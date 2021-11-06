Сульшер беспомощен и безнадежен. «МЮ» вчистую проиграл «Ман Сити»

«МЮ» НЕ ПРОИГРЫВАЛ «СИТИ» В АПЛ ЧЕТЫРЕ МАТЧА

Уже несколько недель Уле-Гуннар Сульшер ходит по лезвию ножа. То его спасет точным ударом на последней минуте Криштиану Роналду, то руководство «Манчестер Юнайтед» даст еще один последний шанс после 0:5 от «Ливерпуля». Видимо, у «красных дьяволов» просто нет альтернативного варианта (Антонио Конте ведь уже в «Тоттенхэме»).

А вот у норвежца он, кажется, просматривается. В последних играх «Юнайтед» играет в три центральных защитника и вообще при Сульшере неплохо действует именно в таких матчах, когда можно играть от обороны на контратаках. Да, встреча с «Ливерпулем» не удалась, зато соседям по Манчестеру подопечные Сульшера не проигрывали в четырех предыдущих матчах в АПЛ – три победы и ничья и разнице мячей 6-1.

Сегодня у Сульшера в принципе слишком атакующий подбор игроков, поэтому играть оборонительном стиле команде непросто. Против «Сити» Сульшеру отчасти повезло в том смысле, что из-за дисквалификации игру пропускал Поль Погба. В его отсутствие тройку центральных полузащитников составили Фред, Скотт Мактоминай и Бруну Фернандеш. Вполне себе оборонительный вариант. Не оказалось в заявке и травмированных Рафаэля Варана (его заменил Эрик Байи, впервые вышедший в текущем сезоне АПЛ) и Эдинсона Кавани.

А у «горожан» матч пропускали защитник Эмерик Лапорт (дисквалификация) и Ферран Торрес, но эти потери катастрофическими не назовешь. Хосеп Гвардиола в центр обороны отрядил Джона Стоунза и Рубена Диаша, а впереди действовала тройка (слева направо): Фил Фоден – Бернарду Силва – Габриэл Жезус.

«СИТИ» ИДЕАЛЕН, КАНСЕЛУ БЕЗОШИБОЧЕН

Многие задавались вопросами, почему Сульшер выставлял в основе против «Лестера» и «Ливерпуля» (девять пропущенных мячей) только что выздоровевшего Гарри Магуайра, а не Байи. И уже на седьмой минуте они получили ответ, когда ивуарийский защитник после прострела Жоау Канселу срезал мяч в собственные ворота.

При этом преимущество «Сити» было колоссальным. Подопечные Гвардиолы безраздельно владели мячом, постоянно меняли позиции, а при потере мгновенно вступали в отбор. В общем, действовали в своем привычном стиле. Что удивительно, «Юнайтед» не пытался длинными передачами доставлять мяч вперед отлично играющему в воздухе Роналду или на ход скоростному Мэйсону Гринвуду. Вместо этого они пытались выходить в атаку через короткий пас и раз за разом теряли мяч еще на своей половине поля. Неужели Сульшер искренне верил, что его игроки способны играть с соперником на равных?

Самое удивительное заключается в том, что качеств игроков «Юнайтед» хватает для того, чтобы создавать голевые моменты в позиционных атаках. Первая же (и, по сути, последняя) таковая в середине тайма завершилась очень опасным ударом Роналду из штрафной после зрячей передачи Люка Шоу слева – Эдерсон отбил мяч перед собой. Отметим, что этот выход из обороны стал возможен благодаря нестандартному решению Байи, самостоятельно продравшегося через середину поля.

Но это был единичный эпизод, и показательна на него реакция «Сити». В течение следующих 10-15 минут они почти сделали Давида де Хеа главным героем тайма. Вратарь хозяев совершил несколько впечатляющих сейвов, среагировав на удары Жезуса, де Брейне и даже собственного защитника Виктора Линделефа. Особенно легко гости добирались до штрафной через левый фланг, где Фоден при поддержке Канселу разрывали Аарона Уан-Биссаку. Отсюда пришел и автогол Байи, и под занавес тайма гола Бернарду Силвы – подача Канселу, и португалец с нескольких метров проткнул мяч в сетку.

ВЛАДЕНИЕ «СИТИ» НЕ ОСТАВЛЯЕТ ШАНСОВ

В перерыве Сульшер пошел ва-банк – заменил Байи на Джейдона Санчо, перейдя на 4-2-3-1. Шаг рискованный, потому что «Юнайтед» лишается одного игрока у своих ворот. Если не прессинговать, «Сити» задавит, растянет и казнит, а прессинг у команды совершенно не отлажен, что грозит провалами в середине поля.

Игра действительно стала чуть меньше похожа на тренировку «горожан», но при этом практически остановилась. Регулировали ее по-прежнему гости. Минут на 10 они отдали мяч сопернику, чтобы посмотреть, чем он грозен, а затем вернули его себе и не отдавали до финального свистка, контролируя его по несколько минут. Наглядный пример философии Гвардиолы: «Пока мяч у нас, нам не забьют». Игроки «Сити» катали мяч и даже не пытались обострять, а значит, и рисковали по минимуму.

Кого по такой игре отметить? Не усложнял даже творец де Брейне. Пожалуй, заслужил похвалы Бернарду Силва, своей активностью помогавший партнерам совершать перегруз в различных зонах и тем самым продвигавший движение мяча. Хорошо сыграл Фоден, продолжавший насилие над Уан-Биссакой. Очередной перевод на его фланг («Сити» часто стягивал силы на один край, а затем отправлял на противоположный) привел к классному моменту у Фодена, но после его удара мяч, чиркнув о штангу, ушел за лицевую.

Во втором тайме создалось впечатление, что после предыдущих неудач в матчах с «МЮ» Гвардиола хотел снизить вероятность очередной нелепой осечки. Его команда во всем превосходила соперника, но не стремилась конвертировать это преимущество в голы. Счет «горожан» полностью устраивал, и они довели его до финального свистка. Гвардиола настолько боялся спугнуть удачу, что даже замен не делал. Совсем. Такой элемент особого шика.

АПЛ

11-й тур

«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 0:2 (0:2)

Голы: Байи, 7 – 0:1. Бернарду Силва, 45 – 0:2.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделеф, Байи (Санчо, 46), Магуайр, Уан-Биссака, Мактоминай, Фред (ван де Бек, 80), Шоу (Алекс Теллес, 73), Бруну Фернандеш, Гринвуд (Рэшфорд, 67), Роналду.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Диаш, Канселу, Гюндоган, Родри, Бернарду Силва, Фоден, де Брейне, Жезус.

Предупреждения: Канселу, 48. Бернарду Силва, 58. Роналду, 90.

Судья: Оливер.