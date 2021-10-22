ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Гагарин нашего футбола. Яркий ролик к дню рождения Льва Яшина
22 октября 15:51
автор: Николай Яременко

Гагарин нашего футбола. Яркий ролик к дню рождения Льва Яшина

Московское «Динамо» порадовало необычным роликом к сегодняшней дате.

Сегодня – день рождения Льва Яшина.

Великого.

Величайшего.

Единственного вратаря, взявшего «Золотой мяч».

Я с утра, если честно, уже сгонял в фирменный магазин «Динамо», чтобы из капсульной коллекции, специально выпущенной к сегодняшнему дню, приобрести футболку, маску, мяч и шарф – вечер проведу с нормальным луком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nikolay Yaremenko (@yaremenkonikolay)

Но речь сейчас не об этом совершенно. Московское «Динамо» подготовило к важной дате совершенно изумительный ролик – стремительные взлеты Яшина рифмуются со взлетами отечественной космической мысли. Прорыв Яшина в футболе – сродни космическому прорыву Страны Советов. Яшин – Гагарин от футбола.

Мы так часто употребляем слово «космос». К месту и не к месту. «Ты просто космос, Стас!» Но именно Яшин может считаться космическим номером один.

Режиссёр Михаил Рейхельгауз рассказал о возникновении идеи этого видео, специальных приёмах и исторических параллелях.

– Мы решили сделать необычный, экспериментальный формат — некое смешение хроникального материала и восстановленных нами игровых сцен, чтобы как можно объёмнее и динамичнее показать фигуру Льва Яшина. У нас был очень долгий кастинг, ведь мы пытались найти человека, подходящего для того, чтобы он был одновременно и вратарём, и актёром. Нам очень понравился голкипер молодёжной команды «Динамо» Никита Павлов, который похож по комплекции на Яшина, очень хорошо играет и при этом достаточно раскован. Также мы применили технологию deepfake, которая позволила придать черты Льва Ивановича театральному артисту Илье Артамонову, сыгравшему необходимую нам эмоцию в финальном кадре. Мы начали думать о том, как рассказать эту историю необычно и интересно. Хотели получить на выходе художественное произведение, а не просто поздравление или рекламу. Мы стали думать, с чем можно сравнить карьеру Яшина, что могло бы вдохновить и быть понятным. И нам пришло в голову покорение космоса, потому что в послевоенные годы все дети мечтали стать космонавтами. А Лев Яшин играл в футбол. Это удивительный человек, который изначально выбрал путь футболиста и никуда с него не сворачивал. Изучили большое количество архивов и искали аутентичные звуки, выбирали между самыми разными дикторами. Но когда возникла возможность привлечь Александра Елагина, мы сразу решили, что это должен быть именно он. Не только потому что он всю жизнь болеет за «Динамо». У него настолько приятный и узнаваемый голос артиста и суперкомментатора. Его тембр словно связывает времена. Елагин – современный человек, в котором сохранилась культура прекрасного советского дикторского голоса.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Раскрыты основные характеристики смартфона - Honor X30 Max"Металлург" одержал волевую победу над "Йокеритом"Голы Тарасенко и Барбашёва принесли "Сент-Луису" победу над "Вегасом"Фрейя Штейн выложила видео с керри Team Spirit Ильей «Yatoro»Русская звезда фильма для взрослых ответила на вопрос про ДзюбуМодельер Васильев перестал скрывать правду об Алексее Ягудине
«Арсенал» — «Астон Вилла»: прямая трансляция матча АПЛ 22.10.2021
22 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Арсенал» и «Астон Вилла». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Саутгемптон» — «Бернли»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Саутгемптон» и «Бернли». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Эвертон» — «Уотфорд»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Эвертон» и «Уотфорд». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Лидс» — «Вулверхэмптон»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Лидс» и «Вулверхэмптон». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча АПЛ 24.10.2021
24 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прямая трансляция матча АПЛ 24.10.2021
24 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«У Джамела длиннее руки, зато Шакур намного быстрее». Валуев — о чемпионском поединке Херринга и Стивенсона
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев дал прогноз на бой за звание чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO между Джамелом Херрингом и Шакуром Стивенсоном, который пройдет в ночь на 24 октября в Атланте.
«Если Федор победит, то в первом или втором раунде». Прогноз Валуева на бой Емельяненко — Джонсон
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от главного боя в рамках Bellator 269, в котором 23 октября в Москве сойдутся легендарный Федор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.
Сотрудница 1хBet получила три года колонии, «Олимп» подал в суд на «Рубин», недельный джекпот «Лиги Ставок» вырос до 3,6 млн рублей
Обзор новостей букмекерского рынка.
В клубном рейтинге УЕФА — кошмар! Украина должна обойти Россию через две недели, Сербия с Бельгией — весной
Россия продолжает стабильно терять позиции в таблице клубных коэффициентов УЕФА.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика