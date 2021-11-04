«Ливерпуль» закрыл гештальт

Вы, наверное, уже забыли. А ведь именно эти команды играли в тот раз на «Энфилде». 11 марта будет вписано в историю, так как тогда Всемирная Организация Здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

«Ливерпуль» доминировал в основное время, были блистательные сейвы Яна Облака и шикарный камбэком в дополнительное время.

Однако – вот тут мы начинаем вспоминать - сотни зрителей заразились вирусом и десятки из них погибли после той игры.

Мир изменился, команды долго играли при пустых трибунах и лишь в конце сезона получили разрешение от властей о допуске фанатов.

В среду клубы сыграли снова. Полные трибуны «Энфилда» гнали команду вперёд, как и 11 марта 2020 года. Всё в этом мире нормализовалось, мир близок к победе над болезнью. Оставалось отомстить на поле.