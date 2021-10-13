Фомин как лидер сборной. Анализируем вклад каждого в победу

ПУТЬ В ОБОЙМУ

Уже третий сезон Даниил Фомин блещет в нашем футболе. Успешный сезон в «Уфе», потом переход и яркая игра в «Динамо», теперь - статус игрока стартовой обоймы сборной.

Да, в сборной у футболиста возникали сложности. В первый раз он поехал в ноябре 2019 года, чтобы «познакомиться» с требованиями Черчесова. Игрок со скамейки увидел 4 гола бельгийцев и не попал в заявку на игру имени Дзюбы с Сан-Марино. После пандемии полузащитник вызывался на весь цикл Лиги наций, где провёл «целую» минуту против Турции.

Однако в товарищеской игре с Молдавией отыграл весь матч. В марте попал старт в официальной игре против Мальты и отдал голевую передачу. Следующие 10 игр полузащитник отдыхал на скамейке или вовсе не попадал в заявку.

В истории футбола были случаи, когда игроки ярко выступали в клубах, но в сборной им не находилось места. Случай Фомина - другой. У нас несильная сборная, где игроками такого уровня можно пренебречь.

ЦИФРЫ – НА МАКСИМУМЕ

Итак, Карпин дал шанс воспитаннику «Краснодара» в прошедшую международную паузу для игр сборных. В перерыве матча со Словакией он заменил Захаряна и не испортил игру. А в матче со Словенией игрок был одним из лучших. 86% точных передач - это второй результат после Сутормина. Кстати, именно с Суторминым и Миранчуком Фомин активно взаимодействовал в атаке.