Казарцев пожалел ЦСКА, провал Слуцкого, катастрофа с защитой у Карпина, Суарес «звонит» Куману

В «ДЕРБИ БЕРЕЗУЦКИХ» УСТАНОВИЛИ РЕКОРД СЕЗОНА ПО УДАРАМ

ЦСКА с «Краснодаром» установили рекорд двух последних сезонов по ударам по воротам за игру — 49. Из них в створ было только 14, причем армейцы сделали это 9 раз при 16 ударах, а «быки» - 5 при 33. Нулевая ничья была из разряда тех, когда сччет не отражает происходившего на поле. Игра смотрелась, держала в напряжении, в концовке в штанги попадали у гостей Крыховяк, а у хозяев Эджуке.

А был еще возмутительный момент с попаданием мяча в руку защитника ЦСКА Дивеева. VAR эпизод просматривал, но на пенальти не указал. В поле работал судья Владимир Москалев, на видео — печально знаменитый Василий Казарцев с ассистентом Арамом Петросяном. Оба не увидели игры рукой, хотя всем показалось, что контакт с ней точно был, после чего мяч изменил направление полета.

При этом не нашлось никого, кто твердо признал, что это не стопроцентный пенальти. Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что будет ждать обращения «Краснодара» и что он уже запросил все видеоповторы и переговоры с VAR. Руководивший игрой команды гостей на скамейке Александр Ермакович (главный тренер Виктор Гончаренко дисквалифицирован и наблюдал за матчем с трибуны) полагает, что пенальти был очевидный. Теперь надо дождаться заседания ЭСК и — главное — выводов по Казарцеву. Даже интересно, как теперь будут отмазывать арбитра?

ОСЕЧКИ «ДИНАМО» И «РУБИНА»

Ничья в поединке братьев Березуцких сыграла на руку московскому «Динамо». Бело-голубые неожиданно проиграли дома «Крыльям Советов» - 0:1, но остались пока на втором месте с 19 очками. Выбить с этой позиции по итогам тура их может только «Локомотив», который пока отстает на два очка и сегодня встречается дома с «Ростовом». У ЦСКА с «Краснодаром» стало по 17 очков. 15 у «Сочи», играющего сегодня в Питере с «Зенитом», а 14 - у «Рубина». Команда Леонида Слуцкого в явном кризисе, вчера проиграла в Казани «Нижнему Новгороду» - 0:1. Причем Хвича Кварацхелия не реализовал в начале второго тайма пенальти, хотя не должен был его исполнять. Ослушался тренера — и вот результат. «Рубин» уступил в трех играх кряду, а ведь все думали, что Слуцкий бросит вызов «Зениту». Теперь жизнь бросает этот вызов ему, посмотрим, устоит ли.

В СБОРНОЙ НЕ ОСТАЛОСЬ КРАЙНИХ ЗАЩИТНИКОВ

У Валерия Карпина перед важными матчами отбора на ЧМ-2022 в октябре — 8-го дома со Словакией и 11-го в гостях со Словенией — очень большие кадровые проблемы. Особенно это касается крайних защитников, их практически не осталось. В субботу получил травму Илья Самошников из «Рубина», он не доиграл встречу с «Нижним». Ему наступили на ногу, он начала попытался разбегаться, но спустя пару минут упал на газон и попросил замену. Сборной Илья не поможет.