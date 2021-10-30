Руй Витория: Не должны были допускать ошибку на 94-й минуте, нужно было удержать мяч

- Это сложный момент, чтобы прокомментировать игру. Это была игра против хорошей команды Мы должны были поменять ход событий, который был в течение последних игр. Мы играли компактней, стабильней, и смогли это сделать. Мы забили, и должны были забить второй мяч. Играли быстро, убегали в контратаку. Но пропустили и не смогли восстановиться, поскольку все произошло на последних секундах, когда игра уже заканчивалась. Футбол жесток. Нам не хватило немного удачи, поэтому случилось то, что случилось. Мы пропустили на последних секундах, это жестоко, - рассказал Витория.

- С чем связна ротация во вратарской линии? Как оцениваете игру Селихова? Есть ли его вина в пропущенном мяче?

- Мне понравилась его игра. Он действовал очень внимательно. Я доверяю всем троим вратарям, но настало время, чтобы делать эти замены быстро и легко.

- Вы сказали, что не хватило удачи в конце, но есть ощущение, что это какая-то детская ошибка. Футболисты посчитали, что уже победили. Есть ощущение, что в голе была ошибка всех игроков, и команда не имеет права так действовать на последних секундах?

- Мы сделали замены, но на 94-й минуте должны были удержать мяч. Ошибки не должно было произойти. Мяч оказался впереди, контратака была просто невозможна. Эти мелкие неточности и создали проблемы на последних секундах игры. Когда мяч оказался рядом с Селиховым, он проскочил через нескольких наших игроков, которые не должны были допустить, чтобы он там оказался.

- Оцените игру Ларссона. Кажется, что Бакаев и Игнатов играют лучше, когда выходят на замену. У Джордона какие-то проблемы?

- Не могу сказать ничего плохого о Джордане. Но команде необходимы свежие игроки. Игнатов использовал свой выход, чтобы забить. Они оба сыграли хорошую роль. У нас есть варианты А, Б и Ц.

«РОСТОВ» БЫЛ БЛИЖЕ К ПОБЕДЕ»

- Байрамян в этом сезоне успел сыграть на нескольких позициях. Он превратился в универсала, которому можно поручить любое задание? - вопрос Кафанову.

- В схеме 4-3-3 он не может играть опорного полузащитника и центрального нападающего. На остальных позициях играл.