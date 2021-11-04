«Ливерпуль» закрыл гештальт

Вы, наверное, уже забыли. А ведь именно эти команды играли в тот раз на «Энфилде». 11 марта будет вписано в историю, так как тогда Всемирная Организация Здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.
«Ливерпуль» доминировал в основное время, были блистательные сейвы Яна Облака и шикарный камбэком в дополнительное время.
Однако – вот тут мы начинаем вспоминать - сотни зрителей заразились вирусом и десятки из них погибли после той игры.
Мир изменился, команды долго играли при пустых трибунах и лишь в конце сезона получили разрешение от властей о допуске фанатов.
В среду клубы сыграли снова. Полные трибуны «Энфилда» гнали команду вперёд, как и 11 марта 2020 года. Всё в этом мире нормализовалось, мир близок к победе над болезнью. Оставалось отомстить на поле.
В первом тайме «Атлетико», можно сказать, так и не вышел на поле. 0 ударов в створ и перехватов, самый низкий процент точности пасов в сезоне (73%). Сильно не хватало Савича, который отбывал дисквалификацию; заменяющий черногорца Фелипе провалил игру. В первом голе махал руками, но не закрыл Жоту; во втором не успел за Мане. На 36-й минуте Данни Маккели удалил бразильца. Решение нидерландского полицейского вызывает вопросы, но к тому моменту уровень борьбы уже был высокий, и судья должен был как-то охладить игроков. «Ливерпуль» активно прессинговал до удаления и получил нужный результат.
Лучше всего вторые 45 минут описывают проценты по владению: 82-18. «Ливерпуль» играл во владение, Клопп берег игроков и думал об игре с «Вэст Хэмом» на выходных. «Атлетико» встал сзади из-за удаления, ловил на ошибках, но моменты не реализовал.
«Ливерпуль» отомстил «Атлетико» за проигрыши в 2020 и закрыл гештальт. 2:0 в пользу «Ливерпуля» - итог матча. И команда досрочно вышла в весеннюю часть Лиги чемпионов.
Материал написан слушателем Школы журналистики «Советского спорта».