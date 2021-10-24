«Ливерпуль» забил 5 голов «МЮ» за 50 минут. Как Салах с Клоппом уничтожили Роналду и Сульшера

Отступать «МЮ» было некуда. Шестое место в чемпионате после поражения от «Лестера» в предыдущем туре (2:4) перед игрой превратилось в седьмое — манкунианцы пропустили вперед «Вест Хэм», победивший «Тоттенхэм» (1:0). Такой турнирный расклад снова породил разговоры о возможном уходе Уле-Гуннара Сульшера. Не получается пока у норвежского тренера вывести знаменитый клуб в число лидеров. Приход Криштиану Роналду добавил креатива и мощи в атаке, но в командной игре по-прежнему много проблем.
В обороне «Юна йтед» не выглядит непробиваемым. Помимо четырех мячей от «Лестера» на неделе пропустили еще два от «Аталанты». Если бы не камбэк во втором тайме, позволивший вырвать победу в важнейшем матче Лиги чемпионов (3:2), впору было говорить о серьезном кризисе. Ситуацию спас Роналду. Звездный португалец в перерыве завел раздевалку, и после отдыха на поле вышла другая команда. Саш же Криш стал автором победного гола.
Однако на одних накачках и мастерстве Роналду долго не протянешь. Тем более в противостоянии с таким соперником как «Ливерпуль». Сбоивший год назад отлаженный механизм Юрген Клопп, похоже, починил. Команда великолепно смотрится в первой части сезона, напоминая непобедимый коллектив трехлетней давности. По потерянным всего одно очко отставания от лидера - «Челси». Ноль поражений в АПЛ — такого больше нет ни у одной команды. В Лиге чемпионов все также у «Ливерпуля» в полном порядке. Плюс вернулся на свой потрясающий уровень Салах. Египтянин показывает лучший футбол в карьере.
Эксперты ждали результативного матча. Но надеялись, что «МЮ» даст бой. На деле же получилось натуральное избиение хозяев. Уже на 13-й минуте красные вели 2:0. День открытых дверей в обороне «Манчестер Юнайтед» начался в дебюте. Робертсон с левого фланга выполнил передачу на Жоту, тот покатил мяч на Салаха, а Мохамед отличным пасом вывел Кейта к воротам. Де Хеа оставалось только вынимать мяч из сетки.
Следом едва не увеличил преимущество Фирмино, но тут испанский голкипер выручил. Однако всего пять минут спустя ему пришлось снова капитулировать. Кейта у линии штрафной обработал мяч и покатил направо, Александер-Арнольд закрутил передачу к границе вратарской, где оставшийся в одиночестве Жота с нескольких метров поразил цель.
Лишь в середине тайма хозяева немного отошли от нокдауна и стали создавать моменты. Шоу не хватило точности при ударе с линии штрафной — мяч разминулся со штангой, а атаку Гринвуда прервал в хорошем броске Алисон, переведя мяч на угловой. Казалось, что у Роналду и компании появился шанс что-то изменить. Но это было не так. Вскоре Салах пригвоздил интригу в матче.
Сначала египтянин едва не убежал один на один с де Хеа, но спас хозяев Магуайр. Но уже в следующей атаке Мохамед вколотил мяч в ближний угол после прострела Кейта. На этом «Ливерпуль» не успокоился и решил, видимо, отправить в отставку несчастного Сульшера. На 5-й добавленной к первому тайму минуте Салах забил снова, оформив дубль. На этот раз гол стал результатом быстрой атаки, в которой поучаствовали также Джонс и Жота.
Все, чем запомнился Роналду, это желтой карточкой в концовке тайма. Криштиану очевидно решил выместить всю злость от неудачи на Джонсе. Ударил того рукой в борьбе за мяч, а после еще наступил на соперника, угодив в ребро шипами. Португальца можно было удалять сразу — прямой красной карточкой, но судьи не посчитали правильным лишать матч всякого интереса.
То, что простили Роналду, не стали спускать с рук его партнеру Погба. Еще одна звезда «МЮ» не совладала с нервами. Француз, вышедший на замену Гринвуду после перерыва, грубо врезался в Кейта в подкате, влетев в него обеими ногами. Желтую карточку, который сначала увидел Поль перед собой, арбитр на VAR превратил в красную. Шла 60-я минута, а счет был уже 5:0. Салах вскоре после перерыва сделал хет-трик, оказавшись в одиночестве перед де Хеа. А гол Роналду отменили после видеопросмотра.
Это было уничтожение команды Сульшера. Такие вещи для тренеров, как правило, заканчиваются плохо. Трудно представить, что норвежец выкрутится после этой катастрофы. На поле были команды разного класса.
Салах же вошел в историю. Стал первым игроком, кому удалось оформить хет-трик на «Олд Траффорд» против «МЮ» в рамках АПЛ. В 1992 году три мяча забивал «красным дьяволам» Деннис Бэйли из КПР, но было это еще до образования Премьер-лиги. Кроме того, Мохамед обошел Дидье Дрогба среди африканских бомбардиров в истории АПЛ. У экс-форварда «Челси» 104 гола, у Салаха теперь 107.
Чемпионат Англии
9-й тур
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) - «Ливерпуль» (Ливерпуль) — (0:4)
Голы: Кейта, 5 — 0:1. Жота, 13 — 0:2. Салах, 38 — 0:3. Салах, 45 — 0:4. Салах, 50 — 0:5.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш (Кавани, 62), Мактомини, Роналду, Рэшфорд (Диогу Далот, 62), Гринвуд (Погба, 46).
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Милнер (Джонс, 27), Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 64), Фирмино (Мане, 77), Салах, Диогу Жота.
Предупреждения: Шоу (41), Роналду (45), Фред (45), Бруну Фернандеш (46), Магуайр (55), Уан-Биссака (86).
Удаление: Погба (60).