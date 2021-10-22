Украина догоняет Россию, «Локо» с Гисдолем пока не выигрывает, «Спартак» опустился на дно

Что дома матча «Локомотив» - «Галатасарай», то железнодорожники за весь матч не нанесли ни одного удара в створ ворот. В первом тайме шла равная борьба, «Локо» активно прессинговал, но на вторую половину хозяев не хватило. Не играют у красно-зеленых Комано, Лисакович, Антон Миранчук. Про Зе Луиша уже совсем позабыли – бывший чемпион в составе «Спартака» давно вне игры. Скудная скамейка запасных хозяев и стала решающим фактором.

Шотландский «Рейнджерс» после выигрыша у датского «Брондбю» в ЛК (2:0) улучшил показатели своей страны в рейтинге – 32,100. А наше отставание от девятого места соответственно возросло. Перед матчами четверга отрыв от британцев был мизерным – всего 0,018, а теперь составляет 0,418.

Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА. После победы в Лиге конференций «Зари» в Софии над местным ЦСКА (1:0) у наших соседей стал 31,000 балл (было 30,600). У клубов РПЛ осталось в сумме 31,682 балла, что пока обеспечивает десятое место.

Российский клубный футбол продолжает свое падение. Все три представителя РПЛ, продолжающие борьбу в еврокубках, проиграли свои домашние матчи в среду и четверг. 20 октября «Зенит» уступил в Лиге чемпионов «Ювентусу» - 0:1, а «Спартак» в Лиге Европы «Лестеру» - 3:4. Накануне печальную тенденцию поддержал «Локомотив», проигравший в Черкизове «Галатасараю» - 0:1 .

Гости после перерыва выпустили на поле основные атакующие силы, что внесло перелом в ход встречи. Турки выглядели свежее и агрессивнее. Пару раз спасал «Локомотив» вратарь Гильерме, но «Галатасарай» был лучше в концовке. Гол вышедшего на замену Актюркоглу, которого упустили защитники, вытекал из логики игры – соперник наиграл на победу.

Маркус Гисдоль, проводивший в качестве главного тренера московской команды второй матч (первый был с «Рубином» - 2:2), сделал всего одну замену. Равнозначных игроков для ротации у него под рукой не оказалось. Безвыигрышная серия «Локомотива» в еврокубках достигла отметки 14 матчей (10 поражений). Последняя победа состоялась 18 сентября 2019 года – в гостях над «Байером» (2:1).

СЕМИН ПОЛУЧИЛ СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ И ОТДАЛ ЕЕ МАЛЬЧИШКЕ

Интересный момент произошел перед игрой. Юрию Семину наконец-то вручили серебряную медаль за сезон-2019/20. Живая легенда клуба получал ее из рук председателя совета директоров «Локомотива» Александра Плутника и генерального директора Владимира Леонченко. Однако с трофеем тренер очень быстро расстался. Подошел к трибуне с болельщиками и бросил мальчишке в футболке «Юрий Палыч – наше все».

Семин не ходил на матчи бывшей команды полтора года – с момента некрасивого расставания с тренером бывших клубных боссов. Но все теперь иначе. Новое руководство пригласило 74-летнего специалиста на игру Лиги Европы вместе с его бывшим ассистентом Юрием Батуренко. Отказать Палыч не мог.

В этой же группе E «Лацио» сгонял нулевую ничью с «Марселем». После трех туров лидирует в квартете «Галатасарай» - 7 очков. У итальянцев – 4 очка, у французов – 3. Российская команда занимает последнее место – 1 очко. Шансы на выход в плей-офф Лиги Европы еще не потеряны, но необходимо теперь выигрывать в гостях.

«СПАРТАК» ИДЕТ ЧЕТВЕРТЫМ В ГРУППЕ, «МОНАКО» ГОЛОВИНА – ПЕРВЫМ

На последнее место в группе С опустился «Спартак» после победы «Наполи» над «Легией» - 3:0. Поляки упирались до 76-й минуте, пока Инсинье не открыл счет. А дальше гости раскрылись и получили еще парочку мячей (Осимхен, Политано). Тем не менее «Легия» возглавляет группу с 6 очками. По четыре у неаполитанцев и англичан. Красно-белые набрали 3 очка. Вся борьба в этой четверке еще впереди. 4 ноября «Локомотив» сыграет в Турции, а «Спартак» отправится в Англию.

Из остальных матчей Лиги Европы отметим выездную победу «Монако» над «ПСВ Эйндховен» - 2:1. Полузащитник гостей Александр Головин пропускал встречу. Россиянин пока восстанавливается после травмы, а его команда возглавила группу B с 7 очками. Пять у «Реал Сосьедада», победившего в гостях «Штурм» - 1:0. У голландцев 4 очка, у австрийцев пока ни одного.

Третью победу в трех турах одержал «Лион», переигравших в выездном матче пражскую «Спарту» - 4:3. Гости с 74-й минуты играли в меньшинстве. Счет к тому моменту был 3:2 в их пользу, в концовке они забили четвертый мяч, а пропустили уже в компенсированное время. Французский клуб на 5 очков опережает идущую второй «Спарту». И на шесть – шотландский «Рейнджерс», который, напомним, взял верх над «Брондбю» - 2:0. Датчане аутсайдеры этой четверки – у них одно очко.

«Айнтрахт» выиграл у «Олимпиакоса» - 3:1, «Вест Хэм» у «Генка» - 3:0, «Рапид» у загребского «Динамо» - 2:1. «Брага» на выезде одолела «Лудогорец» - 1:0. Вничью сыграли «Бетис» - «Байер» - 1:1, «Фенербахче» - «Антверпен» - 2:2, «Мидтьюлланн» - «Црвена Звезда» - 1:1.

«РОМА» ПРОПУСТИЛА 6 ГОЛОВ ОТ НОРВЕЖЦЕВ

В Лиге конференций учудила «Рома» Жозе Моуринью, пропустившая шесть мячей от скромного клуба «Буде-Глимт» (6:1). Это был 1008-й матч в карьере португальского специалиста, и никогда ранее с его командами подобное не случалось. Было поражение с «Реалом» - 0:5 от «Барселоны» в период ее расцвета, но не от норвежцев же.

Моуринью после матча взял вину на себя. Тренер объяснил, что хотел дать отдохнуть тем футболистам, кто постоянно играет. Тем более встреча проходила на искусственном поле в непростых климатических условиях. «Поражение с шестью пропущенными мячами вредит не столько мне, сколько парням. Мы говорили об этом в раздевалке. Я не хочу выносить это на публику. В «Роме» есть большая разница в классе между одной группой футболистов и другой. Если бы я имел возможность всегда выпускать один состав, то делал бы это», - заявил Жозе.

Норвежцы вышли на первое место в группе С – 7 очков. У римлян на одно меньше. На третьей строчке с тремя очками «Заря».

Неожиданно оступился в Нидерландах бывший клуб Моуринью «Тоттенхэм», уступив «Витессу» - 0:1. Англичане в своем квартете только на третьем месте – 4 очка. Лидирует в группе G «Ренн» - 7 очков. Французы вчера выиграли в гостях у словенской «Муры» - 2:1. Шесть очков у «Витесса».

«Кайрат» Курбана Бердыева проиграл в гостях «Карабаху» - 1:2 и отстает в своей группе на 6 очков от двух лидеров – «Базеля» и своего вчерашнего обидчика.