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Казарцев пожалел ЦСКА, провал Слуцкого, катастрофа с защитой у Карпина, Суарес «звонит» Куману
03 октября 08:06
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ПФК ЦСКА

Казарцев пожалел ЦСКА, провал Слуцкого, катастрофа с защитой у Карпина, Суарес «звонит» Куману

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

В «ДЕРБИ БЕРЕЗУЦКИХ» УСТАНОВИЛИ РЕКОРД СЕЗОНА ПО УДАРАМ

ЦСКА с «Краснодаром» установили рекорд двух последних сезонов по ударам по воротам за игру — 49. Из них в створ было только 14, причем армейцы сделали это 9 раз при 16 ударах, а «быки» - 5 при 33. Нулевая ничья была из разряда тех, когда сччет не отражает происходившего на поле. Игра смотрелась, держала в напряжении, в концовке в штанги попадали у гостей Крыховяк, а у хозяев Эджуке.

А был еще возмутительный момент с попаданием мяча в руку защитника ЦСКА Дивеева. VAR эпизод просматривал, но на пенальти не указал. В поле работал судья Владимир Москалев, на видео — печально знаменитый Василий Казарцев с ассистентом Арамом Петросяном. Оба не увидели игры рукой, хотя всем показалось, что контакт с ней точно был, после чего мяч изменил направление полета.

При этом не нашлось никого, кто твердо признал, что это не стопроцентный пенальти. Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что будет ждать обращения «Краснодара» и что он уже запросил все видеоповторы и переговоры с VAR. Руководивший игрой команды гостей на скамейке Александр Ермакович (главный тренер Виктор Гончаренко дисквалифицирован и наблюдал за матчем с трибуны) полагает, что пенальти был очевидный. Теперь надо дождаться заседания ЭСК и — главное — выводов по Казарцеву. Даже интересно, как теперь будут отмазывать арбитра?

ОСЕЧКИ «ДИНАМО» И «РУБИНА»

Ничья в поединке братьев Березуцких сыграла на руку московскому «Динамо». Бело-голубые неожиданно проиграли дома «Крыльям Советов» - 0:1, но остались пока на втором месте с 19 очками. Выбить с этой позиции по итогам тура их может только «Локомотив», который пока отстает на два очка и сегодня встречается дома с «Ростовом». У ЦСКА с «Краснодаром» стало по 17 очков. 15 у «Сочи», играющего сегодня в Питере с «Зенитом», а 14 - у «Рубина». Команда Леонида Слуцкого в явном кризисе, вчера проиграла в Казани «Нижнему Новгороду» - 0:1. Причем Хвича Кварацхелия не реализовал в начале второго тайма пенальти, хотя не должен был его исполнять. Ослушался тренера — и вот результат. «Рубин» уступил в трех играх кряду, а ведь все думали, что Слуцкий бросит вызов «Зениту». Теперь жизнь бросает этот вызов ему, посмотрим, устоит ли.

В СБОРНОЙ НЕ ОСТАЛОСЬ КРАЙНИХ ЗАЩИТНИКОВ

У Валерия Карпина перед важными матчами отбора на ЧМ-2022 в октябре — 8-го дома со Словакией и 11-го в гостях со Словенией — очень большие кадровые проблемы. Особенно это касается крайних защитников, их практически не осталось. В субботу получил травму Илья Самошников из «Рубина», он не доиграл встречу с «Нижним». Ему наступили на ногу, он начала попытался разбегаться, но спустя пару минут упал на газон и попросил замену. Сборной Илья не поможет.

У питерца Караваева травма, он месяц не играл. Армеец Фернандес отказался дальше выступать за национальную команду. Жирков восстанавливает и пока без клуба. Есть ветеран Кудряшов, сыгравший в Турции с начала сезона всего две игры, и на этом все. Судя по всему, придется ставить на фланги полузащитников «Зенита» Сутормина и Кузяева. Других вариантов не видно.

К этому надо добавить, что не смогут принять участие в матчах отбора в октябре из-за повреждений полузащитники Зобнин и Черышев, а нападающий Дзюба от вызова отказался.

«БАРСА» ПРОИГРАЛА «АТЛЕТИКО», НО КУМАНА НЕ УВОЛЬНЯЮТ

Продолжает свое падение «Барселона». Вслед за неудачей в Лиге чемпионов, где сине-гранатовые на этой неделе крупно проиграли «Бенфике» (0:3) и имеют ноль очков после двух туров, очередная потеря очков случилась в чемпионате Испании. Команда Роналду Кумана была бита в Мадриде «Атлетико» - 2:0.

«Матрасники» забили два гола еще до перерыва. Сначала отличился Лемар, а затем Суарес, которого Куман некрасиво выжил из «Барсы» сразу после своего прихода в прошлом сезоне. Каталонцы в концовке тайма провалились в защите, пошла контратака хозяев два в одного, Луис вышел в одиночестве к воротам и точно пробил в нижний угол, передав привет всему руководству «Барселоны».

Для Суареса это был первый гол своему бывшему клубу, но громко праздновать его он не стал. Однако сделал жест, имитируя звонок. Все посчитали, что адресовано было Куману, но уругваец уверяет, что это всем, у кого есть его номер.

Куман потихоньку подвисает на своем месте, хотя президент клуба Жоан Лапорта все продлевает и продлевает ему кредит доверия. Все были уверены, что поражение в Мадриде станет последним для голландца в роли главного, но Лапорта выступил еще перед игрой с заявлением, что никуда легенда клуба не уйдет, даже если проиграет.

У «Барселоны» одна победа в шести последних матчах, а «Атлетико» она не обыгрывает уже пять игр (3 поражения).

источник: «Советский спорт»
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