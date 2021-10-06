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Гилерме: Операция мне пока не нужна
06 октября 20:18
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Гилерме: Операция мне пока не нужна

Вратарь сборной России Гилерме ответил на вопросы журналистов после тренировки национальной команды в Новогорске.

- Расскажите, какие у вас впечатления от сбора? Что нового?
- Да ничего нового особо нет. Готовимся к матчам, как всегда на всех сборах. Единственное, у нас много травмированных. Но я уверен, что у нас есть отличные футболисты в России, которые могут заменить выбывших ребят.

- Вы готовы сидеть в запасе? Вам ведь 35 лет?
- Да. А почему нет? Для меня самое главное – быть в сборной России, не важно, в какой роли. Если Валерий Георгиевич скажет, что я должен находиться в резерве, значит так надо. Я ко всему готов.

- А если к следующему сбору вы поймете, что не будете основным голкипером, что тогда?
- Если меня и дальше будут вызвать, я буду по-другому стараться как-то участвовать в жизни команды, чтобы ей помогать. В сборной чувствую себя вполне комфортно. Если мне выпадет возможность всегда участвовать в сборах, то буду помогать команде, чем могу.

- Вы собираетесь еще долго играть? У вас ведь контракт с «Локомотивом» заканчивается через год.
- Через полтора, если точнее. Конечно, я бы очень хотел завершить карьеру в «Локомотиве», но это зависит не только от моего желания. Но я не думаю, что меня оттуда выгонят.

- Расскажите о вашей травме. Как себя чувствуете?
- В последнее время об этом очень много всяких разговоров. Понятно, что мне уже не двадцать лет, и всегда есть какие-то хронические проблемы, которые мешают играть. У меня есть такая проблема, но она не отвлекает меня от футбола. Многие журналисты пишут, что рискую своим здоровьем, но я сам знаю свой организм. Никогда бы не стал рисковать своим здоровьем.

- Потребуется ли вам операция?
- Пока она не нужна.

- Что вас больше удивило - отказ Артема Дзюбы играть за сборную или вызов Дениса Глушакова?
- Это личные вопросы Артема Дзюбы. Он так решил для себя. Дзюба и так уже много сделал для нашей сборной. Мне трудно комментировать личные решения. По поводу Глушакову – я не удивлен. Он живет хорошим моментом в своем клубе. Считаю, что его приглашение вполне заслуженно.

- Расскажите, как вам работается с тренером вратарей Виталием Кафановым?
- Я читал его книгу на русском языке и мне она очень понравилась. Просто слов нет, чтобы его описать. Кафанов старается сделать так, чтобы между голкиперами и ним были хорошие отношения. Он для нас как отец.

- Домашний матч сборная России проведет в Казани. Как вы к этому относитесь?
- Все знают, что Россия – это большая страна. Все хотят видеть сборную воочию. Конечно, нам было бы удобней играть в Москве, но болельщики ведь хотят быть рядом с нами, и мы должны это принимать.

источник: «Советский спорт»
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