как последний iPhone, с семью тысячами удобных кресел, чтобы использовать его по нынешнему назначению – для игр второй команды? Туда никогда не приедут ни «Реал», ни «Милан», ни другие топ-клубы, чтобы увидеть это великолепие. Все это нужно только Галицкому – ему и возможно его семье. В последнее очень хотелось бы верить. Иначе незавидная у всего этого богатства судьба в плане продолжения футбольной истории.

Футбол – это постоянные убытки, признается Сергей Николаевич. Мы и сами давно убедились, что прежде всего это очень дорогая игрушка. Кому-то она позволяет прилично подзаработать, но большинству влетает в копеечку. Галицкий готов тратить на это, чтобы радовались жители города, его земляки, а не только он сам. И хочет, чтобы такими же были другие, понимая, что все нынче не так как в его мечтах.

«Я могу ошибаться, но еще не выросло поколение богатых людей, которые не понимают, что им столько денег не надо», - говорит он. Все так, но даже если меценатов в принципе будет больше, это вовсе не означает, что их деньги будут потрачены на футбол. За последние годы мы сделали большой шаг в сторону того, чтобы отпугнуть крутой бизнес от футбольной индустрии.

Он говорит о том, что «заработанные в обществе деньги необходимо возвращать обществу». Увы, но никто его пока в этом призыве не слышит. В этом он абсолютная белая ворона в огромной серой стае, которая продолжает осваивать, пилить, откатывать и транжирить, погружая наш футбол все глубже и глубже в бездну безнадеги.

За таким подходом нет будущего. Оно за заветами владельца «Краснодара». Потому и стоит расценивать его интервью, как самое настоящее завещание футбольной России. Доживем ли до того момента, когда оно будет выполнено?