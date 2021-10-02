ЦСКА выглядит сильнее. Так ли это, узнаем вечером

О том, почему братья Березуцкие – не один, а оба – окажутся на тренерской позиции, мы подробно писали здесь.

Команды подходят к матчу практически с равными показателями: не лидеры, но и не середняки. В текущем сезоне обе имеют по 5 побед, по 3 поражения и по 1 ничьей. Голы: 13:8 у армейцев и 17:9 у южан.

ЦСКА в этом чемпионате на своем поле потерял очки лишь однажды – проиграл дерби «Локомотиву» (1:2). В трех остальных встречах брал верх с сухим счетом – над «Уфой», «Спартаком» (по 1:0) и «Ахматом» (2:0). Плюс выиграл под ноль в двух предыдущих матчах – после красно-белых обыграл на выезде «Нижний Новгород» (2:0). Армейцы, наряду с «Сочи», меньше всех пропустили дома – по 2 гола в 4 поединках. В прошлом сезоне ЦСКА потерпел на своем поле лишь 3 поражения. Все в один мяч — от «Рубина» (1:2), того же «Локо» (0:1) и «Зенита» (2:3).

«Краснодар» в чемпионате-2020/21 проиграл в гостях 9 раз. Больше выездных поражений было только у «Тамбова» (12) и «Арсенала» (14). Однако в новом сезоне уступил на чужом поле только двум лучшим клубам этого года – «Зениту» (2:3) и «Локомотиву» (1:2). После неудачи с железнодорожниками стартовала беспроигрышная серия «быков», насчитывающая уже 4 встречи. По ходу нее они сыграли вничью только в Ростове-на-Дону (1:1), а остальных соперников победили с сухим счетом: дома – «Рубин» (2:0) и «Сочи» (3:0), в гостях – «Ахмат» (2:0). В этом чемпионате «Краснодар» играет достаточно результативно: по количеству забитых мячей он уступает только «Зениту» (17 против 21).

Посмотрим на последние матчи между двумя клубами: 2 победы – у ЦСКА, 2 ничьи. В общей истории противостояния у ЦСКА есть не такой заметный, но перевес: 8 побед, 7 ничьих и 5 поражений. Примечательно, что в чемпионате-2017/18 армейцы выиграли дважды (1:0 в гостях и 2:1 дома), в следующем победным дублем ответил «Краснодар» (2:1 на чужом поле и 2:0 на своем), а вот затем красно-синие уже не уступали. И если на выезде дважды сыграли вничью 1:1, то дома обе встречи выиграли – 3:2 и 3:1. Всего же на своем поле ЦСКА взял верх более чем в половине поединков (в 6 из 10), потерпев лишь одно поражение.