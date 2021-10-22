Гагарин нашего футбола. Яркий ролик к дню рождения Льва Яшина

Сегодня – день рождения Льва Яшина.

Великого.

Величайшего.

Единственного вратаря, взявшего «Золотой мяч».

Я с утра, если честно, уже сгонял в фирменный магазин «Динамо», чтобы из капсульной коллекции, специально выпущенной к сегодняшнему дню, приобрести футболку, маску, мяч и шарф – вечер проведу с нормальным луком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nikolay Yaremenko (@yaremenkonikolay)

Но речь сейчас не об этом совершенно. Московское «Динамо» подготовило к важной дате совершенно изумительный ролик – стремительные взлеты Яшина рифмуются со взлетами отечественной космической мысли. Прорыв Яшина в футболе – сродни космическому прорыву Страны Советов. Яшин – Гагарин от футбола.

Мы так часто употребляем слово «космос». К месту и не к месту. «Ты просто космос, Стас!» Но именно Яшин может считаться космическим номером один.

Режиссёр Михаил Рейхельгауз рассказал о возникновении идеи этого видео, специальных приёмах и исторических параллелях.

– Мы решили сделать необычный, экспериментальный формат — некое смешение хроникального материала и восстановленных нами игровых сцен, чтобы как можно объёмнее и динамичнее показать фигуру Льва Яшина. У нас был очень долгий кастинг, ведь мы пытались найти человека, подходящего для того, чтобы он был одновременно и вратарём, и актёром. Нам очень понравился голкипер молодёжной команды «Динамо» Никита Павлов, который похож по комплекции на Яшина, очень хорошо играет и при этом достаточно раскован. Также мы применили технологию deepfake, которая позволила придать черты Льва Ивановича театральному артисту Илье Артамонову, сыгравшему необходимую нам эмоцию в финальном кадре. Мы начали думать о том, как рассказать эту историю необычно и интересно. Хотели получить на выходе художественное произведение, а не просто поздравление или рекламу. Мы стали думать, с чем можно сравнить карьеру Яшина, что могло бы вдохновить и быть понятным. И нам пришло в голову покорение космоса, потому что в послевоенные годы все дети мечтали стать космонавтами. А Лев Яшин играл в футбол. Это удивительный человек, который изначально выбрал путь футболиста и никуда с него не сворачивал. Изучили большое количество архивов и искали аутентичные звуки, выбирали между самыми разными дикторами. Но когда возникла возможность привлечь Александра Елагина, мы сразу решили, что это должен быть именно он. Не только потому что он всю жизнь болеет за «Динамо». У него настолько приятный и узнаваемый голос артиста и суперкомментатора. Его тембр словно связывает времена. Елагин – современный человек, в котором сохранилась культура прекрасного советского дикторского голоса.