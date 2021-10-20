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Брендан Роджерс: После пропущенных мячей наш дух не был сломлен
20 октября 22:08
автор: Иван Сергеев
автор фото: ФК "Лестер"

Брендан Роджерс: После пропущенных мячей наш дух не был сломлен

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс после матча группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» (4:3) рассказал о том, на что просил обратить внимание своих футболистов до матча, а также заявил, что не был удивлен игрой соперника.

- Вы знали, что Рассказов – самое слабое место «Спартака», потому что все четыре гола забивали из-под него и все передачи шли ему за спину? Понимали ли вы, что надо действовать только так, или были и другие варианты?
- Да. До игры мы говорили, что надо делать больше забеганий, забросов, но не могу сказать, что мы делали это постоянно.

- Но у вас было девять забросов за матч.
- Я не знаю, почему это было.

- Как вы оцените игру? Начали с пропущенного мяча, потом пропустили мяч в раздевалку, затем отыгрались. За счет чего удалось перевернуть матч, и удивил ли вас «Спартак» в первом тайме?
- Конечно, мы удовлетворены и результатом, и игрой во втором тайме, потому что показали характер. И игрой Даки, который забил четыре мяча, довольны. Что касается «Спартака», я не был удивлен. Там собраны хорошие футболисты, которые показали неплохую игру. Второй гол мы подарили сопернику. Я уверен, что соперник прекрасно покажет себя и у нас дома.

- Вы спокойно себя ведете, но игра складывалась жарко. Команда отыгралась со счета 0:2. У вас нет эмоций, или вы оставили их на поле?
- Я в принципе спокойный человек. Стараюсь держать страсть внутри. Конечно, я буду праздновать победу, но в самом конце.

- Из России в АПЛ уехало несколько игроков. Сможем ли мы увидеть в «Лестере» игроков из РПЛ? Могли бы отметить кого-то из «Спартака»?
- Мне хотелось бы отметить, что у соперника игроки высокого качества, техничные и физически подготовленные. Мне понравилась игра Айртона в первом тайме, Ларссон – умный футболист. Многие российские игроки достойны выступать в АПЛ.

- Перед игрой была минута молчания. Вам объяснили, что произошло? Может, хотите что-то сказать в день памяти фанатов «Спартака»?
- Да, мне рассказали о трагедии. Об этом до сих пор помнят и скорбят. Событие и память о нем заслуживают внимания. Я всем сердцем поддерживаю спартаковских фанатов, которые сегодня скорбят.

- Какое у вас впечатление о матче?
- Замечательная игра. Мы забили четыре мяча, что заслуживает отдельного внимания. Моя команда играла собранно, показала характер. Нужно отметить Даку, который забил покер, что само по себе является большим событием. Я был не очень доволен первым таймом, но даже там отлично сработала защита. Было сложно пройти через нее. Наши футболисты старались не дать прорвать оборону. Во втором тайме ребята играли агрессивно, это было непростой задачей. Надо было показать характер. Мы забили замечательные четыре мяча, которые принесли победу.

- Насколько важным было сегодня победить, и будет ли еще одна победа в следующей игре?
- Победа – это очень важно, тем более в Москве. Нас поддерживали болельщики, было около 25 человек. Мы ощущали эту поддержку. Но впереди две домашние игры, и мы должны показать класс. Важно, что дух команды не был сломлен. Команда показала характер, и мы пойдем с этим до конца.

- Были ли вы вдохновлены игрой Джейми Варди?
- Я не могу сказать, что прямо он был источником вдохновения. Но это отличный парень. Он много работает и перспективен. Он сможет забить. Я ценю его подготовку и работу.

источник: «Советский спорт»
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