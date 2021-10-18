ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Сергей Хусаинов: Два тура подряд в ворота ЦСКА не назначают очевидные пенальти. Совпадение?
18 октября 13:23
автор: Артем Зибрак
автор фото: ПФК ЦСКА

Сергей Хусаинов: Два тура подряд в ворота ЦСКА не назначают очевидные пенальти. Совпадение?

Постоянный эксперт «Советского спорта» по судейству Сергей Хусаинов возмущается решению арбитра Любимова не поставить пенальти за игру рукой Зайнутдинова и трем грубым ошибкам судьи Шадыханова, напрямую повлиявшим на результат матча «Химки» - «Ахмат» (2:0).

Урал – ЦСКА – 0:1

Судья: Любимов (Санкт-Петербург)

22-я минута – игра рукой Зайнутдинова (нет пенальти). Арбитр Любимов в эпизоде располагался методически неправильно. В первом классе обучения судейскому ремеслу учат находиться сбоку от эпизода, а не смотреть в спину игроков. Конечно, он ничего не увидел. Надо отдать должное арбитру на VAR Безбородову. Он призвал Любимова исправить ошибку, а тот даже после просмотра повтора не смог разобраться.

В середине поля этот эпизод трактовался бы однозначно. Игрок ЦСКА стал выгодоприобретателем из-за того, что смахнул мяч рукой. Чтобы не понимать этого, надо очень плохо разбираться в правилах игры. Зайнутдинов нарушил правила, это пенальти.

Любимов объяснил Шалимову свое решение тем, что рука была в «естественном положении»? Это отмазка. Какое естественное положение? Профессиональный футболист берет рукой мяч под контроль. О чем тут еще говорить? Мы же не в детском саду!

Второй тур подряд в ворота ЦСКА не назначается очевидный пенальти за игру рукой. Совпадение? Конечно, совпадение. По-другому нельзя говорить. Иначе нам с вами вообще запретят разбирать футбольные эпизоды. Это уже политика. Мне звонил арбитр ФИФА Валерий Авдыш, судивший еще в СССР. Он удивлялся: «За что вообще тогда дают пенальти?»

«Спартак» - «Динамо» - 2:2

Судья: Карасев (Москва)

Столичное дерби в воскресенье мы разбирали отдельно.

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1005470

«Химки» - «Ахмат» - 2:0

Судья: Шадыханов (Москва)

12-я минута – отбор Набиуллина, с которого началась голевая атака. Два грубейшие ошибки Шадыханова, напрямую повлиявшие на исход матча, и еще одна исправленная благодаря VAR. Набиуллин с нарушением правил отобрал мяч у Уциева. Это обычный игровой фол, не карающийся предупреждением, но гол-то должен быть отменен. Схожие эпизоды были в матчах с участием ЦСКА и «Локомотива», но в первом случае гол не забили, а во втором отменили. А здесь будет скандал.

17-я минута – падение Конате в единоборстве с Филиным (нет пенальти). Филин руками прихватывал в штрафной Конате. Это должен быть пенальти за игровой фол. Как всегда говорю, вынесите эпизод из атомной штрафной площади в центр поля. Вы что, не свистните? Если нет, значит, не разбираетесь в судействе.

Шадыханов оба обсуждаемых эпизода трактовал одинаково, потому что не разбирается в единоборствах. Он не профессионал в судействе. В том числе и потому, что, как и большинство арбитров, сам не играет в футбол. А как ты можешь разбирать действия других людей, если сам никогда не был на их месте? Это не только его проблема, но и российская, и даже международная. Ребята, поиграйте в футбольчик!

67-я минута – отмененное VAR удаление Быстрова. Здесь VAR спас главного арбитра от удаления Быстрова, но тот Шадыханов-то все равно совершил грубую ошибку, показав сначала красную карточку. Быстров в центре поля зацепил убегавшего соперника – это желтая.

«Крылья Советов» - «Нижний Новгород» - 2:0

Судья: Амелин (Тула)

82-я минута – пенальти за фол Солдатенкова на Сулейманове. Верное решение Амелина. Солдатенков не успел к мячу после подачи с фланга и попал по Сулейманову. Игровой, но профессиональный фол. Здесь судья не побоялся в концовке поставить пенальти. Молодец, не всем хватает на это смелости.

«Краснодар» - «Уфа» - 1:1

Судья: Сухой (Люберцы)

83-я минута – пенальти за игру рукой Йокича. Сухой тоже рассудил все верно. Этот эпизод похож на ту игру рукой Зайнутдинова из матча «Урал» - ЦСКА. Только там Любимов не зафиксировал нарушение правил, а Сухой его определил. Йокич не хотел играть рукой, но ведь стал выгодоприобретателем. Так что ему можно только посочувствовать.

«Сочи» - «Ростов» - 3:2

Судья: Кукуляк (Калуга)

28-я минута – пенальти за игру рукой Осипенко. То же самое, что и в эпизоде с Йокичем. Осипенко не хотел играть рукой, но правила нарушил. Бывает.

«Рубин» - «Локомотив» - 2:2

Судья: Левников (Санкт-Петербург)

6-я минута – отмененный гол Онугхи. Вот тот эпизод, который похож на момент с Набиуллиным и Уциевым в матче «Химки» - «Ахмат». Хакшабанович совершил отбор с нарушением правил – пытался выбить мяч у Пабло, но заехал ему по опорной ноге. Гол отменен верно, но возникает вопрос: почему фол фиксируется только с помощью VAR? Зачем тогда вообще нужен арбитр в поле?

39-я минута – предупреждение Тальби после единоборства с Керком. Не такой значительный с точки зрения исхода матча, но очень показательный эпизод в плане квалификации Левникова. Ведь это Керк нарушал правила на Тальби, а не наоборот. Это прямо бросилось в глаза. Судья просто не разбирается в единоборствах даже на расстоянии 10-15 метров от эпизода. Наверняка сам не играет, поэтому и не чувствует эпизод.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Андрей Рублев потерял одну позицию в рейтинге АТРБучневич и Барбашёв помогли "Сент-Луису" победить "Колорадо"Артём Дзюба повторил рекорд результативности чемпионатов РоссииОткровенное фото Севастьяновой довело мужчин до мурашек по кожеПятикратная чемпионка мира и просто нереальная красавица. Фото"Умер под забором в 36 лет"
Ковальчук едет на шестую Олимпиаду генменеджером сборной России! А вот итоги его грандиозной игровой карьеры
Илья Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде, которая пройдет в феврале 2022 года в Пекине. Знаменитый нападающий завершает свою игровую карьеру. О том, какой мы ее запомнили - в материале «Плеймейкера».
Ледовые Арабские Эмираты. Зачем КХЛ едет в Дубай на «разогрев» Навке и Загитовой
В декабре наш спорт будет серьезно представлен в рамках Дня России на «Экспо-2020» в ОАЭ. И, возможно, это только начало экспансии на Ближний Восток.
Эконом-режим под «Зенит». Как «Ювентус» забрал три очка у Моуринью перед выездом в Петербург
За три дня до встречи с командой Сергея Семака в Лиге чемпионов «Ювентус» скромно по счету и по игре победил «Рому» в очередном туре Серии А.
Вот так бы и всегда! Почему 11-й тур РПЛ получился лучшим в нашем футболе за очень долгое время
11-й тур РПЛ был очень крутым. Главное его достоинство – абсолютная непредсказуемость результатов и лихие повороты в матчах. Мы от этого порядком отвыкли, а потому встречаем события, которые должны быть вроде бы обычным явлением, словно прилет инопланетян.
Питер, берегись! Как ЦСКА победил в гостях «Урал», догнал «Динамо» и подобрался на три очка к «Зениту»
В 11-м туре РПЛ ЦСКА одержал выездную победу над «Уралом» (1:0) благодаря голу Чидеры Эджуке.
«Тюкавину наука — не надо строить из себя Месси». Червиченко — об огненной ничьей в дерби «Спартак» — «Динамо»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о матче 11-го тура РПЛ между красно-белыми и бело-голубыми (2:2).
Как же красиво ассистирует Капризов! А Свечников идет по графику Овечкина (видео)
Большой игровой день в регулярном чемпионате НХЛ насчитывал 14 матчей, и российские звезды голами и передачами помогали своим командам добиться побед.
Дзюба повторил великий рекорд Веретенникова. А вот кто еще забивал в чемпионатах России более 100 голов
Артем Дзюба в матче против «Арсенала» (1:2) забил свой сотый гол за "Зенит". А в чемпионатах России на его счету теперь 143 мяча - это повторение рекорда Олега Веретенникова.
Овечкин забил классный гол № 733, но Василевский и «молнии» оказались круче. Как «Тампа» дожала «столичных»
Действующий обладатель Кубка Стэнли одержал свою вторую победу в сезоне – и снова волевую в дополнительной пятиминутке. Теперь над «Вашингтоном» (2:1), в составе которого отличился Александр Овечкин.
Немков вышел в финал Гран-при на Андерсона. Итоги Bellator 268
Главными событиями турнира Bellator 268 в Финиксе стали бои за путевки в финал Гран-при в полутяжелом весе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика