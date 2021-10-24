«Ливерпуль» забил 5 голов «МЮ» за 50 минут. Как Салах с Клоппом уничтожили Роналду и Сульшера

Отступать «МЮ» было некуда. Шестое место в чемпионате после поражения от «Лестера» в предыдущем туре (2:4) перед игрой превратилось в седьмое — манкунианцы пропустили вперед «Вест Хэм», победивший «Тоттенхэм» (1:0). Такой турнирный расклад снова породил разговоры о возможном уходе Уле-Гуннара Сульшера. Не получается пока у норвежского тренера вывести знаменитый клуб в число лидеров. Приход Криштиану Роналду добавил креатива и мощи в атаке, но в командной игре по-прежнему много проблем.

В обороне «Юна йтед» не выглядит непробиваемым. Помимо четырех мячей от «Лестера» на неделе пропустили еще два от «Аталанты». Если бы не камбэк во втором тайме, позволивший вырвать победу в важнейшем матче Лиги чемпионов (3:2), впору было говорить о серьезном кризисе. Ситуацию спас Роналду. Звездный португалец в перерыве завел раздевалку, и после отдыха на поле вышла другая команда. Саш же Криш стал автором победного гола.

Однако на одних накачках и мастерстве Роналду долго не протянешь. Тем более в противостоянии с таким соперником как «Ливерпуль». Сбоивший год назад отлаженный механизм Юрген Клопп, похоже, починил. Команда великолепно смотрится в первой части сезона, напоминая непобедимый коллектив трехлетней давности. По потерянным всего одно очко отставания от лидера - «Челси». Ноль поражений в АПЛ — такого больше нет ни у одной команды. В Лиге чемпионов все также у «Ливерпуля» в полном порядке. Плюс вернулся на свой потрясающий уровень Салах. Египтянин показывает лучший футбол в карьере.

Эксперты ждали результативного матча. Но надеялись, что «МЮ» даст бой. На деле же получилось натуральное избиение хозяев. Уже на 13-й минуте красные вели 2:0. День открытых дверей в обороне «Манчестер Юнайтед» начался в дебюте. Робертсон с левого фланга выполнил передачу на Жоту, тот покатил мяч на Салаха, а Мохамед отличным пасом вывел Кейта к воротам. Де Хеа оставалось только вынимать мяч из сетки.

Следом едва не увеличил преимущество Фирмино, но тут испанский голкипер выручил. Однако всего пять минут спустя ему пришлось снова капитулировать. Кейта у линии штрафной обработал мяч и покатил направо, Александер-Арнольд закрутил передачу к границе вратарской, где оставшийся в одиночестве Жота с нескольких метров поразил цель.