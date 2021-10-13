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Фомин как лидер сборной. Анализируем вклад каждого в победу
13 октября 21:03
автор: Даниил Чернушкин
автор фото: Михаил Шапаев/РФС

Фомин как лидер сборной. Анализируем вклад каждого в победу

Продолжаем разбирать вклад каждого из игроков российской сборной в общую победу в последних матчах. Автора яркого штрафного, завершившегося голом, не заметить невозможно – это динамовец Даниил Фомин.

ПУТЬ В ОБОЙМУ

Уже третий сезон Даниил Фомин блещет в нашем футболе. Успешный сезон в «Уфе», потом переход и яркая игра в «Динамо», теперь - статус игрока стартовой обоймы сборной.

Да, в сборной у футболиста возникали сложности. В первый раз он поехал в ноябре 2019 года, чтобы «познакомиться» с требованиями Черчесова. Игрок со скамейки увидел 4 гола бельгийцев и не попал в заявку на игру имени Дзюбы с Сан-Марино. После пандемии полузащитник вызывался на весь цикл Лиги наций, где провёл «целую» минуту против Турции.

Однако в товарищеской игре с Молдавией отыграл весь матч. В марте попал старт в официальной игре против Мальты и отдал голевую передачу. Следующие 10 игр полузащитник отдыхал на скамейке или вовсе не попадал в заявку.

В истории футбола были случаи, когда игроки ярко выступали в клубах, но в сборной им не находилось места. Случай Фомина - другой. У нас несильная сборная, где игроками такого уровня можно пренебречь.

ЦИФРЫ – НА МАКСИМУМЕ

Итак, Карпин дал шанс воспитаннику «Краснодара» в прошедшую международную паузу для игр сборных. В перерыве матча со Словакией он заменил Захаряна и не испортил игру. А в матче со Словенией игрок был одним из лучших. 86% точных передач - это второй результат после Сутормина. Кстати, именно с Суторминым и Миранчуком Фомин активно взаимодействовал в атаке.

На 28-й минуте игрок идеально навесил на Дивеева, который затылком направил мяч в ворота Облака. Спустя четыре минуты, во время второго гола, Даниил не замкнул подачу головой, но Джикия момент реализовал.

В БОРЬБЕ ЗА МЕСТО

Фомину есть где прибавлять. Конкуренция в центре поле у нас приличная. Железно там будет любимчик Карпина Баринов и главная звезда Головин. На третью позицию претендует Фомин, Миранчуки, Кузяев, Зобнин, Ерохин. Это всё игроки разного типажа и под конкретные тренерские задачи. Фомин не даст сегодня большой объём работы, как Зобнин или Кузяев. Он больше про другое – про тонкий пас, ведение игры. Против Кипра такой игрок пригодится, чтобы разрезать оборону соперников, а с Хорватией, где нужен объём, возможно, и не сыграет. Остался месяц, скоро всё узнаем.

Автор является слушателем Школы спортивного журналиста «Советского спорта».

источник: «Советский спорт»
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