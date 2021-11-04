Реванш не состоялся. «Аякс» выиграл в Дортмунде

Стартовые 25-30 минут прошли достаточно сбалансированно, до спорного удаления игрока «Боруссии» Матса Хуммельса на 29-й минуте. Спустя семь минут у судьи, с точки зрения болельщиков хозяев, взыграла совесть, потому что ничем другим нельзя оправдать еще один спорный момент, а именно – назначение 11-метрового удара. В результате хозяевам удалось открыть счет.

Впрочем, после удаления Матса «Аякс» играл в большинстве, поэтому гости уверенно выигрывали в процентном соотношении по владению мячом 61% - 39%. Но если до перерыва это еще не реализовывалось в голы, то во втором тайме амстердамцы начали активно напирать на ворота хозяев. Казалось, что счет вот-вот сравняется. Игру все равно нельзя назвать слишком уж напряженной, потому что до поры до времени «Боруссии» удавалось отбиваться. Файеры, которые жгли болельщики хозяев поля, были местами красивее, чем ход поединка.

Обстановка начала накаляться в последние двадцать минут матча. На 72-й минуте гол забивает Тадич, параллельно влетая в штангу деликатным местом. Однако такая неприятность не может затмить счастье от первого забитого мяча в матче. «Аякс», вдохновленный счастьем от сравнявшегося счета, продолжает прессинговать, и на 82-й минуте Себастьян Аллер точно отправляет мяч головой в ворота соперника. В компенсированное время амстердамский клуб забивает еще один гол, благодаря Дави Классену. «Боруссия» повержена дома – 1:3.

По итогам матча, «Аякс» становится первым в своей группе, набрав максимум - 12 очков. Далее ему предстоят игры с «Бешикташем» (Турция) и «Спортингом» (Португалия).

Материал написан слушателем Школы журналистики «Советского спорта».