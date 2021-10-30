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Руй Витория: Не должны были допускать ошибку на 94-й минуте, нужно было удержать мяч
30 октября 19:52
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Спартак»

Руй Витория: Не должны были допускать ошибку на 94-й минуте, нужно было удержать мяч

После матча 13-го тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов» (1:1) главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, что красно-белые должны были забивать второй мяч, а его коллега Виталий Кафанов отметил, что у его команды было больше моментов для взятия ворот.

- Это сложный момент, чтобы прокомментировать игру. Это была игра против хорошей команды Мы должны были поменять ход событий, который был в течение последних игр. Мы играли компактней, стабильней, и смогли это сделать. Мы забили, и должны были забить второй мяч. Играли быстро, убегали в контратаку. Но пропустили и не смогли восстановиться, поскольку все произошло на последних секундах, когда игра уже заканчивалась. Футбол жесток. Нам не хватило немного удачи, поэтому случилось то, что случилось. Мы пропустили на последних секундах, это жестоко, - рассказал Витория.

- С чем связна ротация во вратарской линии? Как оцениваете игру Селихова? Есть ли его вина в пропущенном мяче?
- Мне понравилась его игра. Он действовал очень внимательно. Я доверяю всем троим вратарям, но настало время, чтобы делать эти замены быстро и легко.

- Вы сказали, что не хватило удачи в конце, но есть ощущение, что это какая-то детская ошибка. Футболисты посчитали, что уже победили. Есть ощущение, что в голе была ошибка всех игроков, и команда не имеет права так действовать на последних секундах?
- Мы сделали замены, но на 94-й минуте должны были удержать мяч. Ошибки не должно было произойти. Мяч оказался впереди, контратака была просто невозможна. Эти мелкие неточности и создали проблемы на последних секундах игры. Когда мяч оказался рядом с Селиховым, он проскочил через нескольких наших игроков, которые не должны были допустить, чтобы он там оказался.

- Оцените игру Ларссона. Кажется, что Бакаев и Игнатов играют лучше, когда выходят на замену. У Джордона какие-то проблемы?
- Не могу сказать ничего плохого о Джордане. Но команде необходимы свежие игроки. Игнатов использовал свой выход, чтобы забить. Они оба сыграли хорошую роль. У нас есть варианты А, Б и Ц.

«РОСТОВ» БЫЛ БЛИЖЕ К ПОБЕДЕ»

- Байрамян в этом сезоне успел сыграть на нескольких позициях. Он превратился в универсала, которому можно поручить любое задание? - вопрос Кафанову.
- В схеме 4-3-3 он не может играть опорного полузащитника и центрального нападающего. На остальных позициях играл.

- Как обстоят дела с Хашимото? Он сможет принять участие в следующем матче?
- У него дела обстоят не очень хорошо. У него все та же травма.

- По такой игре насколько заслужен результат, и насколько сложно или легко было готовить команду к сопернику, который пропустил семь мячей в предыдущей игре от «Зенита»?
- «Спартак» сколько бы не пропустил. Это всегда «Спартак». В той ситуации, в какой он оказался, он был еще опаснее. Он включил все свои резервы. Я понимал, что нам придется непросто. А что касается того, доволен ли я результатом, то, конечно, доволен. Считаю, мы были ближе к победе, поскольку у нас было больше моментов для взятия ворот. Но мы проигрывали, и могли вообще не набрать очков в этом матче. Поэтому ничья со «Спартаком» для нас больше плюс, чем минус.

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