Гилерме: Операция мне пока не нужна

- Расскажите, какие у вас впечатления от сбора? Что нового?

- Да ничего нового особо нет. Готовимся к матчам, как всегда на всех сборах. Единственное, у нас много травмированных. Но я уверен, что у нас есть отличные футболисты в России, которые могут заменить выбывших ребят.

- Вы готовы сидеть в запасе? Вам ведь 35 лет?

- Да. А почему нет? Для меня самое главное – быть в сборной России, не важно, в какой роли. Если Валерий Георгиевич скажет, что я должен находиться в резерве, значит так надо. Я ко всему готов.

- А если к следующему сбору вы поймете, что не будете основным голкипером, что тогда?

- Если меня и дальше будут вызвать, я буду по-другому стараться как-то участвовать в жизни команды, чтобы ей помогать. В сборной чувствую себя вполне комфортно. Если мне выпадет возможность всегда участвовать в сборах, то буду помогать команде, чем могу.

- Вы собираетесь еще долго играть? У вас ведь контракт с «Локомотивом» заканчивается через год.

- Через полтора, если точнее. Конечно, я бы очень хотел завершить карьеру в «Локомотиве», но это зависит не только от моего желания. Но я не думаю, что меня оттуда выгонят.

- Расскажите о вашей травме. Как себя чувствуете?

- В последнее время об этом очень много всяких разговоров. Понятно, что мне уже не двадцать лет, и всегда есть какие-то хронические проблемы, которые мешают играть. У меня есть такая проблема, но она не отвлекает меня от футбола. Многие журналисты пишут, что рискую своим здоровьем, но я сам знаю свой организм. Никогда бы не стал рисковать своим здоровьем.