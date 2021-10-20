Брендан Роджерс: После пропущенных мячей наш дух не был сломлен

- Вы знали, что Рассказов – самое слабое место «Спартака», потому что все четыре гола забивали из-под него и все передачи шли ему за спину? Понимали ли вы, что надо действовать только так, или были и другие варианты?

- Да. До игры мы говорили, что надо делать больше забеганий, забросов, но не могу сказать, что мы делали это постоянно.

- Но у вас было девять забросов за матч.

- Я не знаю, почему это было.

- Как вы оцените игру? Начали с пропущенного мяча, потом пропустили мяч в раздевалку, затем отыгрались. За счет чего удалось перевернуть матч, и удивил ли вас «Спартак» в первом тайме?

- Конечно, мы удовлетворены и результатом, и игрой во втором тайме, потому что показали характер. И игрой Даки, который забил четыре мяча, довольны. Что касается «Спартака», я не был удивлен. Там собраны хорошие футболисты, которые показали неплохую игру. Второй гол мы подарили сопернику. Я уверен, что соперник прекрасно покажет себя и у нас дома.

- Вы спокойно себя ведете, но игра складывалась жарко. Команда отыгралась со счета 0:2. У вас нет эмоций, или вы оставили их на поле?

- Я в принципе спокойный человек. Стараюсь держать страсть внутри. Конечно, я буду праздновать победу, но в самом конце.

- Из России в АПЛ уехало несколько игроков. Сможем ли мы увидеть в «Лестере» игроков из РПЛ? Могли бы отметить кого-то из «Спартака»?

- Мне хотелось бы отметить, что у соперника игроки высокого качества, техничные и физически подготовленные. Мне понравилась игра Айртона в первом тайме, Ларссон – умный футболист. Многие российские игроки достойны выступать в АПЛ.